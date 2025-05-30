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مصر تسعى لإقامة معارض أثرية في دول عدة بينها روسيا
مصر تسعى لإقامة معارض أثرية في دول عدة بينها روسيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر، محمد إسماعيل خالد، أن بلاده تسعى لإقامة معارض أثرية في عدد من الدول حول العالم، وبينها روسيا. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T02:59+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس المجلس، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش الإعلان عن المعرض المصري "كنوز الفراعنة": "هناك محاولات مصرية عديدة لإنشاء مجموعة من المعارض، في جميع أنحاء العالم، وتحديدا في آسيا، ومن بينها روسيا".وأشار إلى أن تلك المعارض تتم عبر إجراءات عديدة ومعقدة، وبالتنسيق مع الكثير من السفارات في الخارج.وبدوره، قال مدير المتحف المصري علي عبد الحليم، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أمس الخميس، إن "السياح الروس يهتمون أيضا بالسياحة الثقافية، ولكنهم يأتون في زيارة تعرف برحلة اليوم الواحد، من خلال رحلات قادمة من شرم والغردقة إلى القاهرة والجيزة لزيارة الأهرامات والمتحف المصري".ونوّه عبد الحليم إلى أنه "من المتوقع زيادة نسبة زوار المتحف المصري بالتحرير بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 بالمئة"، موضحًا أن "العام الجاري شهد إقبالا من السياح الصينيين لزيارة الأماكن الأثرية، ونسعى للمثل مع الوفود الروسية".وأشار إلى أن هناك إقبالا على القطع الأثرية المصرية نتيجة للمعارض المتحركة، التي تجوب العالم بأكثر من 800 قطعة، من بينها معرض "شنغهاي".ومن جانبه، قال رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار مؤمن عثمان، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك":وكان وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، قد أعرب في 6 مايو/ أيار الجاري، عن أمله في زيادة أعداد السائحين الروس الوافدين إلى مصر، بعد تحسن الوضع الأمني في المنطقة.يشار إلى أن عام 2024، شهد زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، بلغت 15.7 مليون سائح، من بينهم نحو 1.6 مليون روسي، ليحتلوا المرتبة الثانية بعد السائحين الألمانيين.وتتوقع السلطات المصرية زيادة عدد السائحين الأجانب في البلاد إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، خاصة وأن السياحة تعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لدى الخزانة المصرية.
https://sarabic.ae/20250520/مصر-تدرس-إقامة-متحف-تحت-مياه-البحر-للآثار-الغارقة-في-الإسكندرية-1100784005.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مصر تسعى لإقامة معارض أثرية في دول عدة بينها روسيا

02:59 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 04:58 GMT 30.05.2025)
© Sputnik . Mohamed Hemidaآثار فرعونية في المتحف القومي للحضارة المصرية، القاهرة، مصر
آثار فرعونية في المتحف القومي للحضارة المصرية، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Sputnik . Mohamed Hemida
تابعنا عبر
أكد رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر، محمد إسماعيل خالد، أن بلاده تسعى لإقامة معارض أثرية في عدد من الدول حول العالم، وبينها روسيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس المجلس، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش الإعلان عن المعرض المصري "كنوز الفراعنة": "هناك محاولات مصرية عديدة لإنشاء مجموعة من المعارض، في جميع أنحاء العالم، وتحديدا في آسيا، ومن بينها روسيا".
وأشار إلى أن تلك المعارض تتم عبر إجراءات عديدة ومعقدة، وبالتنسيق مع الكثير من السفارات في الخارج.
شاطئ الإسكندرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
مصر تدرس إقامة متحف تحت الماء للآثار الغارقة في بحر الإسكندرية
20 مايو, 12:38 GMT
وبدوره، قال مدير المتحف المصري علي عبد الحليم، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أمس الخميس، إن "السياح الروس يهتمون أيضا بالسياحة الثقافية، ولكنهم يأتون في زيارة تعرف برحلة اليوم الواحد، من خلال رحلات قادمة من شرم والغردقة إلى القاهرة والجيزة لزيارة الأهرامات والمتحف المصري".
ونوّه عبد الحليم إلى أنه "من المتوقع زيادة نسبة زوار المتحف المصري بالتحرير بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 بالمئة"، موضحًا أن "العام الجاري شهد إقبالا من السياح الصينيين لزيارة الأماكن الأثرية، ونسعى للمثل مع الوفود الروسية".
وأشار إلى أن هناك إقبالا على القطع الأثرية المصرية نتيجة للمعارض المتحركة، التي تجوب العالم بأكثر من 800 قطعة، من بينها معرض "شنغهاي".
ومن جانبه، قال رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار مؤمن عثمان، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك":

السائح الروسي مهم، والشعب بأكمله مثقف، ما يجعل السوق الروسية مستهدفة وضرورية في السياحة بمصر.

وكان وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، قد أعرب في 6 مايو/ أيار الجاري، عن أمله في زيادة أعداد السائحين الروس الوافدين إلى مصر، بعد تحسن الوضع الأمني في المنطقة.
يشار إلى أن عام 2024، شهد زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، بلغت 15.7 مليون سائح، من بينهم نحو 1.6 مليون روسي، ليحتلوا المرتبة الثانية بعد السائحين الألمانيين.
وتتوقع السلطات المصرية زيادة عدد السائحين الأجانب في البلاد إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، خاصة وأن السياحة تعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لدى الخزانة المصرية.
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