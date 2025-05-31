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رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا تشهد تقدما
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا تشهد تقدما
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم السبت، أن المفاوضات غير المباشرة الجارية مع أمريكا تشهد تقدما ملحوظا. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T13:22+0000
2025-05-31T13:22+0000
إيران
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الاتفاق النووي الإيراني
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
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وقال إسلامي، خلال كلمة ألقاها في فعالية بمحافظة مازندران شمالي إيران: "نشهد حاليا بعض التقدم في المباحثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة".ونفى إسلامي صحة ما يُتداول حول نية طهران وقف تخصيب اليورانيوم، واصفًا تلك الأحاديث بأنها مجرد "شائعات وأوهام يحلم بها الأعداء"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.كما كشف عن خطط لتجهيز مواقع جديدة في شمال وجنوب البلاد، تمهيدا لبناء محطتين للطاقة النووية، مؤكدا أن القدرة الإنتاجية للطاقة النووية في إيران ستصل إلى 3000 ميغاوات بحلول نهاية الخطة التنموية السابعة، والمقررة في مارس/آذار 2029.وفي تصريح سابق، أشار إسلامي إلى أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن ضمن إطار المفاوضات الحالية، فسيُسمح للمفتشين الأمريكيين بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية.وجدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، التأكيد على أنه "لا يمكن لأحد أن يُملي على إيران وقف تخصيب اليورانيوم"، وأن إيران لن تتخلى عن التخصيب للأغراض الطبية والزراعية والصناعية.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المفاوضات في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري، أما الجولة الخامسة فانعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 من الشهر الجاري.
https://sarabic.ae/20250529/وزير-الخارجية-الإيراني-لست-واثقا-من-قرب-التوصل-لاتفاق-نووي-مع-أمريكا--1101105329.html
https://sarabic.ae/20250531/إيران-ترد-على-أنباء-تلقيها-رسالة-سعودية-تحذرها-من-هجوم-إسرائيلي-حال-عدم-توصلها-لاتفاق-مع-أمريكا-1101152999.html
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إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا تشهد تقدما

13:22 GMT 31.05.2025
© Sputnik . MOHAMED ISAMILرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© Sputnik . MOHAMED ISAMIL
تابعنا عبر
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم السبت، أن المفاوضات غير المباشرة الجارية مع أمريكا تشهد تقدما ملحوظا.
وقال إسلامي، خلال كلمة ألقاها في فعالية بمحافظة مازندران شمالي إيران: "نشهد حاليا بعض التقدم في المباحثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة".
ونفى إسلامي صحة ما يُتداول حول نية طهران وقف تخصيب اليورانيوم، واصفًا تلك الأحاديث بأنها مجرد "شائعات وأوهام يحلم بها الأعداء"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
كما كشف عن خطط لتجهيز مواقع جديدة في شمال وجنوب البلاد، تمهيدا لبناء محطتين للطاقة النووية، مؤكدا أن القدرة الإنتاجية للطاقة النووية في إيران ستصل إلى 3000 ميغاوات بحلول نهاية الخطة التنموية السابعة، والمقررة في مارس/آذار 2029.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
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وفي تصريح سابق، أشار إسلامي إلى أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن ضمن إطار المفاوضات الحالية، فسيُسمح للمفتشين الأمريكيين بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية.
كما أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن "تخصيب اليورانيوم يُعد العمود الفقري والقوة الأساسية لصناعة الطاقة النووية في إيران"، مشيرا إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري أكثر عمليات التفتيش صرامة على المنشآت الإيرانية، وقد وافقت طهران على ذلك بهدف تعزيز الثقة".
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وجدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، التأكيد على أنه "لا يمكن لأحد أن يُملي على إيران وقف تخصيب اليورانيوم"، وأن إيران لن تتخلى عن التخصيب للأغراض الطبية والزراعية والصناعية.
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.
واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المفاوضات في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري، أما الجولة الخامسة فانعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 من الشهر الجاري.
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