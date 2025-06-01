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عراقجي: إيران سترد إذا استغل الأوروبيون تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية
عراقجي: إيران سترد إذا استغل الأوروبيون تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الأنشطة النووية الإيرانية تجري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفق اتفاقية الضمانات، دون أي انحراف، على حد... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مساء أمس السبت، لبحث مستجدات الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات عن طهران.وتناولت المحادثة التقرير الأخير الصادر عن الوكالة بشأن إيران، إذ شدد وزير الخارجية الإيراني، على ضرورة أن "تعكس الوكالة الواقع بدقة"، محذرًا من استغلال بعض الأطراف الدولية للتقارير لتحقيق أهداف سياسية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما دعا عراقجي، غروسي إلى "توضيح طبيعة التعاون الإيراني خلال اجتماع مجلس المحافظين المقبل"، محمّلًا الأطراف الأوروبية مسؤولية أي تصعيد ناتج عن تحركات غير بنّاءة.وقال وزير الخارجية الإيراني: "نحذّر من تبعات أي إجراء ذي طابع سياسي، لأن إيران سترد بالشكل المناسب على أي تحرك غير بناء من قبل الأطراف الأوروبية، ومسؤولية العواقب المترتبة على ذلك ستقع على عاتق الأطراف، التي تستخدم الوكالة وآلياتها كأداة لخدمة أجنداتها السياسية ضد إيران".وكانت وسائل إعلام غربية، قد نقلت عن الوكالة الدولية، أن تقريرين، أحدهما شامل، أشارا إلى وجود 3 مواقع رئيسية مشتبه بها (لافيسان-شيان وورامين ومريوان)، يُزعم أنها كانت "جزءًا من برنامج نووي غير معلن حتى أوائل الألفية"، كما أشارت الوكالة إلى أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ 9247.6 كغ، منها 408.6 كغ مخصب بنسبة تصل إلى 60%".
https://sarabic.ae/20250531/نتنياهو-بعد-تقرير-الوكالة-الذرية-على-المجتمع-الدولي-التحرك-فورا-لوقف-إيران-1101163766.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
عراقجي: إيران سترد إذا استغل الأوروبيون تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية
07:00 GMT 01.06.2025 (تم التحديث: 07:12 GMT 01.06.2025)
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الأنشطة النووية الإيرانية تجري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفق اتفاقية الضمانات، دون أي انحراف، على حد قوله.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مساء أمس السبت، لبحث مستجدات الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات عن طهران.
وتناولت المحادثة التقرير الأخير الصادر عن الوكالة بشأن إيران، إذ شدد وزير الخارجية الإيراني، على ضرورة أن "تعكس الوكالة الواقع بدقة"، محذرًا من استغلال بعض الأطراف الدولية للتقارير لتحقيق أهداف سياسية، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
كما دعا عراقجي، غروسي إلى "توضيح طبيعة التعاون الإيراني خلال اجتماع مجلس المحافظين المقبل"، محمّلًا الأطراف الأوروبية مسؤولية أي تصعيد ناتج عن تحركات غير بنّاءة.
وقال وزير الخارجية الإيراني: "نحذّر من تبعات أي إجراء ذي طابع سياسي، لأن إيران سترد بالشكل المناسب على أي تحرك غير بناء من قبل الأطراف الأوروبية، ومسؤولية العواقب المترتبة على ذلك ستقع على عاتق الأطراف، التي تستخدم الوكالة وآلياتها كأداة لخدمة أجنداتها السياسية ضد إيران".
وانتقدت إيران، مساء أمس السبت، تقريرا حديثا صدر عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وصفته بـ"غير المتوازن"
والمبني على "وثائق مزورة قدمتها إسرائيل". التقرير، الذي قُدّم لمجلس محافظي الوكالة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكُشف عنه في الآونة الأخيرة، اتهم طهران بممارسة "أنشطة نووية غير معلن عنها في مواقع سرية".
وفي بيان مشترك لوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أكدت طهران أن "التقرير تجاهل مستوى التعاون الفعلي مع الوكالة، وكرر اتهامات قديمة لا أساس لها، تعتمد على مزاعم تتعلق بعدد محدود من المواقع والأنشطة المزعومة منذ عقود"، رغم نفي إيران المتكرر لوجود أي أنشطة نووية غير معلنة.
وكانت وسائل إعلام غربية، قد نقلت عن الوكالة الدولية، أن تقريرين، أحدهما شامل، أشارا إلى وجود 3 مواقع رئيسية مشتبه بها (لافيسان-شيان وورامين ومريوان)، يُزعم أنها كانت "جزءًا من برنامج نووي غير معلن حتى أوائل الألفية"، كما أشارت الوكالة إلى أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ 9247.6 كغ، منها 408.6 كغ مخصب بنسبة تصل إلى 60%".