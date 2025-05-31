https://sarabic.ae/20250531/الخارجية-السودانية-مقتل-العشرات-بنيران-الدعم-السريع-في-مدن-الأبيض-والدبيبات-والخوي-1101153576.html

الخارجية السودانية: مقتل العشرات بنيران "الدعم السريع" في مدن الأبيض والدبيبات والخوي

الخارجية السودانية: مقتل العشرات بنيران "الدعم السريع" في مدن الأبيض والدبيبات والخوي

سبوتنيك عربي

اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، قوات الدعم السريع بقصف مستودعات برنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر، فضلا عن استهداف مستشفى الضمان بمدينة الأبيض. 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T05:58+0000

2025-05-31T05:58+0000

2025-05-31T05:58+0000

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وأعلنت الخارجية السودانية، في بيان لها، مقتل 16 من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج، إضافة لإصابة عدد آخر من بين رواد مستشفى مدينة الأبيض وطاقمها الطبي، مشيرة إلى أن "المليشيا الإجرامية هاجمت يوم الأربعاء الماضي، سوقًا شعبيًا بمدينة الخوي بواسطة المسيرات وقتلت ثمانية مدنيين، إلى جانب استهداف حي سكني في مدينة الدبيبات، جنوب كردفان وقتل اثنين من المواطنين".وأوضح البيان أن "هذه الجرائم الكبرى المتتالية في أقل من 72 ساعة، تمثل تجسيدًا لنمط الاستهداف المتعمد والممنهج من المليشيا الإرهابية للمدنيين والمؤسسات الإنسانية والمدنية والمرافق الحيوية، بهدف إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح ومنع تقديم الخدمات الضرورية من طعام ومياه وعلاج وكهرباء".وأضافت الخارجية السودانية أن قوات الدعم السريع "استهدفت جميع المستشفيات العاملة في الفاشر وأخرجت معظمها من الخدمة، وقضت على معسكر زمزم للنازحين بمن فيه، بعد أن ظل عرضة للقصف المتواصل بالمدفعية الثقيلة بعيدة المدى طوال عام كامل، لتشن بعدها هجومًا بريًا على المخيم واسعًا قتلت فيه مئات من النازحين، وأخذت من بقي منهم رهائن".وذكر موقع "سودان تريبيون" الإلكتروني، أن قوات الدعم السريع كثفت هجماتها الجوية على بلدات ومدن في إقليم كردفان، منذ مطلع الشهر الجاري.ويشهد الإقليم مواجهات عنيفة بين أطراف النزاع، فيما تهدف "الدعم السريع" إلى إعاقة حركة الجيش السوداني، الذي يحرز تقدما في عدد من المدن في شمال وغرب وجنوب كردفان.ونقل الموقع عن مصادر محلية، أن "8 أشخاص قتلوا على الأقل وأُصيب 12 آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع، سوق مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، فضلًا عن تعرض أحد أحياء مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان لهجوم مماثل راح ضحيته 2 من المدنيين وأُصيب خمسة آخرون، كما استهدفت المقاتلات موقعا للجيش في المدينة نفسها، ما تسبب في مقتل عسكريين وتدمير مركبات قتالية".وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر قوات الدعم السريع.وقال الجيش السوداني في بيان: "أكملنا تطهير العاصمة الخرطوم وطردنا قوات الدعم السريع منها"، متعهدًا بـ"مواصلة الجهود حتى تطهير آخر شبر من البلاد من كل متمرد وخائن وعميل".وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي