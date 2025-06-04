https://sarabic.ae/20250604/نجم-الأهلي-المصري-يطلب-الرحيل-بسبب-الصفقات-الجديدة--1101304569.html

نجم الأهلي المصري يطلب الرحيل بسبب الصفقات الجديدة

نجم الأهلي المصري يطلب الرحيل بسبب الصفقات الجديدة

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام مصرية، أن لاعب الأهلي المصري تقدم بطلب للرحيل من الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب إبرام النادي صفقات عديدة، ما سيؤثر على مشاركته بشكل أساسي... 04.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-04T11:58+0000

2025-06-04T11:58+0000

2025-06-04T11:58+0000

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ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون سبورت"، فإن "هناك لاعبين يعلمون أنهم سيخرجون من المشاركة بشكل أساسي ومن ضمنهم حسين الشحات، الذي طلب من الإدارة معرفة مصيره مع الفريق، وطلب من الإدارة تسهيل رحيله إذا كان مصيره البقاء على الدكة".وأشار التقرير، إلى أن "الشحات يرى أنه سيكون من الصعب دخوله التشكيل الأساسي في ظل وجود المغربي أشرف بن شرقي، والمضري محمود حسن (تريزيغيه) وأحمد سيد (زيزو)، إضافة لوجود طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر، واللاعب الشاب محمد عبد الله".وكان الأهلي قد أبرم العديد من الصفقات القوية خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية، أبرزها محمود حسن "تريزيغيه" قادما من الريان القطري، والدولي التونسي محمد علي بن رمضان، قادما من صفوف فرينكفاروزي المجري، وأحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، ولكن الصفقة لم تعلن بشكل رسمي، حتى الآن.يأتي ذلك بعد أيام من إعلان اللاعب التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، رسميًا انتهاء مسيرته مع النادي بعد 9 سنوات قضاها ضمن صفوف "القلعة الحمراء".وجاء إعلان معلول لرحيله عن "المارد الأحمر" عبر منشورٍ مؤثر نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، موجهًا فيه رسالة وداع إلى جماهير النادي الأهلي.وقال معلول في منشوره: "تم إبلاغي رسميًا بانتهاء مشواري مع النادي الأهلي"، معبرًا عن امتنانه للجمهور الذي وقف إلى جانبه طوال مسيرته. وأضاف: "طيلة هذه السنوات، كنتم لي الوطن حين ابتعدت عن بلدي، والسند في أصعب اللحظات. لم أشعر بالوحدة يومًا بفضل دعمكم الذي لا ينضب".وجاء الإعلان عن رحيل معلول، بعد تتويج النادي الأهلي المصري بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 45 في تاريخه، عقب فوز كبير بنتيجة 6-0 على فريق فاركو في الجولة الثامنة من المسابقة.وسجل وسام أبو علي، الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 12، بعد عرضية دقيقة من أحمد نبيل كوكا،و من الجهة اليسرى، ليواجه المرمى الخالي ويسكن الكرة في الشباك.جاءت أول محاولة خطيرة للأهلي في الدقيقة 17، عبر ركلة ركنية نفذها المغربي أشرف بنشرقي، تصدى لها دفاع فاركو قبل أن يرتد مروان عطية، بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

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