https://sarabic.ae/20250531/إعلام-تركي-الحزب-الحاكم-يدرس-ترشيح-أردوغان-لولاية-رئاسية-ثالثة-1101159346.html

إعلام تركي: الحزب الحاكم يدرس ترشيح أردوغان لولاية رئاسية ثالثة

إعلام تركي: الحزب الحاكم يدرس ترشيح أردوغان لولاية رئاسية ثالثة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام تركية بأن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم يدرس خيار ترشيح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لولاية رئاسية ثالثة، وذلك من خلال تصويت برلماني يتيح... 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T09:22+0000

2025-05-31T09:22+0000

2025-05-31T09:22+0000

أخبار تركيا اليوم

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وبحسب صحيفة "تركيا" الموالية للحكومة، نقلًا عن مصادر، فإن الحزب الحاكم يدرس ما يسمح قانونيا بترشيح أردوغان من جديد، استنادًا إلى دراسة دستورية.ووفقا للدستور التركي، أمام الرئيس أردوغان خياران للترشح مجددا، إما أن يقر البرلمان قرارا بشأن الانتخابات أو أن يعدّل المادة 101 من الدستور، المعنونة بـ"الترشح للرئاسة والانتخابات".وتحولت تركيا إلى النظام الرئاسي عام 2017، بعد استفتاء شعبي، وبموجب الدستور الجديد، لا يحق للرئيس شغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين. ومع ذلك، يرى حزب "العدالة والتنمية"، أن الفترة الرئاسية الأولى لأردوغان (2014–2018)، لا تُحتسب ضمن النظام الجديد، إذ تم انتخابه خلالها في ظل نظام برلماني.وكان أردوغان، قد أعيد انتخابه في مايو/ أيار 2023، لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات. وخلال حملته الانتخابية، شددت المعارضة على أن ترشحه يمثل في الواقع ولاية ثالثة، في حين دافع الحزب الحاكم عن دستورية الترشح الثاني، وفقا للتعديلات التي طرأت بعد عام 2017.أردوغان يعلن اكتشاف احتياطيات من الغاز في البحر الأسود بقيمة 30 مليار دولار

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أخبار تركيا اليوم