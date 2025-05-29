https://sarabic.ae/20250529/السعودية-تفرج-عن-رجل-الدين-الإيراني-غلام-رضا-قاسميان-وطهران-تعلق-1101106810.html

السعودية تفرج عن رجل الدين الإيراني غلام رضا قاسميان وطهران تعلق

السعودية تفرج عن رجل الدين الإيراني غلام رضا قاسميان وطهران تعلق

سبوتنيك عربي

علقت إيران على إفراج الرياض عن رجل الدين الإيراني غلام رضا قاسميان، الذي احتجزته السلطات السعودية في وقت سابق، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه... 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T17:56+0000

2025-05-29T17:56+0000

2025-05-29T17:56+0000

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وفي منشور على صفحته الشخصية على "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أكد قاسميان أنه تم الإفراج عنه وأنه في طريقه إلى إيران.وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الخميس، إنه تم الإفراج عن قاسميان بعد جهود حثيثة بذلتها القنصلية الإيرانية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه في طريق العودة إلى إيران.وذكرت وسائل إعلام سعودية أنه تم إلقاء القبض على رجل الدين الإيراني بعد نشره مقطعا مصورا يحمل إساءات للمملكة، لكنها أشارت إلى أن طهران اعتبرت أن ما قاله يعكس آراءه الشخصية.ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العلاقات مع السعودية تحتل مكانة مهمة للغاية في سياسة الجوار الإيرانية، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.ولفتت الوكالة إلى تأكيد عراقجي أن موضوع العلاقات مع السعودية في الوقت الحاضر حظي باهتمام وأنه على اتصال دائم مع بعثة قائد الثورة ومؤسسة الحج، حتى لا يحدث أي خلل فيما يتعلق بالحجاج الإيرانيين، مضيفا: "سنواصل علاقاتنا الأخوية مع السعودية ولن نسمح بأي مساس بهذه العلاقات".وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت، أمس الأربعاء، "إيقاف رجل الدين غلام رضا قاسميان، من قبل السلطات السعودية أثناء أدائه مناسك الحج"، واصفة الحادثة بأنها "غير مبررة وغير قانونية".وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن غلام رضا قاسميان، هو رجل دين مقرّب من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.ولفتت إلى أن اسمه ارتبط اسمه بإلقاء خطاب خلال تجمّع طلابي عام 2011، تحول لاحقا إلى هجوم على السفارة البريطانية في طهران في ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام، مشيرة إلى أنه كان يشغل عدة مناصب مثل رئاسة مكتبة ومركز وثائق البرلمان الإيراني، ونائب مدير الحوزة العلمية بطهران إضافة إلى مشاركته في العديد من برامج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

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