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ميدينسكي يقدم تقريرا إلى بوتين حول المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول
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https://sarabic.ae/20250604/نجم-الأهلي-المصري-يطلب-الرحيل-بسبب-الصفقات-الجديدة--1101304569.html
نجم الأهلي المصري يطلب الرحيل بسبب الصفقات الجديدة
نجم الأهلي المصري يطلب الرحيل بسبب الصفقات الجديدة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام مصرية، أن لاعب الأهلي المصري تقدم بطلب للرحيل من الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب إبرام النادي صفقات عديدة، ما سيؤثر على مشاركته بشكل أساسي... 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T11:58+0000
2025-06-04T11:58+0000
مجتمع
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ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون سبورت"، فإن "هناك لاعبين يعلمون أنهم سيخرجون من المشاركة بشكل أساسي ومن ضمنهم حسين الشحات، الذي طلب من الإدارة معرفة مصيره مع الفريق، وطلب من الإدارة تسهيل رحيله إذا كان مصيره البقاء على الدكة".وأشار التقرير، إلى أن "الشحات يرى أنه سيكون من الصعب دخوله التشكيل الأساسي في ظل وجود المغربي أشرف بن شرقي، والمضري محمود حسن (تريزيغيه) وأحمد سيد (زيزو)، إضافة لوجود طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر، واللاعب الشاب محمد عبد الله".وكان الأهلي قد أبرم العديد من الصفقات القوية خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية، أبرزها محمود حسن "تريزيغيه" قادما من الريان القطري، والدولي التونسي محمد علي بن رمضان، قادما من صفوف فرينكفاروزي المجري، وأحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، ولكن الصفقة لم تعلن بشكل رسمي، حتى الآن.يأتي ذلك بعد أيام من إعلان اللاعب التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، رسميًا انتهاء مسيرته مع النادي بعد 9 سنوات قضاها ضمن صفوف "القلعة الحمراء".وجاء إعلان معلول لرحيله عن "المارد الأحمر" عبر منشورٍ مؤثر نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، موجهًا فيه رسالة وداع إلى جماهير النادي الأهلي.وقال معلول في منشوره: "تم إبلاغي رسميًا بانتهاء مشواري مع النادي الأهلي"، معبرًا عن امتنانه للجمهور الذي وقف إلى جانبه طوال مسيرته. وأضاف: "طيلة هذه السنوات، كنتم لي الوطن حين ابتعدت عن بلدي، والسند في أصعب اللحظات. لم أشعر بالوحدة يومًا بفضل دعمكم الذي لا ينضب".وجاء الإعلان عن رحيل معلول، بعد تتويج النادي الأهلي المصري بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 45 في تاريخه، عقب فوز كبير بنتيجة 6-0 على فريق فاركو في الجولة الثامنة من المسابقة.وسجل وسام أبو علي، الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 12، بعد عرضية دقيقة من أحمد نبيل كوكا،و من الجهة اليسرى، ليواجه المرمى الخالي ويسكن الكرة في الشباك.جاءت أول محاولة خطيرة للأهلي في الدقيقة 17، عبر ركلة ركنية نفذها المغربي أشرف بنشرقي، تصدى لها دفاع فاركو قبل أن يرتد مروان عطية، بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.
https://sarabic.ae/20250526/الأهلي-المصري-يتجه-نحو-الدوري-الألماني-لتدعيم-دفاعه-قبل-كأس-العالم-للأندية-1100997515.html
https://sarabic.ae/20250528/الأهلي-المصري-يتوج-بلقب-الدوري-للمرة-الـ45-بعد-سداسية-تاريخية-1101074257.html
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نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, رياضة, منوعات, الأخبار
نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, رياضة, منوعات, الأخبار

نجم الأهلي المصري يطلب الرحيل بسبب الصفقات الجديدة

11:58 GMT 04.06.2025
© AP Photoجماهير النادي الأهلي المصري
جماهير النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام مصرية، أن لاعب الأهلي المصري تقدم بطلب للرحيل من الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب إبرام النادي صفقات عديدة، ما سيؤثر على مشاركته بشكل أساسي الموسم المقبل.
ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون سبورت"، فإن "هناك لاعبين يعلمون أنهم سيخرجون من المشاركة بشكل أساسي ومن ضمنهم حسين الشحات، الذي طلب من الإدارة معرفة مصيره مع الفريق، وطلب من الإدارة تسهيل رحيله إذا كان مصيره البقاء على الدكة".
وأشار التقرير، إلى أن "الشحات يرى أنه سيكون من الصعب دخوله التشكيل الأساسي في ظل وجود المغربي أشرف بن شرقي، والمضري محمود حسن (تريزيغيه) وأحمد سيد (زيزو)، إضافة لوجود طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر، واللاعب الشاب محمد عبد الله".
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
مجتمع
الأهلي المصري يتجه نحو الدوري الألماني لتدعيم دفاعه قبل كأس العالم للأندية
26 مايو, 20:20 GMT
وكان الأهلي قد أبرم العديد من الصفقات القوية خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية، أبرزها محمود حسن "تريزيغيه" قادما من الريان القطري، والدولي التونسي محمد علي بن رمضان، قادما من صفوف فرينكفاروزي المجري، وأحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، ولكن الصفقة لم تعلن بشكل رسمي، حتى الآن.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان اللاعب التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، رسميًا انتهاء مسيرته مع النادي بعد 9 سنوات قضاها ضمن صفوف "القلعة الحمراء".
وجاء إعلان معلول لرحيله عن "المارد الأحمر" عبر منشورٍ مؤثر نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، موجهًا فيه رسالة وداع إلى جماهير النادي الأهلي.
وقال معلول في منشوره: "تم إبلاغي رسميًا بانتهاء مشواري مع النادي الأهلي"، معبرًا عن امتنانه للجمهور الذي وقف إلى جانبه طوال مسيرته. وأضاف: "طيلة هذه السنوات، كنتم لي الوطن حين ابتعدت عن بلدي، والسند في أصعب اللحظات. لم أشعر بالوحدة يومًا بفضل دعمكم الذي لا ينضب".
وسام أبو علي لاعب الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
مجتمع
الأهلي المصري يتوج بلقب الدوري للمرة الـ45 بعد سداسية تاريخية
28 مايو, 19:32 GMT
وجاء الإعلان عن رحيل معلول، بعد تتويج النادي الأهلي المصري بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 45 في تاريخه، عقب فوز كبير بنتيجة 6-0 على فريق فاركو في الجولة الثامنة من المسابقة.
وسجل وسام أبو علي، الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 12، بعد عرضية دقيقة من أحمد نبيل كوكا،و من الجهة اليسرى، ليواجه المرمى الخالي ويسكن الكرة في الشباك.
جاءت أول محاولة خطيرة للأهلي في الدقيقة 17، عبر ركلة ركنية نفذها المغربي أشرف بنشرقي، تصدى لها دفاع فاركو قبل أن يرتد مروان عطية، بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.
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