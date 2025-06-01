https://sarabic.ae/20250601/عراقجي-سنرد-إذا-استغل-الأوروبيون-تقرير-الوكالة-الذرية-لأغراض-سياسية-1101178975.html

عراقجي: إيران سترد إذا استغل الأوروبيون تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية

عراقجي: إيران سترد إذا استغل الأوروبيون تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الأنشطة النووية الإيرانية تجري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفق اتفاقية الضمانات، دون أي انحراف، على حد... 01.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-01T07:00+0000

2025-06-01T07:00+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مساء أمس السبت، لبحث مستجدات الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات عن طهران.وتناولت المحادثة التقرير الأخير الصادر عن الوكالة بشأن إيران، إذ شدد وزير الخارجية الإيراني، على ضرورة أن "تعكس الوكالة الواقع بدقة"، محذرًا من استغلال بعض الأطراف الدولية للتقارير لتحقيق أهداف سياسية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما دعا عراقجي، غروسي إلى "توضيح طبيعة التعاون الإيراني خلال اجتماع مجلس المحافظين المقبل"، محمّلًا الأطراف الأوروبية مسؤولية أي تصعيد ناتج عن تحركات غير بنّاءة.وقال وزير الخارجية الإيراني: "نحذّر من تبعات أي إجراء ذي طابع سياسي، لأن إيران سترد بالشكل المناسب على أي تحرك غير بناء من قبل الأطراف الأوروبية، ومسؤولية العواقب المترتبة على ذلك ستقع على عاتق الأطراف، التي تستخدم الوكالة وآلياتها كأداة لخدمة أجنداتها السياسية ضد إيران".وكانت وسائل إعلام غربية، قد نقلت عن الوكالة الدولية، أن تقريرين، أحدهما شامل، أشارا إلى وجود 3 مواقع رئيسية مشتبه بها (لافيسان-شيان وورامين ومريوان)، يُزعم أنها كانت "جزءًا من برنامج نووي غير معلن حتى أوائل الألفية"، كما أشارت الوكالة إلى أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ 9247.6 كغ، منها 408.6 كغ مخصب بنسبة تصل إلى 60%".

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