https://sarabic.ae/20250526/مصدر-لـسبوتنيك-لا-يمكن-استبعاد-استمرار-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-تركيا-1100965362.html

مصدر لـ"سبوتنيك": لا يمكن استبعاد استمرار المحادثات الروسية الأمريكية في تركيا

مصدر لـ"سبوتنيك": لا يمكن استبعاد استمرار المحادثات الروسية الأمريكية في تركيا

سبوتنيك عربي

أكد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن استبعاد استمرار المحادثات الروسية - الأمريكية في تركيا، مؤكدًا أن "القرار في هذا الشأن يعود للطرفين". 26.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-26T04:51+0000

2025-05-26T04:51+0000

2025-05-26T06:08+0000

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وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "نحن (الجانب التركي) لسنا من يقرر موعد ومكان هذه المحادثات. لذلك، من الأفضل توجيه هذا السؤال إلى أطراف عملية التفاوض أنفسهم"، في إشارة إلى الجانبين الروسي والأمريكي.وأفاد المصدر، يما يتعلق بإمكانية عقد المحادثات في تركيا، وتحديدا في إسطنبول، بأنه "لا يمكن استبعاد أي شيء".وكشف المصدر أن العقوبات غير القانونية التي يفرضها الغرب على روسيا قد تصبح في مرحلة ما موضوع عملية التفاوض، لكن كل شيء سيعتمد على تقدمها.وكان مسؤول بوزارة الخارجية التركية، قد أعلن في تصريحات للصحفيين السبت الماضي، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيلتقي خلال زيارته إلى موسكو، رئيس الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول مع الجانب الأوكراني، فلاديمير ميدينسكي، ووزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، كما قد يلتقي أيضا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.واجتمع وفدان روسي وأوكراني، في 16 مايو/ أيار الجاري، في مدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.من جهته، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "أهداف المفاوضات مع أوكرانيا، تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا، وهي عازمة على البحث بشكل جدي عن السبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد".وتم التوصل، خلال الاجتماع بين الوفدين، إلى اتفاق على تبادل الأسرى، بواقع ألف أسير من كل طرف، إضافة إلى اتفاق ينص على أن تقدم موسكو وكييف، بشكل مفصّل ومكتوب، رؤيتيهما بشأن وقف إطلاق النار، ومواصلة الاجتماعات في وقت لاحق.الكرملين يكشف كيف تمت الترجمة في مكالمة بوتين وترامب الأخيرة

https://sarabic.ae/20250526/مصدر-تركي-يكشف-استعدادات-الجولة-القادمة-من-محادثات-روسيا-وأوكرانيا-1100965036.html

https://sarabic.ae/20250525/الخارجية-الروسية-تكشف-أجندة-اللقاء-المرتقب-بين-لافروف-وفيدان-في-موسكو-1100951539.html

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