https://sarabic.ae/20250604/من-واشنطن-الجزائر-تفوز-بلقب-أفضل-محفز-لريادة-الأعمال-عالميا-1101299709.html
من واشنطن... الجزائر تفوز بلقب أفضل محفز لريادة الأعمال عالميا
من واشنطن... الجزائر تفوز بلقب أفضل محفز لريادة الأعمال عالميا
سبوتنيك عربي
فازت الجزائر بالمرتبة الأولى عالميا كأفضل محفز لسياسات بيئة ريادة الأعمال، خلال القمة العالمية لريادة الأعمال (GEC 2025) المنعقدة في الولايات المتحدة... 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T11:26+0000
2025-06-04T11:26+0000
2025-06-04T11:26+0000
الجزائر
ريادة الأعمال
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واشنطن
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وبحسب وسائل إعلام جزائرية، جاء هذا الفوز "تتويجا لجهود الدولة الجزائرية في تحديث الإطار التشريعي، وتسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الأعمال عبر برامج حاضنات، ومسرعات، وتمويلات موجهة، إلى جانب إطلاق منصات رقمية تهدف إلى مرافقة رواد الأعمال في مختلف مراحل مشاريعهم".ونالت الجزائر هذا التقدير بعد تقييمات أجرتها منظمات دولية متخصصة وشبكات ريادة أعمال عالمية، اعتمدت على مؤشرات الأداء في التحفيز السياسي، والتسهيلات الإدارية، ومدى دعم الدولة الجزائرية للمبادرات الشبابية المبتكرة.وقد عرفت القمة الوزارية مشاركة 30 وفدا من بينها 7 وفود وزارية أفريقية وعدد من الخبراء ممثلي أكبر الهيئات الدولية المتخصصة في تطوير المقاولات والابتكار .واحتضنت مدينة إنديانابوليس الأمريكية نسخة هذا العام، التي انطلقت في 2 حزيران/ يونيو الجاري، وتختتم فعالياتها في 5 منه، وشهدت تنظيم جلسات عمل، توقيع شراكات، وتكريم أفضل الممارسات في دعم ريادة الأعمال عالميا.
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الجزائر, ريادة الأعمال, العالم, العالم العربي, واشنطن
الجزائر, ريادة الأعمال, العالم, العالم العربي, واشنطن
من واشنطن... الجزائر تفوز بلقب أفضل محفز لريادة الأعمال عالميا
فازت الجزائر بالمرتبة الأولى عالميا كأفضل محفز لسياسات بيئة ريادة الأعمال، خلال القمة العالمية لريادة الأعمال (GEC 2025) المنعقدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور دولي واسع ومشاركة قيادات بارزة في مجالات الابتكار والاستثمار والتكنولوجيا.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، جاء هذا الفوز "تتويجا لجهود الدولة الجزائرية في تحديث الإطار التشريعي، وتسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الأعمال
عبر برامج حاضنات، ومسرعات، وتمويلات موجهة، إلى جانب إطلاق منصات رقمية تهدف إلى مرافقة رواد الأعمال في مختلف مراحل مشاريعهم".
وأشارت إلى أنه مثّل الوفد الجزائري في القمة "مجموعة من مؤسسي الشركات والمشاريع الناشئة، إلى جانب قادة حاضنات الأعمال، وجميعهم في مرحلة التوسع نحو الأسواق العالمية".
وبينت أن "مشاريعهم المبتكرة حظيت باهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب، ما يعكس جاذبية النموذج المقاولاتي الجزائري واستعداده للاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي".
ونالت الجزائر هذا التقدير بعد تقييمات أجرتها منظمات دولية متخصصة وشبكات ريادة أعمال عالمية، اعتمدت على مؤشرات الأداء في التحفيز السياسي، والتسهيلات الإدارية، ومدى دعم الدولة الجزائرية
للمبادرات الشبابية المبتكرة.
وقد عرفت القمة الوزارية مشاركة 30 وفدا من بينها 7 وفود وزارية أفريقية وعدد من الخبراء ممثلي أكبر الهيئات الدولية المتخصصة في تطوير المقاولات والابتكار .
وكانت الجزائر فازت بالمرتبة الأولى عالميا عام 2022، في عدد النشاطات المنظمة خلال أسبوع ريادة الأعمال العالمي، بإجمالي 2187 نشاطا، متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت آنذاك 1057 نشاطا.
وتعد القمة العالمية لريادة الأعمال واحدة من أبرز الفعاليات الدولية في هذا المجال، وتنظم سنويا بمشاركة ممثلين عن الحكومات، والشركات الكبرى، والمؤسسات المالية، والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.
واحتضنت مدينة إنديانابوليس الأمريكية نسخة هذا العام، التي انطلقت في 2 حزيران/ يونيو الجاري، وتختتم فعالياتها في 5 منه، وشهدت تنظيم جلسات عمل، توقيع شراكات، وتكريم أفضل الممارسات في دعم ريادة الأعمال عالميا
.