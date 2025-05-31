https://sarabic.ae/20250531/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إيران-قامت-بأنشطة-سرية-بمواد-نووية-غير-معلنة-1101163610.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قامت بأنشطة سرية بمواد نووية غير معلنة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قامت بأنشطة سرية بمواد نووية غير معلنة
سبوتنيك عربي
كشفت وثيقة سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حصلت عليها وكالات أنباء غربية، أن "إيران ضاعفت، بشكل ملحوظ، إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، خلال الأشهر... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T12:30+0000
2025-05-31T12:30+0000
2025-05-31T12:30+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287600_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_806ec9201ea14490c4fb7f9fa6f96124.jpg
وأعربت الوكالة، في تقريرها الداخلي، عن "قلق بالغ" إزاء هذا التصعيد، مشيرة إلى أن "مستوى التخصيب الحالي يقترب من النسبة العسكرية التي تبلغ 90%"، وجاء التقرير استجابة لطلب الدول الغربية بناء على قرار صادر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وانتقدت الوكالة، بحسب التقرير، تعاون طهران "المحدود وغير المرضي"، حيث "امتنعت عن تقديم إجابات مقنعة حول أنشطتها النووية في 3 مواقع مشبوهة (لاويسان شيان، ورامين، وتورقوز آباد)"، وأكد أن "إيران نظّفت هذه المواقع ما أعاق تحقيقات الوكالة، مع وجود أدلة على أنشطة نووية سابقة غير معلنة تعود لأوائل العقد الأول من القرن الحالي".وفي سياق متصل، يستعد مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، لعقد اجتماع حاسم في 9 يونيو/حزيران المقبل، حيث تخطط الدول الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) لدفع المجلس إلى إعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية لأول مرة منذعام 2005. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى توتر العلاقات مع طهران، التي قد ترد بمزيد من التصعيد النووي.وتأتي هذه التطورات، في وقت تشهد فيه المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، جمودًا واضحًا، بينما تمتلك إيران حاليًا كمية كافية من اليورانيوم المخصب لصنع 6 قنابل نووية، في حال رفع مستوى التخصيب إلى 90%.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "تخصيب اليورانيوم من ضروريات البلاد واحتياجاتها الأساسية، وله استخدامات كثيرة"، على حد قوله.وتابع: "سياسة إيران الخارجية مبنية على عدم الخضوع للهيمنة الأجنبية"، مؤكدًا أن بلاده "تعارض امتلاك أسلحة نووية، لكن الجانب المقابل لم يفِ بتعهداته، وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".
https://sarabic.ae/20250531/إيران-تكشف-عن-تجهيز-مواقع-جديدة-لبناء-محطتين-للطاقة-النووية-1101161037.html
https://sarabic.ae/20250531/إيران-ترد-على-أنباء-تلقيها-رسالة-سعودية-تحذرها-من-هجوم-إسرائيلي-حال-عدم-توصلها-لاتفاق-مع-أمريكا-1101152999.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287600_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3b83b64500bbce80d7c9c69b3ffb8f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , بريطانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قامت بأنشطة سرية بمواد نووية غير معلنة
كشفت وثيقة سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حصلت عليها وكالات أنباء غربية، أن "إيران ضاعفت، بشكل ملحوظ، إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث ارتفع المخزون إلى 408.6 كيلوغرامات بحلول 17 مايو/ أيار الجاري، بزيادة قدرها 133.8 كيلوغرامًا مقارنة بزيادة 92 كيلوغرامًا في الفترة السابقة".
وأعربت الوكالة، في تقريرها الداخلي، عن "قلق بالغ" إزاء هذا التصعيد، مشيرة إلى أن "مستوى التخصيب الحالي يقترب من النسبة العسكرية التي تبلغ 90%"، وجاء التقرير استجابة لطلب الدول الغربية بناء على قرار صادر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وانتقدت الوكالة، بحسب التقرير، تعاون طهران "المحدود وغير المرضي"، حيث "امتنعت عن تقديم إجابات مقنعة حول أنشطتها النووية
في 3 مواقع مشبوهة (لاويسان شيان، ورامين، وتورقوز آباد)"، وأكد أن "إيران نظّفت هذه المواقع ما أعاق تحقيقات الوكالة، مع وجود أدلة على أنشطة نووية سابقة غير معلنة تعود لأوائل العقد الأول من القرن الحالي".
وفي سياق متصل، يستعد مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، لعقد اجتماع حاسم في 9 يونيو/حزيران المقبل، حيث تخطط الدول الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) لدفع المجلس إلى إعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية لأول مرة منذعام 2005. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى توتر العلاقات مع طهران، التي قد ترد بمزيد من التصعيد النووي.
يذكر أن الوكالة الدولية تعتقد أن "إيران كانت تمتلك برنامج أسلحة نووية سريًا حتى عام 2003"، بينما تصرّ طهران على أن برنامجها للأغراض السلمية فقط.
وتأتي هذه التطورات، في وقت تشهد فيه المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، جمودًا واضحًا، بينما تمتلك إيران حاليًا كمية كافية من اليورانيوم المخصب لصنع 6 قنابل نووية، في حال رفع مستوى التخصيب إلى 90%.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "تخصيب اليورانيوم من ضروريات البلاد واحتياجاتها الأساسية، وله استخدامات كثيرة"، على حد قوله.
وقال عراقجي إن "التخصيب هو هدف إيران، سواء في المفاوضات السابقة أو الحالية"، مضيفًا أنه "في التعامل مع قضية تخصيب اليورانيوم، لدينا محور واحد وهو رفض الهيمنة"، حسب وكالة
"مهر" الإيرانية.
وتابع: "سياسة إيران الخارجية مبنية على عدم الخضوع للهيمنة الأجنبية"، مؤكدًا أن بلاده "تعارض امتلاك أسلحة نووية، لكن الجانب المقابل لم يفِ بتعهداته، وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".