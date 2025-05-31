https://sarabic.ae/20250531/رئيس-منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-المفاوضات-غير-المباشرة-مع-أمريكا-تشهد-تقدما-1101164647.html

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا تشهد تقدما

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا تشهد تقدما

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم السبت، أن المفاوضات غير المباشرة الجارية مع أمريكا تشهد تقدما ملحوظا. 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T13:22+0000

2025-05-31T13:22+0000

2025-05-31T13:22+0000

إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/19/1054546000_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_0b28d7ed0856e2927ccc78cb58e57f99.jpg

وقال إسلامي، خلال كلمة ألقاها في فعالية بمحافظة مازندران شمالي إيران: "نشهد حاليا بعض التقدم في المباحثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة".ونفى إسلامي صحة ما يُتداول حول نية طهران وقف تخصيب اليورانيوم، واصفًا تلك الأحاديث بأنها مجرد "شائعات وأوهام يحلم بها الأعداء"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.كما كشف عن خطط لتجهيز مواقع جديدة في شمال وجنوب البلاد، تمهيدا لبناء محطتين للطاقة النووية، مؤكدا أن القدرة الإنتاجية للطاقة النووية في إيران ستصل إلى 3000 ميغاوات بحلول نهاية الخطة التنموية السابعة، والمقررة في مارس/آذار 2029.وفي تصريح سابق، أشار إسلامي إلى أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن ضمن إطار المفاوضات الحالية، فسيُسمح للمفتشين الأمريكيين بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية.وجدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، التأكيد على أنه "لا يمكن لأحد أن يُملي على إيران وقف تخصيب اليورانيوم"، وأن إيران لن تتخلى عن التخصيب للأغراض الطبية والزراعية والصناعية.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المفاوضات في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري، أما الجولة الخامسة فانعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 من الشهر الجاري.

https://sarabic.ae/20250529/وزير-الخارجية-الإيراني-لست-واثقا-من-قرب-التوصل-لاتفاق-نووي-مع-أمريكا--1101105329.html

https://sarabic.ae/20250531/إيران-ترد-على-أنباء-تلقيها-رسالة-سعودية-تحذرها-من-هجوم-إسرائيلي-حال-عدم-توصلها-لاتفاق-مع-أمريكا-1101152999.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني