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"أبو عمشة": ضباطي يحملون شهادات في القانون الدولي الإنساني ولا علاقة لي بمجازر الساحل
"أبو عمشة": ضباطي يحملون شهادات في القانون الدولي الإنساني ولا علاقة لي بمجازر الساحل
سبوتنيك عربي
نفى قائد إحدى المجموعات المسلحة في سوريا، محمد الجاسم، المعروف باسمه الحركي "أبو عمشة"، أن تكون عناصره قد أساءت إلى أي مدنيين، وقال إنهم رفضوا التوغل في عمق... 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T15:33+0000
2025-05-27T15:33+0000
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وقال "أبو عمشة" في تصريحات لوسائل إعلام غربية، بينما كان يحيط به كبار ضباطه داخل مقره في عفرين شمالي سوريا: "كانت مهمتنا تطهير الطريق السريع والعودة إلى بيت ياشوط (قرية ساحلية في سوريا). في كل قرية دخلناها، كانوا يشكروننا على حسن معاملتنا".وقال "أبو عمشة" لصحيفة "الغارديان" التي أجرت المقابلة، وهو يظهر صورةً لضباطه وهم يحضرون دورةً تدريبيةً في مجال حقوق الإنسان تقدمها منظمة "نداء جنيف" السويسرية غير الحكومية: "جميع ضباطي حاصلون على شهادات في القانون الدولي الإنساني".وأفاد المصدر المقرب من لجنة تقصي الحقائق بأنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أفراد الميليشيات أو أفرادها مسؤولين عن معظم عمليات القتل. فالعديد من المسلحين الذين قتلوا المدنيين لم يكونوا جيرانًا ينقلبون على بعضهم بعضا، بل أشخاصًا قدموا من المناطق المحيطة بعد تلقيهم مكالمات هاتفية من عناصر الأمن العام السوري المحاصرين".وفي حين أن وعد العدالة لا يزال بعيدًا، فإن الإهانات التي يتعرض لها الضحايا تزداد سوءًا.وعندما طرق أقارب فادي الباب، فتحت عائلة من القرية المجاورة. "الأمر المضحك أنهم لم يستولوا على منزلي فحسب، بل كانوا يرتدون ملابسي وملابس أطفالي أيضًا. لا أعرف إن كان عليّ أن أضحك أم أبكي"، وفقا لفادي.وشكل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في كيفية وقوع المجازر الطائفية، متعهدًا بأنه "لن يكون أحد فوق القانون".وقال مصدر مقرب من اللجنة إنه على الرغم من تفهمهم للضغوط السياسية لتقديم إجابات للعائلات المفجوعة، إلا أن التحقيق السليم قد يستغرق "سنوات".وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على "أبو عمشة" وميليشياته، عام 2023، لارتكابهم انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اختطاف المدنيين وابتزازهم جماعيًا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.7 محافظات سورية تحت وطأة العنف... هجمات مسلحة واغتيالات تثير القلق العامالداخلية السورية تجري تغييرات كبيرة بقيادات الأجهزة الأمنية في 12 محافظة
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

"أبو عمشة": ضباطي يحملون شهادات في القانون الدولي الإنساني ولا علاقة لي بمجازر الساحل

15:33 GMT 27.05.2025
© Photo / SANA محمد الجاسم، المعروف باسمه الحركي "أبو عمشة"
 محمد الجاسم، المعروف باسمه الحركي أبو عمشة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© Photo / SANA
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نفى قائد إحدى المجموعات المسلحة في سوريا، محمد الجاسم، المعروف باسمه الحركي "أبو عمشة"، أن تكون عناصره قد أساءت إلى أي مدنيين، وقال إنهم رفضوا التوغل في عمق الساحل السوري بعد أن شهدوا الانتهاكات.
وقال "أبو عمشة" في تصريحات لوسائل إعلام غربية، بينما كان يحيط به كبار ضباطه داخل مقره في عفرين شمالي سوريا: "كانت مهمتنا تطهير الطريق السريع والعودة إلى بيت ياشوط (قرية ساحلية في سوريا). في كل قرية دخلناها، كانوا يشكروننا على حسن معاملتنا".

ثم استعرض صورا لمدنيين وهم يشكرونه شخصيًا، بالإضافة إلى سلسلة من الرسائل الصوتية عبر تطبيق "واتساب" أرسلها مدنيون علويون يشيدون بالميليشيا (وفقا للصحيفة الغربية). وقال إنه بعد مراجعة داخلية، لم يجد أيًا من أعضائه البالغ عددهم 16 ألفًا قد ارتكب أي انتهاكات في الساحل.

وقال "أبو عمشة" لصحيفة "الغارديان" التي أجرت المقابلة، وهو يظهر صورةً لضباطه وهم يحضرون دورةً تدريبيةً في مجال حقوق الإنسان تقدمها منظمة "نداء جنيف" السويسرية غير الحكومية: "جميع ضباطي حاصلون على شهادات في القانون الدولي الإنساني".
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وأفاد المصدر المقرب من لجنة تقصي الحقائق بأنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أفراد الميليشيات أو أفرادها مسؤولين عن معظم عمليات القتل. فالعديد من المسلحين الذين قتلوا المدنيين لم يكونوا جيرانًا ينقلبون على بعضهم بعضا، بل أشخاصًا قدموا من المناطق المحيطة بعد تلقيهم مكالمات هاتفية من عناصر الأمن العام السوري المحاصرين".
وفي حين أن وعد العدالة لا يزال بعيدًا، فإن الإهانات التي يتعرض لها الضحايا تزداد سوءًا.

واستعرضت صحيفة "الغارديان" قصة أحد الأشخاص الذي تعرضوا للانتهاكات ويدعى فادي، حيث طلب فادي من بعض أقاربه الاطمئنان على منزله بعد فراره إلى لبنان هربًا من مجزرة أودت بحياة 25 من جيرانه في قرية أرزة العلوية، شمالي سوريا.

وعندما طرق أقارب فادي الباب، فتحت عائلة من القرية المجاورة. "الأمر المضحك أنهم لم يستولوا على منزلي فحسب، بل كانوا يرتدون ملابسي وملابس أطفالي أيضًا. لا أعرف إن كان عليّ أن أضحك أم أبكي"، وفقا لفادي.
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أمس, 12:52 GMT
وشكل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في كيفية وقوع المجازر الطائفية، متعهدًا بأنه "لن يكون أحد فوق القانون".

وتعتبر نتائج التحقيق وكيفية محاسبة الحكومة للجناة اختبارًا حاسمًا للسلطات الجديدة في سوريا، التي تعهدت بحماية الأقليات الدينية. ومنحت اللجنة، التي كان من المقرر أن تقدم تقريرها في أوائل أبريل/نيسان، ثلاثة أشهر إضافية بعد طلبها المزيد من الوقت.

وقال مصدر مقرب من اللجنة إنه على الرغم من تفهمهم للضغوط السياسية لتقديم إجابات للعائلات المفجوعة، إلا أن التحقيق السليم قد يستغرق "سنوات".
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على "أبو عمشة" وميليشياته، عام 2023، لارتكابهم انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اختطاف المدنيين وابتزازهم جماعيًا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
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