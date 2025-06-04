https://sarabic.ae/20250604/من-واشنطن-الجزائر-تفوز-بلقب-أفضل-محفز-لريادة-الأعمال-عالميا-1101299709.html

من واشنطن... الجزائر تفوز بلقب أفضل محفز لريادة الأعمال عالميا

من واشنطن... الجزائر تفوز بلقب أفضل محفز لريادة الأعمال عالميا

سبوتنيك عربي

فازت الجزائر بالمرتبة الأولى عالميا كأفضل محفز لسياسات بيئة ريادة الأعمال، خلال القمة العالمية لريادة الأعمال (GEC 2025) المنعقدة في الولايات المتحدة... 04.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-04T11:26+0000

2025-06-04T11:26+0000

2025-06-04T11:26+0000

الجزائر

ريادة الأعمال

العالم

العالم العربي

واشنطن

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وبحسب وسائل إعلام جزائرية، جاء هذا الفوز "تتويجا لجهود الدولة الجزائرية في تحديث الإطار التشريعي، وتسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الأعمال عبر برامج حاضنات، ومسرعات، وتمويلات موجهة، إلى جانب إطلاق منصات رقمية تهدف إلى مرافقة رواد الأعمال في مختلف مراحل مشاريعهم".ونالت الجزائر هذا التقدير بعد تقييمات أجرتها منظمات دولية متخصصة وشبكات ريادة أعمال عالمية، اعتمدت على مؤشرات الأداء في التحفيز السياسي، والتسهيلات الإدارية، ومدى دعم الدولة الجزائرية للمبادرات الشبابية المبتكرة.وقد عرفت القمة الوزارية مشاركة 30 وفدا من بينها 7 وفود وزارية أفريقية وعدد من الخبراء ممثلي أكبر الهيئات الدولية المتخصصة في تطوير المقاولات والابتكار .واحتضنت مدينة إنديانابوليس الأمريكية نسخة هذا العام، التي انطلقت في 2 حزيران/ يونيو الجاري، وتختتم فعالياتها في 5 منه، وشهدت تنظيم جلسات عمل، توقيع شراكات، وتكريم أفضل الممارسات في دعم ريادة الأعمال عالميا.

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الجزائر, ريادة الأعمال, العالم, العالم العربي, واشنطن