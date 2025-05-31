https://sarabic.ae/20250531/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إيران-قامت-بأنشطة-سرية-بمواد-نووية-غير-معلنة-1101163610.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قامت بأنشطة سرية بمواد نووية غير معلنة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قامت بأنشطة سرية بمواد نووية غير معلنة

سبوتنيك عربي

كشفت وثيقة سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حصلت عليها وكالات أنباء غربية، أن "إيران ضاعفت، بشكل ملحوظ، إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، خلال الأشهر... 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T12:30+0000

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وأعربت الوكالة، في تقريرها الداخلي، عن "قلق بالغ" إزاء هذا التصعيد، مشيرة إلى أن "مستوى التخصيب الحالي يقترب من النسبة العسكرية التي تبلغ 90%"، وجاء التقرير استجابة لطلب الدول الغربية بناء على قرار صادر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وانتقدت الوكالة، بحسب التقرير، تعاون طهران "المحدود وغير المرضي"، حيث "امتنعت عن تقديم إجابات مقنعة حول أنشطتها النووية في 3 مواقع مشبوهة (لاويسان شيان، ورامين، وتورقوز آباد)"، وأكد أن "إيران نظّفت هذه المواقع ما أعاق تحقيقات الوكالة، مع وجود أدلة على أنشطة نووية سابقة غير معلنة تعود لأوائل العقد الأول من القرن الحالي".وفي سياق متصل، يستعد مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، لعقد اجتماع حاسم في 9 يونيو/حزيران المقبل، حيث تخطط الدول الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) لدفع المجلس إلى إعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية لأول مرة منذعام 2005. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى توتر العلاقات مع طهران، التي قد ترد بمزيد من التصعيد النووي.وتأتي هذه التطورات، في وقت تشهد فيه المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، جمودًا واضحًا، بينما تمتلك إيران حاليًا كمية كافية من اليورانيوم المخصب لصنع 6 قنابل نووية، في حال رفع مستوى التخصيب إلى 90%.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "تخصيب اليورانيوم من ضروريات البلاد واحتياجاتها الأساسية، وله استخدامات كثيرة"، على حد قوله.وتابع: "سياسة إيران الخارجية مبنية على عدم الخضوع للهيمنة الأجنبية"، مؤكدًا أن بلاده "تعارض امتلاك أسلحة نووية، لكن الجانب المقابل لم يفِ بتعهداته، وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

https://sarabic.ae/20250531/إيران-تكشف-عن-تجهيز-مواقع-جديدة-لبناء-محطتين-للطاقة-النووية-1101161037.html

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