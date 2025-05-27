https://sarabic.ae/20250527/أبو-عمشة-ضباطي-يحملون-شهادات-في-القانون-الدولي-الإنساني-ولا-علاقة-لي-بمجازر-الساحل------1101030030.html

"أبو عمشة": ضباطي يحملون شهادات في القانون الدولي الإنساني ولا علاقة لي بمجازر الساحل

"أبو عمشة": ضباطي يحملون شهادات في القانون الدولي الإنساني ولا علاقة لي بمجازر الساحل

سبوتنيك عربي

نفى قائد إحدى المجموعات المسلحة في سوريا، محمد الجاسم، المعروف باسمه الحركي "أبو عمشة"، أن تكون عناصره قد أساءت إلى أي مدنيين، وقال إنهم رفضوا التوغل في عمق... 27.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-27T15:33+0000

2025-05-27T15:33+0000

2025-05-27T15:33+0000

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وقال "أبو عمشة" في تصريحات لوسائل إعلام غربية، بينما كان يحيط به كبار ضباطه داخل مقره في عفرين شمالي سوريا: "كانت مهمتنا تطهير الطريق السريع والعودة إلى بيت ياشوط (قرية ساحلية في سوريا). في كل قرية دخلناها، كانوا يشكروننا على حسن معاملتنا".وقال "أبو عمشة" لصحيفة "الغارديان" التي أجرت المقابلة، وهو يظهر صورةً لضباطه وهم يحضرون دورةً تدريبيةً في مجال حقوق الإنسان تقدمها منظمة "نداء جنيف" السويسرية غير الحكومية: "جميع ضباطي حاصلون على شهادات في القانون الدولي الإنساني".وأفاد المصدر المقرب من لجنة تقصي الحقائق بأنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أفراد الميليشيات أو أفرادها مسؤولين عن معظم عمليات القتل. فالعديد من المسلحين الذين قتلوا المدنيين لم يكونوا جيرانًا ينقلبون على بعضهم بعضا، بل أشخاصًا قدموا من المناطق المحيطة بعد تلقيهم مكالمات هاتفية من عناصر الأمن العام السوري المحاصرين".وفي حين أن وعد العدالة لا يزال بعيدًا، فإن الإهانات التي يتعرض لها الضحايا تزداد سوءًا.وعندما طرق أقارب فادي الباب، فتحت عائلة من القرية المجاورة. "الأمر المضحك أنهم لم يستولوا على منزلي فحسب، بل كانوا يرتدون ملابسي وملابس أطفالي أيضًا. لا أعرف إن كان عليّ أن أضحك أم أبكي"، وفقا لفادي.وشكل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في كيفية وقوع المجازر الطائفية، متعهدًا بأنه "لن يكون أحد فوق القانون".وقال مصدر مقرب من اللجنة إنه على الرغم من تفهمهم للضغوط السياسية لتقديم إجابات للعائلات المفجوعة، إلا أن التحقيق السليم قد يستغرق "سنوات".وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على "أبو عمشة" وميليشياته، عام 2023، لارتكابهم انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اختطاف المدنيين وابتزازهم جماعيًا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.7 محافظات سورية تحت وطأة العنف... هجمات مسلحة واغتيالات تثير القلق العامالداخلية السورية تجري تغييرات كبيرة بقيادات الأجهزة الأمنية في 12 محافظة

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