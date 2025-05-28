https://sarabic.ae/20250528/بزشكيان-مسقط-تقوم-بدور-بناء-في-المفاوضات-مع-واشنطن-1101042301.html

بزشكيان: مسقط تقوم بدور بناء في المفاوضات مع واشنطن

بزشكيان: مسقط تقوم بدور بناء في المفاوضات مع واشنطن

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران تعمل على تسهيل التبادلات الاقتصادية والتعاون الدفاعي والأمني مع سلطنة عمان. 28.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-28T04:59+0000

2025-05-28T04:59+0000

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جاء ذلك خلال زيارته إلى مسقط، يوم الثلاثاء، التي التقى خلالها سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.وتحدث بزشكيان عن وساطة سلطنة عمان في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، مؤكدا أنها تقوم بدور بناء.وأضاف: "نقدر الجهود الجيدة لهذا البلد الشقيق والصديق فيما يتعلق بالوساطة في المفاوضات، ونأمل أن يؤدي هذا المسار إلى نتائج جيدة".وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 أبريل.وفي 11 مايو 2025، انعقدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران عن تفاؤلها بشأن المحادثات النووية.وفي 23 مايو/ أيار 2025، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الـ 5 من المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرا إلى أنه تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما.ولفت إلى أنه سيعمل على توضيح القضايا المتبقية حتى يمكن المضي قدما نحو التوصل إلى اتفاق مستدام بين الطرفين.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، إن الجولة الخامسة من المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 مايو 2025، تعد من أكثر الجولات مهنية منذ بدء المحادثات، مؤكدا أن "الوفد الإيراني طرح مواقف طهران بوضوح وثبات، دون تغيير أو تنازل".وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.

https://sarabic.ae/20250328/إيران-توضح-سبب-اختيارها-سلطنة-عمان-لإرسال-ردها-من-خلالها-على-رسالة-ترامب-1099041675.html

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