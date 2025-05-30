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https://sarabic.ae/20250530/إعصار-قوي-يضرب-مدينة-غازي-باشا-التركية-ويخلف-أضرارا-كبيرة-فيديو-1101140883.html
إعصار قوي يضرب مدينة غازي باشا التركية ويخلف أضرارا كبيرة... فيديو
إعصار قوي يضرب مدينة غازي باشا التركية ويخلف أضرارا كبيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعاصفة قوية ضربت مدينة غازي عثمان باشا في تركيا، ما تسبب بأضرار كبيرة ودمار هائل في المدينة. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T15:03+0000
2025-05-30T15:03+0000
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شهدت مدينة غازي عثمان باشا، هطولا كثيفا للأمطار ترافق مع تساقط غزير للبرد، ما أدى إلى تحولها إلى عاصفة قوية، وتسببت الرياح في تدمير هياكل البيوت الزجاجية والبلاستيكية، واقتلاع أسقف العديد من المباني، واقتلاع الأشجار.ووفقًا لشهود عيان، وقعت الكارثة في دقائق معدودة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين، ولحسن الحظ، لم تقع إصابات أو وفيات.ووصلت قوات الدرك والشرطة والخدمات الطبية إلى موقع الحادث على الفور، وبُدء العمل على إزالة الأنقاض وترميم المباني المتضررة.مشهد مثير.. برازيلي ينقل سيارته إلى الصيانة بأسلوب غير متوقع.. فيديوثوان قبل الكارثة... مشاهد درامية لهروب ركاب طائرة قبل تدميرها... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم

إعصار قوي يضرب مدينة غازي باشا التركية ويخلف أضرارا كبيرة... فيديو

15:03 GMT 30.05.2025
© Photo / Xصورة للإعصار الذي ضرب مدينة غازي باشا التركية
صورة للإعصار الذي ضرب مدينة غازي باشا التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعاصفة قوية ضربت مدينة غازي عثمان باشا في تركيا، ما تسبب بأضرار كبيرة ودمار هائل في المدينة.
شهدت مدينة غازي عثمان باشا، هطولا كثيفا للأمطار ترافق مع تساقط غزير للبرد، ما أدى إلى تحولها إلى عاصفة قوية، وتسببت الرياح في تدمير هياكل البيوت الزجاجية والبلاستيكية، واقتلاع أسقف العديد من المباني، واقتلاع الأشجار.
ووفقًا لشهود عيان، وقعت الكارثة في دقائق معدودة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين، ولحسن الحظ، لم تقع إصابات أو وفيات.
ووصلت قوات الدرك والشرطة والخدمات الطبية إلى موقع الحادث على الفور، وبُدء العمل على إزالة الأنقاض وترميم المباني المتضررة.
مشهد مثير.. برازيلي ينقل سيارته إلى الصيانة بأسلوب غير متوقع.. فيديو
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