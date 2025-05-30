https://sarabic.ae/20250530/ترامب-لماكرون-بعد-صفع-زوجته-له-احرص-على-أن-يكون-الباب-مغلقا-1101148212.html
ترامب لماكرون بعد صفع زوجته له: احرص على أن يكون الباب مغلقا
ترامب لماكرون بعد صفع زوجته له: احرص على أن يكون الباب مغلقا
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على المقطع المصور المتداول لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي بدت فيه زوجته، بريجيت، وكأنها تصفعه على وجهه،... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T20:22+0000
2025-05-30T20:22+0000
2025-05-30T20:22+0000
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وقال ترامب مازحا في مؤتمر صحفي بالمكتب البيضاوي، مخاطبا ماكرون: "تأكد من بقاء الباب مغلقا"، في إشارة إلى أن لحظتهما الخاصة كانت على مرأى من الصحفيين.بعد ذلك، تناول ترامب الواقعة بجدية أكبر، مشيرا إلى: "لقد تحدثت إلى ماكرون وهو بخير، هو وزوجته بخير".وأضاف الرئيس الأمريكي: "ماكرون وزوجته شخصان طيبان للغاية، إنني أعرفهما جيدا، وأعرفه جيدا، وهما بخير".ونفى الرئيس الفرنسي وجود أي "نزاع عائلي"، مضيفًا "إنه أمر جنوني بعض الشيء، على الناس أن تهدأ".ولم يكتف ماكرون بذلك، بل أضاف: "أرى الكثير من المجانين يقضون أيامهم في شرح الأمور".وتلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صفعة على وجهه من زوجته بريجيت، خلال زيارة لهما إلى فيتنام.ويظهر في الفيديو فتح باب الطائرة الرئاسية، وفي هذه اللحظة، زوجته، التي لا يمكن رؤيتها بالكامل، وجّهت له صفعة خفيفة على وجهه.وأشارت صحيفة "آر إم إس" الفرنسية إلى أن قصر الإليزيه، أكد صحة الفيديو. وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة على شبكة الإنترنت، تهكّم بعض المستخدمين، حيث علقوا بأن "الرئيس الفرنسي، يرى زيلينسكي أكثر بكثير من زوجته".وفي أوائل شهر مايو/ أيار الجاري، نشرت وكالة "أسوشيتد برس"، مقطع فيديو من مقصورة قطار، حيث كان المستشار الألماني فريدريش ميرز، وماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يشاركون في اجتماع لما يسمى "تحالف الراغبين" في كييف.ويظهر في اللقطات جسم أبيض يشبه حزمة أو قطعة من الورق، ملقاة على الطاولة أمام ماكرون، وشيء يشبه الملعقة أو العصا أمام ميرز. وعندما ظهرت الكاميرات، حاول القادة إخفاء العناصر المذكورة، ورجّح مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن تكون العناصر "لتناول مخدر الكوكايين".
https://sarabic.ae/20250526/كف-الكرملين-الخارجية-الروسية-تعلق-على-صفعة-ماكرون-في-فيتنام--1100986191.html
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دونالد ترامب, إيمانويل ماكرون, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, إيمانويل ماكرون, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
ترامب لماكرون بعد صفع زوجته له: احرص على أن يكون الباب مغلقا
علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على المقطع المصور المتداول لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي بدت فيه زوجته، بريجيت، وكأنها تصفعه على وجهه، قبيل نزولهما من الطائرة.
وقال ترامب مازحا في مؤتمر صحفي بالمكتب البيضاوي، مخاطبا ماكرون: "تأكد من بقاء الباب مغلقا"، في إشارة إلى أن لحظتهما الخاصة كانت على مرأى من الصحفيين.
بعد ذلك، تناول ترامب الواقعة بجدية أكبر، مشيرا إلى: "لقد تحدثت إلى ماكرون وهو بخير، هو وزوجته بخير".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "ماكرون وزوجته شخصان طيبان للغاية، إنني أعرفهما جيدا، وأعرفه جيدا، وهما بخير".
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد لوسائل إعلام غربية، يوم الاثنين الماضي، صحة فيديو صفع زوجته بريجيت له، بقوله: "كنا نتجادل، كنا نمزح... نحن نتشاجر ونمزح، ونفاجأ برؤية الأمر يتحول إلى كارثة عالمية".
ونفى الرئيس الفرنسي وجود أي "نزاع عائلي"، مضيفًا "إنه أمر جنوني بعض الشيء، على الناس أن تهدأ".
ولم يكتف ماكرون بذلك، بل أضاف: "أرى الكثير من المجانين يقضون أيامهم في شرح الأمور".
وتلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، صفعة على وجهه من زوجته بريجيت، خلال زيارة لهما إلى فيتنام.
ويظهر في الفيديو فتح باب الطائرة الرئاسية، وفي هذه اللحظة، زوجته، التي لا يمكن رؤيتها بالكامل، وجّهت له صفعة خفيفة على وجهه.
وأشارت صحيفة "آر إم إس" الفرنسية إلى أن قصر الإليزيه، أكد صحة الفيديو. وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة على شبكة الإنترنت، تهكّم بعض المستخدمين، حيث علقوا بأن "الرئيس الفرنسي، يرى زيلينسكي أكثر بكثير من زوجته".
وفي أوائل شهر مايو/ أيار الجاري، نشرت وكالة "أسوشيتد برس"، مقطع فيديو من مقصورة قطار، حيث كان المستشار الألماني فريدريش ميرز، وماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
، يشاركون في اجتماع لما يسمى "تحالف الراغبين" في كييف.
ويظهر في اللقطات جسم أبيض يشبه حزمة أو قطعة من الورق، ملقاة على الطاولة أمام ماكرون، وشيء يشبه الملعقة أو العصا أمام ميرز. وعندما ظهرت الكاميرات، حاول القادة إخفاء العناصر المذكورة، ورجّح مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن تكون العناصر "لتناول مخدر الكوكايين".