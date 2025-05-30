https://sarabic.ae/20250530/استجواب-وزير-الاقتصاد-اللبناني-السابق-حول-اتهامات-بالفساد-1101143775.html
استجواب وزير الاقتصاد اللبناني السابق حول اتهامات بالفساد
استجواب وزير الاقتصاد اللبناني السابق حول اتهامات بالفساد
سبوتنيك عربي
يواصل النائب العام التمييزي في لبنان القاضي، جمال الحجار، التحقيقات مع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، ضمن "الجهود التي تبذلها الحكومة لإنهاء ملفات الفساد... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T16:50+0000
2025-05-30T16:50+0000
2025-05-30T16:50+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الحجاز أجرى تحقيقا جديدا مع وزير الاقتصاد السابق، بعدما وصلته معلومات من لجنة الاقتصاد النيابية بهذا الشأن.ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيقات تشمل مسؤولين آخرين وتتضمن تهما تتعلق بـ"الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال".ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله إن "ملف سلام هو أحد الملفات المحالة إلى القضاء بشبهات فساد وأن السلطات تتعامل بجدية مطلقة مع هذه القضايا".وأوضح المصدر أن الحجار أنهى التحقيق الأولي مع سلام، وأبقى عليه بسند إقامة، وسحب قرار منعه من السفر.ويدرس النائب العام اللبناني حاليا أقوال وزير الاقتصاد السابق، التي أدلى بها في جلستين للتحقق من صحتها، كما يستعد لاستدعاء أشخاص آخرين لمطابقة أقوالهم مع إفادة الوزير السابق، قبل اتخاذ قرار إما بحفظ الملف أو إحالته للنيابة العامة المالية للملاحقة.يذكر أن النيابة اتهمت سلام وشقيقه ورفاقهم بابتزاز شركات التأمين عبر مطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل دراسات تجارية، كما توجه لهم اتهامات باستغلال أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لنفقات شخصية ومكتب الوزير، وتوقيع عقد مشبوه لتقديم تدريبات تقنية.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان
استجواب وزير الاقتصاد اللبناني السابق حول اتهامات بالفساد
يواصل النائب العام التمييزي في لبنان القاضي، جمال الحجار، التحقيقات مع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، ضمن "الجهود التي تبذلها الحكومة لإنهاء ملفات الفساد المتراكمة".
ذكرت ذلك صحيفة
"الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الحجاز أجرى تحقيقا جديدا مع وزير الاقتصاد السابق، بعدما وصلته معلومات من لجنة الاقتصاد النيابية بهذا الشأن.
ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيقات تشمل مسؤولين آخرين وتتضمن تهما تتعلق بـ"الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال
".
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله إن "ملف سلام هو أحد الملفات المحالة إلى القضاء بشبهات فساد وأن السلطات تتعامل بجدية مطلقة مع هذه القضايا".
وأوضح المصدر أن الحجار أنهى التحقيق الأولي مع سلام، وأبقى عليه بسند إقامة، وسحب قرار منعه من السفر.
ويدرس النائب العام اللبناني حاليا أقوال وزير الاقتصاد
السابق، التي أدلى بها في جلستين للتحقق من صحتها، كما يستعد لاستدعاء أشخاص آخرين لمطابقة أقوالهم مع إفادة الوزير السابق، قبل اتخاذ قرار إما بحفظ الملف أو إحالته للنيابة العامة المالية للملاحقة.
يذكر أن النيابة اتهمت سلام وشقيقه ورفاقهم بابتزاز شركات التأمين عبر مطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل دراسات تجارية، كما توجه لهم اتهامات باستغلال أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لنفقات شخصية ومكتب الوزير، وتوقيع عقد مشبوه لتقديم تدريبات تقنية.