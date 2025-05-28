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لافروف يكشف عن موعد ومكان الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية... فيديو
لافروف يكشف عن موعد ومكان الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد في إسطنبول في الثاني من يونيو/حزيران المقبل. 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T16:10+0000
2025-05-28T17:00+0000
روسيا
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وقال لافروف في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "قام الجانب الروسي، وفقًا لما تم الاتفاق عليه، بإعداد مذكرة تفاهم في هذا الشأن، تُحدد موقفنا من جميع جوانب التغلب على الأسباب الجذرية للأزمة بشكل موثوق".وأضاف: "وفدنا، برئاسة فلاديمير ميدينسكي، مستعد لتقديم هذه المذكرة إلى الوفد الأوكراني وتقديم التوضيحات اللازمة خلال الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة المستأنفة في إسطنبول، يوم الاثنين المقبل 2 يونيو/حزيران".وتابع: "نتوقع من كل من يهتم بصدق، وليس بالكلام فقط، بنجاح عملية السلام أن يدعم عقد جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة في إسطنبول".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي المفاوض ومساعد الرئيس الروسي، أنه اتصل بوزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، واقترح موعدا ومكانا محددين للقاء لتبادل المذكرات.واجتمع وفدان روسي وأوكراني، في 16 مايو/ أيار الجاري، في مدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد الرئيس بوتين أن يتمكن الطرفان، من خلال المفاوضات، من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.لافروف وروبيو يناقشان هاتفيا نتائج المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبوللافروف: موسكو مستعدة لنقل مسودة تسوية إلى كييف بعد استكمال تبادل الأسرى ... فيديو
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https://sarabic.ae/20250528/شويغو-ولافروف-يشاركان-بالاجتماع-الدولي-الـ13-للممثلين-المسؤولين-عن-قضايا-الأمن-في-موسكو-1101044693.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

لافروف يكشف عن موعد ومكان الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية... فيديو

16:10 GMT 28.05.2025 (تم التحديث: 17:00 GMT 28.05.2025)
© Sputnikلافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد في إسطنبول في الثاني من يونيو/حزيران المقبل.
وقال لافروف في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "قام الجانب الروسي، وفقًا لما تم الاتفاق عليه، بإعداد مذكرة تفاهم في هذا الشأن، تُحدد موقفنا من جميع جوانب التغلب على الأسباب الجذرية للأزمة بشكل موثوق".
وأضاف: "وفدنا، برئاسة فلاديمير ميدينسكي، مستعد لتقديم هذه المذكرة إلى الوفد الأوكراني وتقديم التوضيحات اللازمة خلال الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة المستأنفة في إسطنبول، يوم الاثنين المقبل 2 يونيو/حزيران".
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الوفد الروسي المفاوض: اتصلت بوزير الدفاع الأوكراني واقترحت موعدا لتبادل المذكرات
15:32 GMT
وتابع: "نتوقع من كل من يهتم بصدق، وليس بالكلام فقط، بنجاح عملية السلام أن يدعم عقد جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة في إسطنبول".

وأكد لافروف أن روسيا تُعرب عن امتنانها لتركيا لتوفيرها منصة مضيافة للمفاوضات مع كييف، قائلا: "أود أن أعرب مجددًا عن امتناني لشركائنا الأتراك لتوفيرهم منصة تركية مضيافة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي المفاوض ومساعد الرئيس الروسي، أنه اتصل بوزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، واقترح موعدا ومكانا محددين للقاء لتبادل المذكرات.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
لافروف: عودة أوكرانيا إلى وضعها المحايد وغير المنحاز هو أحد شروط روسيا لحل النزاع
06:43 GMT
واجتمع وفدان روسي وأوكراني، في 16 مايو/ أيار الجاري، في مدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
ولم يستبعد الرئيس بوتين أن يتمكن الطرفان، من خلال المفاوضات، من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
لافروف وروبيو يناقشان هاتفيا نتائج المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
لافروف: موسكو مستعدة لنقل مسودة تسوية إلى كييف بعد استكمال تبادل الأسرى ... فيديو
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