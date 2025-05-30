https://sarabic.ae/20250530/العدل-الأمريكية-القبض-على-موظف-حكومي-لتقديمه-معلومات-سرية-لدولة-صديقة-1101118426.html

العدل الأمريكية: القبض على موظف حكومي لتقديمه معلومات سرية لدولة صديقة

العدل الأمريكية: القبض على موظف حكومي لتقديمه معلومات سرية لدولة صديقة

سبوتنيك عربي

ألقت السلطات الأمريكية القبض على موظف حكومي بدعوى تجنيده من قبل "دولة صديقة" بهدف التجسس. 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T07:32+0000

2025-05-30T07:32+0000

2025-05-30T07:32+0000

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وذكرت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أن اختصاصيا بتكنولوجيا المعلومات، يعمل لدى وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، يواجه اتهامًا بمحاولة نقل معلومات سرية إلى ممثل حكومة أجنبية.وأفاد الإدعاء العام الأمريكي، بأنه تم إلقاء القبض على ناثان فيلاس لاتش، من ولاية فيرجينيا، بعد ترتيب موعد وهمي لتسليم سجلات حساسة لشخص اعتقد أنه مسؤول في حكومة أجنبية، لكنه كان في الواقع عميلًا سريًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي أي).وأوضحت الوزارة الأمريكية أنه "لم يتم الكشف عن هوية الدولة التي اعتقد فيلاس لاتش، أنه يتواصل معها، لكنها دولة صديقة أو حليفة، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان لاتش، الذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، لديه محام يدافع عنه".وأتى هذا الأمر، عندما تواصل عميل سري أمريكي مع فيلاس لاتش، الذي بدأ بنسخ معلومات سرية إلى دفتر ملاحظات وخطط لترك معلومات مهمة يمكن لممثل الحكومة الأجنبية التقاطها في متنزه.وأشار بيان وزارة العدل الأمريكية، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في واشنطن، يجري تحقيقا في القضية، بمساعدة مكتب التحقيقات الخاصة التابع لسلاح الجو الأمريكي.

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