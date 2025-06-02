https://sarabic.ae/20250602/يويفا-يعتزم-فرض-عقوبات-ضد-باريس-سان-جيرمان-بعد-التتويج-بدوري-أبطال-أوروبا-1101228023.html

"يويفا" يعتزم فرض عقوبات ضد باريس سان جيرمان بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

"يويفا" يعتزم فرض عقوبات ضد باريس سان جيرمان بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

سبوتنيك عربي

يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فرض عقوبات ضد باريس سان جيرمان الفرنسي رغم التتويج بدوري أبطال أوروبا. 02.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-02T14:11+0000

2025-06-02T14:11+0000

2025-06-02T14:11+0000

مجتمع

رياضة

نادي باريس سان جيرمان

أخبار فرنسا

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وأفادت صحيفة غربية، اليوم الاثنين، بأن "يويفا" فتح تحقيقا في بعض أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 ـ 2025، التي وقعت، أول أمس السبت، بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان.وحقق الفريق الفرنسي لقبه الأوروبي الأول على ملعب أليانز أرينا في ميونخ الألمانية، بعدما اكتسح منافسه إنتر ميلان بخماسية نظيفة، في مباراة باتجاه واحد لفائدة رجال المدرب لويس إنريكي.شهدت المباراة أحداثا مثيرة على المدرجات وخلال احتفالات الجماهير الفرنسية بلقب فريقها باريس سان جيرمان، حيث تدافع الآلاف إلى أرض الملعب للاحتفال عقب مراسم التتويج ما تسبب في حالة من الفوضى.ونقلت الصحيفة الغربية أن "يويفا" يعتزم توقيع عقوبات ثقيلة على باريس سان جيرمان لسببين، الأول يتعلق بإشعال الشماريخ والألعاب النارية على مدرجات ملعب "أليانز أرينا"، أما السبب الثاني فيتعلق بتعليق لافتة مساندة الشعب الفلسطيني وإدانة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.وكانت الجماهير الفرنسية قد رفعت لافتات تدين الحرب على غزة، كما رفع مشجعون لباريس سان جيرمان أعلام فلسطين قبل المباراة وخلالها ورفعوا لافتة عملاقة تصدرت المدرجات وحملت عبارات "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".ياتي هذا في وقت أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية وفاة شخصين واعتقال 559 آخرين، خلال احتفالات فوز فريق باريس سان جيرمان (5-0) على نظيره إنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وتوفي رجل في حادث دراجة نارية في العاصمة الفرنسية باريس، بينما قُتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما طعنًا في بلدة داكس. فيما اندلعت اشتباكات في شارع الـ"شانزليزيه"، حيث استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق الحشود، واعتقلت 491 شخصا في العاصمة وحدها.وفي مدينة غرونوبل (جنوب شرقي فرنسا)، دهست سيارة محتفلين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، اثنان منهم بجروح خطيرة، بينما سلّم السائق نفسه للسلطات.ورغم الحوادث، فقد احتفل عشرات الآلاف من الفرنسيين بفوز باريس سان جيرمان التاريخي، الذي تابعه 11.5 مليون مشاهد. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استضافة الفريق الفائز، ووصف عمدة باريس آن هيدالغو، الفوز بـ"التاريخي".

https://sarabic.ae/20250601/أعمال-شغب-واعتقالات-في-باريس-بعد-فوز-سان-جيرمان-بدوري-أبطال-أوروبا-صور-وفيديو-1101183103.html

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رياضة, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا