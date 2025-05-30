https://sarabic.ae/20250530/العدل-الأمريكية-القبض-على-موظف-حكومي-لتقديمه-معلومات-سرية-لدولة-صديقة-1101118426.html
العدل الأمريكية: القبض على موظف حكومي لتقديمه معلومات سرية لدولة صديقة
العدل الأمريكية: القبض على موظف حكومي لتقديمه معلومات سرية لدولة صديقة
سبوتنيك عربي
ألقت السلطات الأمريكية القبض على موظف حكومي بدعوى تجنيده من قبل "دولة صديقة" بهدف التجسس. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T07:32+0000
2025-05-30T07:32+0000
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وذكرت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أن اختصاصيا بتكنولوجيا المعلومات، يعمل لدى وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، يواجه اتهامًا بمحاولة نقل معلومات سرية إلى ممثل حكومة أجنبية.وأفاد الإدعاء العام الأمريكي، بأنه تم إلقاء القبض على ناثان فيلاس لاتش، من ولاية فيرجينيا، بعد ترتيب موعد وهمي لتسليم سجلات حساسة لشخص اعتقد أنه مسؤول في حكومة أجنبية، لكنه كان في الواقع عميلًا سريًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي أي).وأوضحت الوزارة الأمريكية أنه "لم يتم الكشف عن هوية الدولة التي اعتقد فيلاس لاتش، أنه يتواصل معها، لكنها دولة صديقة أو حليفة، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان لاتش، الذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، لديه محام يدافع عنه".وأتى هذا الأمر، عندما تواصل عميل سري أمريكي مع فيلاس لاتش، الذي بدأ بنسخ معلومات سرية إلى دفتر ملاحظات وخطط لترك معلومات مهمة يمكن لممثل الحكومة الأجنبية التقاطها في متنزه.وأشار بيان وزارة العدل الأمريكية، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في واشنطن، يجري تحقيقا في القضية، بمساعدة مكتب التحقيقات الخاصة التابع لسلاح الجو الأمريكي.
https://sarabic.ae/20210914/أمريكا-توجه-اتهامات-لعملاء-سابقين-ساعدوا-الإمارات-في-التجسس-على-خصومها-1050153604.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
العدل الأمريكية: القبض على موظف حكومي لتقديمه معلومات سرية لدولة صديقة
ألقت السلطات الأمريكية القبض على موظف حكومي بدعوى تجنيده من قبل "دولة صديقة" بهدف التجسس.
وذكرت وزارة
العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أن اختصاصيا بتكنولوجيا المعلومات، يعمل لدى وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، يواجه اتهامًا بمحاولة نقل معلومات سرية إلى ممثل حكومة أجنبية.
وأفاد الإدعاء العام الأمريكي، بأنه تم إلقاء القبض على ناثان فيلاس لاتش، من ولاية فيرجينيا، بعد ترتيب موعد وهمي لتسليم سجلات حساسة لشخص اعتقد أنه مسؤول في حكومة أجنبية، لكنه كان في الواقع عميلًا سريًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي
(إف بي أي).
14 سبتمبر 2021, 20:56 GMT
وأوضحت الوزارة الأمريكية أنه "لم يتم الكشف عن هوية الدولة التي اعتقد فيلاس لاتش، أنه يتواصل معها، لكنها دولة صديقة أو حليفة، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان لاتش، الذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، لديه محام يدافع عنه".
وتولى ناثان فيلاس لاتش، مهام منصبه كموظف مدني في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، في العام 2019، حيث يعمل مع قسم التهديدات الداخلية ويحمل تصريحًا أمنيًا سريًا للغاية، وبدأت التحقيقات مع لاتش، في مارس/ آذار الماضي، بعد تلقي مسؤولين في الوكالة بلاغًا بأن لاتش، عرض تقديم معلومات سرية لدولة أخرى.
وأتى هذا الأمر، عندما تواصل عميل سري أمريكي مع فيلاس لاتش، الذي بدأ بنسخ معلومات سرية إلى دفتر ملاحظات وخطط لترك معلومات مهمة يمكن لممثل الحكومة الأجنبية التقاطها في متنزه.
وأشار بيان وزارة العدل
الأمريكية، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في واشنطن، يجري تحقيقا في القضية، بمساعدة مكتب التحقيقات الخاصة التابع لسلاح الجو الأمريكي.