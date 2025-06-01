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القوات الروسية تحرر بلدة ألكسييفكا في مقاطعة سومي
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
10:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
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13:00 GMT
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نبض افريقيا
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16:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250601/سقوط-قطار-إثر-انهيار-جسر-للسكك-الحديدية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1101178684.html
سقوط قطار إثر انهيار جسر للسكك الحديدية في مقاطعة كورسك الروسية
سقوط قطار إثر انهيار جسر للسكك الحديدية في مقاطعة كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية ألكسندر خينشتاين، بانهيار جسر للسكك الحديدية، في منطقة جيليزنوغورسك بالمقاطعة، وذلك أثناء مرور قاطرة بضائع عبره، ما... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T06:09+0000
2025-06-01T06:09+0000
روسيا
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وقال خينشتاين عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "الليلة، على الكيلومتر 48 من طريق تروسنا - كالينوفكا السريع في منطقة جيليزنوغورسك، وأثناء تحرك قاطرة بضائع، انهار جسر، وسقط جزء من القطار على الطريق الواقع أسفل الجسر، واشتعلت النيران في القاطرة، وحددت وزارة الطوارئ موقعها بسرعة. القطارات المتبقية لا تزال على رصيف السكة الحديدية".وأردف أن الطريق أسفل الجسر أصبح مغلقًا وأنه "سيتم تحديد سبب انهيار الجسر، وأن جميع خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرّح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، بانهيار جسر طريق سريع على سكة حديد في منطقة فيغونيتشسكي، ما تسبب بحادث اصطدام قطار ركاب بالجسر، ووقوع إصابات.وقال بوغوماز عبر تطبيق "تلغرام": "انهار جسر في منطقة فيغونيتشسكي. وقع حاليًا حادث مروري بين سيارات وقطار ركاب في منطقة أحد أجزاء الطريق السريع الفيدرالي "أي - 240" .. للأسف، هناك إصابات".وتابع: "يُبذل كل ما يلزم لتقديم المساعدة للضحايا".ارتفاع عدد مصابي حادث انهيار الجسر في مقاطعة بريانسك الروسية إلى 69 شخصا بينهم 3 في حالة خطيرة
https://sarabic.ae/20250531/مصرع-3-أشخاص-وإصابة-28-آخرين-في-حادث-انهيار-الجسر-بمقاطعة-بريانسك-1101176173.html
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روسيا

سقوط قطار إثر انهيار جسر للسكك الحديدية في مقاطعة كورسك الروسية

06:09 GMT 01.06.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعملية إرهلبية في قطار لرحلة "كيسلوفودسك - مينيرالني فودي"، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2003
عملية إرهلبية في قطار لرحلة كيسلوفودسك - مينيرالني فودي، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© Sputnik
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صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية ألكسندر خينشتاين، بانهيار جسر للسكك الحديدية، في منطقة جيليزنوغورسك بالمقاطعة، وذلك أثناء مرور قاطرة بضائع عبره، ما أسفر عن خروج بعض المقطورات عن مسارها.
وقال خينشتاين عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "الليلة، على الكيلومتر 48 من طريق تروسنا - كالينوفكا السريع في منطقة جيليزنوغورسك، وأثناء تحرك قاطرة بضائع، انهار جسر، وسقط جزء من القطار على الطريق الواقع أسفل الجسر، واشتعلت النيران في القاطرة، وحددت وزارة الطوارئ موقعها بسرعة. القطارات المتبقية لا تزال على رصيف السكة الحديدية".
وأردف أن الطريق أسفل الجسر أصبح مغلقًا وأنه "سيتم تحديد سبب انهيار الجسر، وأن جميع خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث".
وتابع: "بحسب المعلومات الأولية، أصيب أحد سائقي القاطرة في ساقيه، وتم نقل الفريق بأكمله إلى المستشفى، وهم الآن تحت إشراف الأطباء".
قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 آخرين في حادث انهيار جسر بمقاطعة بريانسك الروسية
أمس, 23:13 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرّح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، بانهيار جسر طريق سريع على سكة حديد في منطقة فيغونيتشسكي، ما تسبب بحادث اصطدام قطار ركاب بالجسر، ووقوع إصابات.
وقال بوغوماز عبر تطبيق "تلغرام": "انهار جسر في منطقة فيغونيتشسكي. وقع حاليًا حادث مروري بين سيارات وقطار ركاب في منطقة أحد أجزاء الطريق السريع الفيدرالي "أي - 240" .. للأسف، هناك إصابات".
وتابع: "يُبذل كل ما يلزم لتقديم المساعدة للضحايا".
ارتفاع عدد مصابي حادث انهيار الجسر في مقاطعة بريانسك الروسية إلى 69 شخصا بينهم 3 في حالة خطيرة
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