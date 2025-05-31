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الخارجية السودانية: مقتل العشرات بنيران "الدعم السريع" في مدن الأبيض والدبيبات والخوي
الخارجية السودانية: مقتل العشرات بنيران "الدعم السريع" في مدن الأبيض والدبيبات والخوي
سبوتنيك عربي
اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، قوات الدعم السريع بقصف مستودعات برنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر، فضلا عن استهداف مستشفى الضمان بمدينة الأبيض. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T05:58+0000
2025-05-31T05:58+0000
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وأعلنت الخارجية السودانية، في بيان لها، مقتل 16 من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج، إضافة لإصابة عدد آخر من بين رواد مستشفى مدينة الأبيض وطاقمها الطبي، مشيرة إلى أن "المليشيا الإجرامية هاجمت يوم الأربعاء الماضي، سوقًا شعبيًا بمدينة الخوي بواسطة المسيرات وقتلت ثمانية مدنيين، إلى جانب استهداف حي سكني في مدينة الدبيبات، جنوب كردفان وقتل اثنين من المواطنين".وأوضح البيان أن "هذه الجرائم الكبرى المتتالية في أقل من 72 ساعة، تمثل تجسيدًا لنمط الاستهداف المتعمد والممنهج من المليشيا الإرهابية للمدنيين والمؤسسات الإنسانية والمدنية والمرافق الحيوية، بهدف إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح ومنع تقديم الخدمات الضرورية من طعام ومياه وعلاج وكهرباء".وأضافت الخارجية السودانية أن قوات الدعم السريع "استهدفت جميع المستشفيات العاملة في الفاشر وأخرجت معظمها من الخدمة، وقضت على معسكر زمزم للنازحين بمن فيه، بعد أن ظل عرضة للقصف المتواصل بالمدفعية الثقيلة بعيدة المدى طوال عام كامل، لتشن بعدها هجومًا بريًا على المخيم واسعًا قتلت فيه مئات من النازحين، وأخذت من بقي منهم رهائن".وذكر موقع "سودان تريبيون" الإلكتروني، أن قوات الدعم السريع كثفت هجماتها الجوية على بلدات ومدن في إقليم كردفان، منذ مطلع الشهر الجاري.ويشهد الإقليم مواجهات عنيفة بين أطراف النزاع، فيما تهدف "الدعم السريع" إلى إعاقة حركة الجيش السوداني، الذي يحرز تقدما في عدد من المدن في شمال وغرب وجنوب كردفان.ونقل الموقع عن مصادر محلية، أن "8 أشخاص قتلوا على الأقل وأُصيب 12 آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع، سوق مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، فضلًا عن تعرض أحد أحياء مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان لهجوم مماثل راح ضحيته 2 من المدنيين وأُصيب خمسة آخرون، كما استهدفت المقاتلات موقعا للجيش في المدينة نفسها، ما تسبب في مقتل عسكريين وتدمير مركبات قتالية".وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر قوات الدعم السريع.وقال الجيش السوداني في بيان: "أكملنا تطهير العاصمة الخرطوم وطردنا قوات الدعم السريع منها"، متعهدًا بـ"مواصلة الجهود حتى تطهير آخر شبر من البلاد من كل متمرد وخائن وعميل".وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250530/السودان-يشكل-لجنة-تحقيق-في-اتهامات-أمريكية-باستخدام-الجيش-أسلحة-كيماوية-1101124965.html
https://sarabic.ae/20250528/السودان-815-إصابة-بالكوليرا-في-الخرطوم-يوميا-1101077278.html
https://sarabic.ae/20250529/قوات-الدعم-السريع-تقول-إنها-سيطرت-على-منطقة-الدبيبات-بولاية-جنوب-كردفان-1101089217.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية السودانية: مقتل العشرات بنيران "الدعم السريع" في مدن الأبيض والدبيبات والخوي

05:58 GMT 31.05.2025
© Getty Images / Anadoluقوات الدعم السريع تقصف مواقع الجيش السوداني في الخرطوم
قوات الدعم السريع تقصف مواقع الجيش السوداني في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© Getty Images / Anadolu
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اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، قوات الدعم السريع بقصف مستودعات برنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر، فضلا عن استهداف مستشفى الضمان بمدينة الأبيض.
وأعلنت الخارجية السودانية، في بيان لها، مقتل 16 من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج، إضافة لإصابة عدد آخر من بين رواد مستشفى مدينة الأبيض وطاقمها الطبي، مشيرة إلى أن "المليشيا الإجرامية هاجمت يوم الأربعاء الماضي، سوقًا شعبيًا بمدينة الخوي بواسطة المسيرات وقتلت ثمانية مدنيين، إلى جانب استهداف حي سكني في مدينة الدبيبات، جنوب كردفان وقتل اثنين من المواطنين".
وأوضح البيان أن "هذه الجرائم الكبرى المتتالية في أقل من 72 ساعة، تمثل تجسيدًا لنمط الاستهداف المتعمد والممنهج من المليشيا الإرهابية للمدنيين والمؤسسات الإنسانية والمدنية والمرافق الحيوية، بهدف إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح ومنع تقديم الخدمات الضرورية من طعام ومياه وعلاج وكهرباء".
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
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أمس, 09:16 GMT
وأضافت الخارجية السودانية أن قوات الدعم السريع "استهدفت جميع المستشفيات العاملة في الفاشر وأخرجت معظمها من الخدمة، وقضت على معسكر زمزم للنازحين بمن فيه، بعد أن ظل عرضة للقصف المتواصل بالمدفعية الثقيلة بعيدة المدى طوال عام كامل، لتشن بعدها هجومًا بريًا على المخيم واسعًا قتلت فيه مئات من النازحين، وأخذت من بقي منهم رهائن".

وأفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، بمقتل 10 مدنيين على الأقل وإصابة آخرين في هجمات بواسطة الطيران المسير التابع لقوات الدعم السريع بولايتي غرب وجنوب كردفان.

وذكر موقع "سودان تريبيون" الإلكتروني، أن قوات الدعم السريع كثفت هجماتها الجوية على بلدات ومدن في إقليم كردفان، منذ مطلع الشهر الجاري.
ويشهد الإقليم مواجهات عنيفة بين أطراف النزاع، فيما تهدف "الدعم السريع" إلى إعاقة حركة الجيش السوداني، الذي يحرز تقدما في عدد من المدن في شمال وغرب وجنوب كردفان.
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
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28 مايو, 20:45 GMT
ونقل الموقع عن مصادر محلية، أن "8 أشخاص قتلوا على الأقل وأُصيب 12 آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع، سوق مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، فضلًا عن تعرض أحد أحياء مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان لهجوم مماثل راح ضحيته 2 من المدنيين وأُصيب خمسة آخرون، كما استهدفت المقاتلات موقعا للجيش في المدينة نفسها، ما تسبب في مقتل عسكريين وتدمير مركبات قتالية".
وكان الجيش السوداني وحلفاؤه من الحركات المسلحة قد تمكنوا مطلع الشهر الجاري، من السيطرة على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان بعد معارك عنيفة ضد "الدعم السريع".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر قوات الدعم السريع.
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
‌‏قوات الدعم السريع تقول إنها سيطرت على منطقة الدبيبات بولاية جنوب كردفان
29 مايو, 09:24 GMT
وقال الجيش السوداني في بيان: "أكملنا تطهير العاصمة الخرطوم وطردنا قوات الدعم السريع منها"، متعهدًا بـ"مواصلة الجهود حتى تطهير آخر شبر من البلاد من كل متمرد وخائن وعميل".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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