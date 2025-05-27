https://sarabic.ae/20250527/اقتصاد-روسيا-نمو-متسارع-خلال-عامين-يصل-للمركز-الرابع-عالميا-1101023960.html

اقتصاد روسيا... نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا

اقتصاد روسيا... نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا

سبوتنيك عربي

سجّل الاقتصاد الروسي نموا بوتيرة متسارعة، خلال العامين الماضيين، من حيث تعادل القوة الشرائية، احتل بها المرتبة الرابعة عالميا. 27.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-27T13:14+0000

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اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا سبوتنيك عربي اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا

الرئيس فلاديمير بوتين، وخلال اجتماع مع ممثلي دوائر الأعمال الروسية، أثنى على مجتمع الأعمال الروسي والشركات التي أسهمت بشكل كبير في هذا النمو، الذي لم يقتصر على قطاعات محددة، وشمل أوسع نطاق من المجالات الصناعية والزراعية والتقنيات الرقمية والخدمات والتمويل.وأوضح الرئيس بوتين أن الاقتصاد الروسي حقق في العامين الماضيين معدلات نمو متسارعة، حيث بلغ 4.1% في 2023، و4.3% في 2024، وهي مؤشرات جيدة في ظروف ليست مثالية وبالغة التعقيد.في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، رشيد ساري، إن "الاقتصاد الروسي تخطى العقبات التي تعرض لها منذ بداية الأزمة الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022".وأضاف أن "هناك عوامل أخرى، منها انخفاض في معدلات البطالة، مما أسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بأكثر من 26% في عام 2024، لأن إيرادات النفط والغاز انخفضت بنسبة 5% مما كانت عليه من قبل، وهذا يشير إلى حدوث تحول كبير في الاقتصاد الروسي الذي لم يعد يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز".في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، بلال علامة، إن "تحقيق نمو في الاقتصاد الروسي يرجع إلى امتلاكها إمكانيات وعناصر حققت هذه الزيادة".وذكر علامة أن "روسيا دخلت في تحالفات استراتيجية مع الدول الكبيرة في العالم"، مؤكدا أن "كل هذه العوامل أثبتت أن روسيا دولة قادرة على تخطي كل العراقيل".

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