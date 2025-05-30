https://sarabic.ae/20250530/25-حالة-إجهاد-حراري-السعودية-تكشف-الأوضاع-الصحية-للحجاج-1101147755.html
25 حالة إجهاد حراري.. السعودية تكشف الأوضاع الصحية للحجاج
25 حالة إجهاد حراري.. السعودية تكشف الأوضاع الصحية للحجاج
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الصحة السعودية جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف الحالات الصحية الطارئة التي تظهر بين الحجاج، خاصة تلك المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الجمعة، قالت فيه إنها سجلت 25 حالة إصابة بالإجهاد الحراري منذ بداية موسم الحج الحالي.كما أوضح البيان أن أطقم الوزارة أجرت 120 عملية قسطرة قلبية إضافة إلى 11 عملية قلب مفتوح للحجاج، مشيرة إلى أن ذلك "يأتي في إطار جهودها لتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن".ولفت البيان إلى أن الوزارة قدمت أكثر من 81 ألف خدمة صحية متنوعة استفاد منها نحو 49 ألف حاج منذ بداية الموسم الحالي.وأضاف: "أكدت الوزارة أن جميع المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعمل بكفاءة عالية"، مشيرا إلى وجود خطط طبية مدروسة تضمن السلامة العامة وجودة الرعاية للحجاج.ويواجه الحجاج العديد من الصعوبات الصحية خلال موسم الحج أبرزها "ضربة الشمس"، التي تعد بمثابة حالة طوارئ تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل مفاجئ جدا ولا يستطيع الجسم تبريد نفسه، مما يؤدي إلى تلف في الأعضاء الحيوية.أما الإجهاد الحراري فهو حالة تصيب الشخص نتيجة فقدان الكثير من السوائل والأملاح بسبب التعرق المفرط، وتشمل أعراضها التعب الشديد والدوخة والغثيان والصداع، بينما تمثل التشنجات الحرارية، حالة صحية أخرى ينتج عنها تقلصات عضلية مؤلمة تحدث بسبب فقدان الأملاح المعدنية والماء من الجسم نتيجة التعرق في الجو الحار.
https://sarabic.ae/20250424/السعودية-تطلق-تحذيرا-إلى-الراغبين-في-أداء-مناسك-الحج-هذا-العام-1099871401.html
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أخبار العالم الآن, أخبار الحج, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مكة
أخبار العالم الآن, أخبار الحج, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مكة
25 حالة إجهاد حراري.. السعودية تكشف الأوضاع الصحية للحجاج
أكدت وزارة الصحة السعودية جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف الحالات الصحية الطارئة التي تظهر بين الحجاج، خاصة تلك المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الجمعة، قالت فيه إنها سجلت 25 حالة إصابة بالإجهاد الحراري منذ بداية موسم
الحج الحالي.
كما أوضح البيان أن أطقم الوزارة أجرت 120 عملية قسطرة قلبية إضافة إلى 11 عملية قلب مفتوح للحجاج، مشيرة إلى أن ذلك "يأتي في إطار جهودها لتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن".
ولفت البيان إلى أن الوزارة قدمت أكثر من 81 ألف خدمة صحية متنوعة استفاد منها نحو 49 ألف حاج منذ بداية الموسم الحالي.
وأضاف: "أكدت الوزارة أن جميع المرافق الصحية في مكة المكرمة
والمشاعر المقدسة تعمل بكفاءة عالية"، مشيرا إلى وجود خطط طبية مدروسة تضمن السلامة العامة وجودة الرعاية للحجاج.
ويواجه الحجاج العديد من الصعوبات الصحية خلال موسم الحج
أبرزها "ضربة الشمس"، التي تعد بمثابة حالة طوارئ تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل مفاجئ جدا ولا يستطيع الجسم تبريد نفسه، مما يؤدي إلى تلف في الأعضاء الحيوية.
أما الإجهاد الحراري فهو حالة تصيب الشخص نتيجة فقدان الكثير من السوائل والأملاح بسبب التعرق المفرط، وتشمل أعراضها التعب الشديد والدوخة والغثيان والصداع، بينما تمثل التشنجات الحرارية، حالة صحية أخرى ينتج عنها تقلصات عضلية مؤلمة تحدث بسبب فقدان الأملاح المعدنية والماء من الجسم نتيجة التعرق في الجو الحار.