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استجواب وزير الاقتصاد اللبناني السابق حول اتهامات بالفساد
استجواب وزير الاقتصاد اللبناني السابق حول اتهامات بالفساد
سبوتنيك عربي
يواصل النائب العام التمييزي في لبنان القاضي، جمال الحجار، التحقيقات مع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، ضمن "الجهود التي تبذلها الحكومة لإنهاء ملفات الفساد... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T16:50+0000
2025-05-30T16:50+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الحجاز أجرى تحقيقا جديدا مع وزير الاقتصاد السابق، بعدما وصلته معلومات من لجنة الاقتصاد النيابية بهذا الشأن.ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيقات تشمل مسؤولين آخرين وتتضمن تهما تتعلق بـ"الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال".ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله إن "ملف سلام هو أحد الملفات المحالة إلى القضاء بشبهات فساد وأن السلطات تتعامل بجدية مطلقة مع هذه القضايا".وأوضح المصدر أن الحجار أنهى التحقيق الأولي مع سلام، وأبقى عليه بسند إقامة، وسحب قرار منعه من السفر.ويدرس النائب العام اللبناني حاليا أقوال وزير الاقتصاد السابق، التي أدلى بها في جلستين للتحقق من صحتها، كما يستعد لاستدعاء أشخاص آخرين لمطابقة أقوالهم مع إفادة الوزير السابق، قبل اتخاذ قرار إما بحفظ الملف أو إحالته للنيابة العامة المالية للملاحقة.يذكر أن النيابة اتهمت سلام وشقيقه ورفاقهم بابتزاز شركات التأمين عبر مطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل دراسات تجارية، كما توجه لهم اتهامات باستغلال أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لنفقات شخصية ومكتب الوزير، وتوقيع عقد مشبوه لتقديم تدريبات تقنية.
https://sarabic.ae/20220410/الاتحاد-الأوروبي-يطالب-لبنان-بمعالجة-الأنظمة-النقدية-ومكافحة-الفساد-1061029580.html
https://sarabic.ae/20210716/فرنسا-تحيل-التحقيقات-مع-حاكم-مصرف-لبنان-المركزي-إلى-قضاة-مكافحة-الفساد-1049591900.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان

استجواب وزير الاقتصاد اللبناني السابق حول اتهامات بالفساد

16:50 GMT 30.05.2025
© AP Photo / Amr Nabilمحكمة مصرية
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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يواصل النائب العام التمييزي في لبنان القاضي، جمال الحجار، التحقيقات مع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، ضمن "الجهود التي تبذلها الحكومة لإنهاء ملفات الفساد المتراكمة".
ذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الحجاز أجرى تحقيقا جديدا مع وزير الاقتصاد السابق، بعدما وصلته معلومات من لجنة الاقتصاد النيابية بهذا الشأن.
علم الاتحاد الأوروبي في أثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
الاتحاد الأوروبي يطالب لبنان بمعالجة الأنظمة النقدية ومكافحة الفساد
10 أبريل 2022, 07:48 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيقات تشمل مسؤولين آخرين وتتضمن تهما تتعلق بـ"الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال".
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله إن "ملف سلام هو أحد الملفات المحالة إلى القضاء بشبهات فساد وأن السلطات تتعامل بجدية مطلقة مع هذه القضايا".
وأوضح المصدر أن الحجار أنهى التحقيق الأولي مع سلام، وأبقى عليه بسند إقامة، وسحب قرار منعه من السفر.
رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2021
فرنسا تحيل التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان المركزي إلى قضاة مكافحة الفساد
16 يوليو 2021, 18:50 GMT
ويدرس النائب العام اللبناني حاليا أقوال وزير الاقتصاد السابق، التي أدلى بها في جلستين للتحقق من صحتها، كما يستعد لاستدعاء أشخاص آخرين لمطابقة أقوالهم مع إفادة الوزير السابق، قبل اتخاذ قرار إما بحفظ الملف أو إحالته للنيابة العامة المالية للملاحقة.
يذكر أن النيابة اتهمت سلام وشقيقه ورفاقهم بابتزاز شركات التأمين عبر مطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل دراسات تجارية، كما توجه لهم اتهامات باستغلال أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لنفقات شخصية ومكتب الوزير، وتوقيع عقد مشبوه لتقديم تدريبات تقنية.
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