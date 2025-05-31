الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قامت بأنشطة سرية بمواد نووية غير معلنة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
10:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
16:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:23 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:36 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
نتانياهو: إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:40 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نيبينزيا: روسيا قادرة على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا سلما أو عن طريق الوسائل العسكرية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250531/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إيران-قامت-بأنشطة-سرية-بمواد-نووية-غير-معلنة-1101163610.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قامت بأنشطة سرية بمواد نووية غير معلنة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قامت بأنشطة سرية بمواد نووية غير معلنة
سبوتنيك عربي
كشفت وثيقة سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حصلت عليها وكالات أنباء غربية، أن "إيران ضاعفت، بشكل ملحوظ، إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، خلال الأشهر... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T12:30+0000
2025-05-31T12:30+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287600_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_806ec9201ea14490c4fb7f9fa6f96124.jpg
وأعربت الوكالة، في تقريرها الداخلي، عن "قلق بالغ" إزاء هذا التصعيد، مشيرة إلى أن "مستوى التخصيب الحالي يقترب من النسبة العسكرية التي تبلغ 90%"، وجاء التقرير استجابة لطلب الدول الغربية بناء على قرار صادر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وانتقدت الوكالة، بحسب التقرير، تعاون طهران "المحدود وغير المرضي"، حيث "امتنعت عن تقديم إجابات مقنعة حول أنشطتها النووية في 3 مواقع مشبوهة (لاويسان شيان، ورامين، وتورقوز آباد)"، وأكد أن "إيران نظّفت هذه المواقع ما أعاق تحقيقات الوكالة، مع وجود أدلة على أنشطة نووية سابقة غير معلنة تعود لأوائل العقد الأول من القرن الحالي".وفي سياق متصل، يستعد مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، لعقد اجتماع حاسم في 9 يونيو/حزيران المقبل، حيث تخطط الدول الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) لدفع المجلس إلى إعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية لأول مرة منذعام 2005. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى توتر العلاقات مع طهران، التي قد ترد بمزيد من التصعيد النووي.وتأتي هذه التطورات، في وقت تشهد فيه المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، جمودًا واضحًا، بينما تمتلك إيران حاليًا كمية كافية من اليورانيوم المخصب لصنع 6 قنابل نووية، في حال رفع مستوى التخصيب إلى 90%.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "تخصيب اليورانيوم من ضروريات البلاد واحتياجاتها الأساسية، وله استخدامات كثيرة"، على حد قوله.وتابع: "سياسة إيران الخارجية مبنية على عدم الخضوع للهيمنة الأجنبية"، مؤكدًا أن بلاده "تعارض امتلاك أسلحة نووية، لكن الجانب المقابل لم يفِ بتعهداته، وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".
https://sarabic.ae/20250531/إيران-تكشف-عن-تجهيز-مواقع-جديدة-لبناء-محطتين-للطاقة-النووية-1101161037.html
https://sarabic.ae/20250531/إيران-ترد-على-أنباء-تلقيها-رسالة-سعودية-تحذرها-من-هجوم-إسرائيلي-حال-عدم-توصلها-لاتفاق-مع-أمريكا-1101152999.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287600_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3b83b64500bbce80d7c9c69b3ffb8f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , بريطانيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قامت بأنشطة سرية بمواد نووية غير معلنة

12:30 GMT 31.05.2025
© AP Photo / Lisa Leutnerالوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Lisa Leutner
تابعنا عبر
كشفت وثيقة سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حصلت عليها وكالات أنباء غربية، أن "إيران ضاعفت، بشكل ملحوظ، إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث ارتفع المخزون إلى 408.6 كيلوغرامات بحلول 17 مايو/ أيار الجاري، بزيادة قدرها 133.8 كيلوغرامًا مقارنة بزيادة 92 كيلوغرامًا في الفترة السابقة".
وأعربت الوكالة، في تقريرها الداخلي، عن "قلق بالغ" إزاء هذا التصعيد، مشيرة إلى أن "مستوى التخصيب الحالي يقترب من النسبة العسكرية التي تبلغ 90%"، وجاء التقرير استجابة لطلب الدول الغربية بناء على قرار صادر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وانتقدت الوكالة، بحسب التقرير، تعاون طهران "المحدود وغير المرضي"، حيث "امتنعت عن تقديم إجابات مقنعة حول أنشطتها النووية في 3 مواقع مشبوهة (لاويسان شيان، ورامين، وتورقوز آباد)"، وأكد أن "إيران نظّفت هذه المواقع ما أعاق تحقيقات الوكالة، مع وجود أدلة على أنشطة نووية سابقة غير معلنة تعود لأوائل العقد الأول من القرن الحالي".
محطة بوشهر للطاقة النووية في مدينة بوشهر الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
إيران تكشف عن تجهيز مواقع جديدة لبناء محطتين للطاقة النووية
10:36 GMT
وفي سياق متصل، يستعد مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، لعقد اجتماع حاسم في 9 يونيو/حزيران المقبل، حيث تخطط الدول الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) لدفع المجلس إلى إعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية لأول مرة منذعام 2005. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى توتر العلاقات مع طهران، التي قد ترد بمزيد من التصعيد النووي.

يذكر أن الوكالة الدولية تعتقد أن "إيران كانت تمتلك برنامج أسلحة نووية سريًا حتى عام 2003"، بينما تصرّ طهران على أن برنامجها للأغراض السلمية فقط.

وتأتي هذه التطورات، في وقت تشهد فيه المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، جمودًا واضحًا، بينما تمتلك إيران حاليًا كمية كافية من اليورانيوم المخصب لصنع 6 قنابل نووية، في حال رفع مستوى التخصيب إلى 90%.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
إيران ترد على أنباء تلقيها رسالة سعودية تحذرها من هجوم إسرائيلي
05:38 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "تخصيب اليورانيوم من ضروريات البلاد واحتياجاتها الأساسية، وله استخدامات كثيرة"، على حد قوله.
وقال عراقجي إن "التخصيب هو هدف إيران، سواء في المفاوضات السابقة أو الحالية"، مضيفًا أنه "في التعامل مع قضية تخصيب اليورانيوم، لدينا محور واحد وهو رفض الهيمنة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وتابع: "سياسة إيران الخارجية مبنية على عدم الخضوع للهيمنة الأجنبية"، مؤكدًا أن بلاده "تعارض امتلاك أسلحة نووية، لكن الجانب المقابل لم يفِ بتعهداته، وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала