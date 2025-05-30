العدل الأمريكية: القبض على موظف حكومي لتقديمه معلومات سرية لدولة صديقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
09:03 GMT
55 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا ستضرب كل الأهداف العسكرية الموجودة في ألمانيا إذا ضربت بصواريخ "تاوروس"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
10:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
16:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:23 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:36 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250530/العدل-الأمريكية-القبض-على-موظف-حكومي-لتقديمه-معلومات-سرية-لدولة-صديقة-1101118426.html
العدل الأمريكية: القبض على موظف حكومي لتقديمه معلومات سرية لدولة صديقة
العدل الأمريكية: القبض على موظف حكومي لتقديمه معلومات سرية لدولة صديقة
سبوتنيك عربي
ألقت السلطات الأمريكية القبض على موظف حكومي بدعوى تجنيده من قبل "دولة صديقة" بهدف التجسس. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T07:32+0000
2025-05-30T07:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102159/98/1021599881_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_2d0ddd6dbd01520d2d2586deddc9e9c6.jpg
وذكرت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أن اختصاصيا بتكنولوجيا المعلومات، يعمل لدى وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، يواجه اتهامًا بمحاولة نقل معلومات سرية إلى ممثل حكومة أجنبية.وأفاد الإدعاء العام الأمريكي، بأنه تم إلقاء القبض على ناثان فيلاس لاتش، من ولاية فيرجينيا، بعد ترتيب موعد وهمي لتسليم سجلات حساسة لشخص اعتقد أنه مسؤول في حكومة أجنبية، لكنه كان في الواقع عميلًا سريًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي أي).وأوضحت الوزارة الأمريكية أنه "لم يتم الكشف عن هوية الدولة التي اعتقد فيلاس لاتش، أنه يتواصل معها، لكنها دولة صديقة أو حليفة، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان لاتش، الذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، لديه محام يدافع عنه".وأتى هذا الأمر، عندما تواصل عميل سري أمريكي مع فيلاس لاتش، الذي بدأ بنسخ معلومات سرية إلى دفتر ملاحظات وخطط لترك معلومات مهمة يمكن لممثل الحكومة الأجنبية التقاطها في متنزه.وأشار بيان وزارة العدل الأمريكية، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في واشنطن، يجري تحقيقا في القضية، بمساعدة مكتب التحقيقات الخاصة التابع لسلاح الجو الأمريكي.
https://sarabic.ae/20210914/أمريكا-توجه-اتهامات-لعملاء-سابقين-ساعدوا-الإمارات-في-التجسس-على-خصومها-1050153604.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102159/98/1021599881_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_6d64a5fd96f1357cbbc16b04cdafa0a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم

العدل الأمريكية: القبض على موظف حكومي لتقديمه معلومات سرية لدولة صديقة

07:32 GMT 30.05.2025
© Fotolia / Brian Jacksonهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Fotolia / Brian Jackson
تابعنا عبر
ألقت السلطات الأمريكية القبض على موظف حكومي بدعوى تجنيده من قبل "دولة صديقة" بهدف التجسس.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أن اختصاصيا بتكنولوجيا المعلومات، يعمل لدى وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، يواجه اتهامًا بمحاولة نقل معلومات سرية إلى ممثل حكومة أجنبية.
وأفاد الإدعاء العام الأمريكي، بأنه تم إلقاء القبض على ناثان فيلاس لاتش، من ولاية فيرجينيا، بعد ترتيب موعد وهمي لتسليم سجلات حساسة لشخص اعتقد أنه مسؤول في حكومة أجنبية، لكنه كان في الواقع عميلًا سريًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي أي).
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2021
أمريكا توجه اتهامات لعملاء سابقين ساعدوا الإمارات في التجسس على خصومها
14 سبتمبر 2021, 20:56 GMT
وأوضحت الوزارة الأمريكية أنه "لم يتم الكشف عن هوية الدولة التي اعتقد فيلاس لاتش، أنه يتواصل معها، لكنها دولة صديقة أو حليفة، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان لاتش، الذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، لديه محام يدافع عنه".
وتولى ناثان فيلاس لاتش، مهام منصبه كموظف مدني في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، في العام 2019، حيث يعمل مع قسم التهديدات الداخلية ويحمل تصريحًا أمنيًا سريًا للغاية، وبدأت التحقيقات مع لاتش، في مارس/ آذار الماضي، بعد تلقي مسؤولين في الوكالة بلاغًا بأن لاتش، عرض تقديم معلومات سرية لدولة أخرى.
وأتى هذا الأمر، عندما تواصل عميل سري أمريكي مع فيلاس لاتش، الذي بدأ بنسخ معلومات سرية إلى دفتر ملاحظات وخطط لترك معلومات مهمة يمكن لممثل الحكومة الأجنبية التقاطها في متنزه.
وأشار بيان وزارة العدل الأمريكية، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في واشنطن، يجري تحقيقا في القضية، بمساعدة مكتب التحقيقات الخاصة التابع لسلاح الجو الأمريكي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала