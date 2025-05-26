https://sarabic.ae/20250526/قائد-الجيش-الإيراني-جاهزون-لتصفية-الحساب-مع-إسرائيل-1100976090.html

قائد الجيش الإيراني: جاهزون لتصفية الحساب مع إسرائيل

قائد الجيش الإيراني: جاهزون لتصفية الحساب مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، إن قوة الجمهورية الإسلامية قادرة على إدخال إسرائيل وداعميها في أزمات خطيرة. 26.05.2025, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين، قال فيها موسوي إن طهران جاهزة لتصفية الحساب مع إسرائيل، وأنها قادرة على توجيه ضربة مناسبة إذا واصلت تل أبيب استفزازاتها.ولوّح قائد الجيش الإيراني بتنفيذ هجوم جديد ضد إسرائيل، قائلا: "إذا كانوا متعجلين لتلقي وعد صادق جديد، فنحن جاهزون تماما لتنفيذ الضربة المستحقة لاستيفاء ما تبقى من الحساب معهم".وأكد اللواء عبد الرحيم موسوي أن إسرائيل أضعف من أن تؤثر على ما وصفه بـ"عظمة إيران"، مضيفا: "قادة إسرائيل يدركون جيدا أنهم عاجزون عن تحمل تبعات أي مواجهة مباشرة مع إيران".وتابع: "إسرائيل لا تملك القدرة على الصمود أما ما يمكن أن تواجهه من تحديات"، مضيفا: "من يتولون الحكم في إسرائيل قتلة أطفال متهورون وارتكاب الحماقات أمر متوقع منهم في أي لحظة".وفي أبريل/ نيسان 2025، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، البرنامج النووي الإيراني داعيا إلى إزالته تماما وتفكيك كامل البنية التحتية.وجاءت دعوة نتنياهو في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة بمساعدة من عمان في الوصول إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.ويتعهد مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بالحيلولة دون حصول طهران على أسلحة نووية، وهو التأكيد الذي كرره نتنياهو، بينما تؤكد إيران على حقها في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية نافية أي نية لامتلاك أسلحة نووية، وفي ذات الوقت تلوح باستمرار برد عسكري حاسم إذا تعرضت لأي هجوم.

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