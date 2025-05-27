https://sarabic.ae/20250527/اقتصاد-روسيا-نمو-متسارع-خلال-عامين-يصل-للمركز-الرابع-عالميا-1101023960.html
اقتصاد روسيا... نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
اقتصاد روسيا... نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
سبوتنيك عربي
سجّل الاقتصاد الروسي نموا بوتيرة متسارعة، خلال العامين الماضيين، من حيث تعادل القوة الشرائية، احتل بها المرتبة الرابعة عالميا. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T13:14+0000
2025-05-27T13:14+0000
2025-05-27T13:14+0000
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اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
سبوتنيك عربي
اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
الرئيس فلاديمير بوتين، وخلال اجتماع مع ممثلي دوائر الأعمال الروسية، أثنى على مجتمع الأعمال الروسي والشركات التي أسهمت بشكل كبير في هذا النمو، الذي لم يقتصر على قطاعات محددة، وشمل أوسع نطاق من المجالات الصناعية والزراعية والتقنيات الرقمية والخدمات والتمويل.وأوضح الرئيس بوتين أن الاقتصاد الروسي حقق في العامين الماضيين معدلات نمو متسارعة، حيث بلغ 4.1% في 2023، و4.3% في 2024، وهي مؤشرات جيدة في ظروف ليست مثالية وبالغة التعقيد.في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، رشيد ساري، إن "الاقتصاد الروسي تخطى العقبات التي تعرض لها منذ بداية الأزمة الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022".وأضاف أن "هناك عوامل أخرى، منها انخفاض في معدلات البطالة، مما أسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بأكثر من 26% في عام 2024، لأن إيرادات النفط والغاز انخفضت بنسبة 5% مما كانت عليه من قبل، وهذا يشير إلى حدوث تحول كبير في الاقتصاد الروسي الذي لم يعد يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز".في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، بلال علامة، إن "تحقيق نمو في الاقتصاد الروسي يرجع إلى امتلاكها إمكانيات وعناصر حققت هذه الزيادة".وذكر علامة أن "روسيا دخلت في تحالفات استراتيجية مع الدول الكبيرة في العالم"، مؤكدا أن "كل هذه العوامل أثبتت أن روسيا دولة قادرة على تخطي كل العراقيل".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مساحة حرة, روسيا, اقتصاد, аудио
مساحة حرة, روسيا, اقتصاد, аудио
اقتصاد روسيا... نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
سجّل الاقتصاد الروسي نموا بوتيرة متسارعة، خلال العامين الماضيين، من حيث تعادل القوة الشرائية، احتل بها المرتبة الرابعة عالميا.
الرئيس فلاديمير بوتين، وخلال اجتماع مع ممثلي دوائر الأعمال الروسية، أثنى على مجتمع الأعمال الروسي والشركات التي أسهمت بشكل كبير في هذا النمو، الذي لم يقتصر على قطاعات محددة، وشمل أوسع نطاق من المجالات الصناعية والزراعية والتقنيات الرقمية والخدمات والتمويل.
وأوضح الرئيس بوتين أن الاقتصاد الروسي حقق في العامين الماضيين معدلات نمو متسارعة
، حيث بلغ 4.1% في 2023، و4.3% في 2024، وهي مؤشرات جيدة في ظروف ليست مثالية وبالغة التعقيد.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، رشيد ساري، إن "الاقتصاد الروسي تخطى العقبات التي تعرض لها منذ بداية الأزمة الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الاقتصاد الروسي تعافى مما كان عليه في جائحة "كورونا"، فقد تجاوز نسبة 4% خلال العامين الماضيين، مع فرض عقوبات قاسية بالإضافة إلى الإنفاق العسكري".
وأضاف أن "هناك عوامل أخرى، منها انخفاض في معدلات البطالة، مما أسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بأكثر من 26% في عام 2024، لأن إيرادات النفط والغاز انخفضت بنسبة 5% مما كانت عليه من قبل، وهذا يشير إلى حدوث تحول كبير في الاقتصاد الروسي الذي لم يعد يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز".
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، بلال علامة، إن "تحقيق نمو في الاقتصاد الروسي يرجع إلى امتلاكها إمكانيات وعناصر حققت هذه الزيادة".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الدولة الروسية تمتلك قدرات وتموضع طبيعي في العملية الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى دخولها في أحداث تجارية اقتصادية عالمية استطاعت من خلالها تخطي صعوبة العقوبات التي فرضها الغرب عليها، خاصة وأنه خلال فترة العقوبات استطاعت موسكو إنشاء ممرات تحظى بعوامل الدعم الروسي لكي تحقق ازدهارا وتطورا، منها ممر الاتحاد الأوراسي".
وذكر علامة أن "روسيا دخلت في تحالفات استراتيجية مع الدول الكبيرة في العالم"، مؤكدا أن "كل هذه العوامل أثبتت أن روسيا دولة قادرة على تخطي كل العراقيل".