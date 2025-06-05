https://sarabic.ae/20250605/الصحة-السعودية-تصدر-تحذيرات-جديدة-للحجاج-1101348923.html
الصحة السعودية تصدر تحذيرات جديدة للحجاج
الصحة السعودية تصدر تحذيرات جديدة للحجاج
سبوتنيك عربي
حذرت وزارة الصحة السعودية الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T13:28+0000
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ودعت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى استخدام المظلات أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، بهدف الوقاية من الإجهاد الحراري.وأكدت أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود المنظومة الصحية للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء صحية وآمنة.وأكدت الوزارة استمرار تكثيف الجهود الصحية في جميع المشاعر، من خلال فرق طبية متخصصة تقدم الرعاية الفورية، إلى جانب تكثيف الرسائل التوعوية للحجاج، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وضمان موسم حج آمن وصحي.ويواجه الحجاج العديد من الصعوبات الصحية خلال موسم الحج أبرزها ضربة الشمس، التي تعد بمثابة حالة طوارئ تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل مفاجئ جدا ولا يستطيع الجسم تبريد نفسه، مما يؤدي إلى تلف في الأعضاء الحيوية.أما الإجهاد الحراري فهو حالة تصيب الشخص نتيجة فقدان الكثير من السوائل والأملاح بسبب التعرق المفرط، وتشمل أعراضها التعب الشديد والدوخة والغثيان والصداع، بينما تمثل التشنجات الحرارية، حالة صحية أخرى ينتج عنها تقلصات عضلية مؤلمة تحدث بسبب فقدان الأملاح المعدنية والماء من الجسم نتيجة التعرق في الجو الحار.
https://sarabic.ae/20250605/1101333559.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
الصحة السعودية تصدر تحذيرات جديدة للحجاج
حذرت وزارة الصحة السعودية الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام.
ودعت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى استخدام المظلات أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة
، بهدف الوقاية من الإجهاد الحراري.
وأكدت أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود المنظومة الصحية للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء صحية وآمنة.
وأكدت الوزارة استمرار تكثيف الجهود الصحية في جميع المشاعر، من خلال فرق طبية متخصصة تقدم الرعاية الفورية، إلى جانب تكثيف الرسائل التوعوية للحجاج، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وضمان موسم حج آمن وصحي.
ويواجه الحجاج
العديد من الصعوبات الصحية خلال موسم الحج أبرزها ضربة الشمس، التي تعد بمثابة حالة طوارئ تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل مفاجئ جدا ولا يستطيع الجسم تبريد نفسه، مما يؤدي إلى تلف في الأعضاء الحيوية.
أما الإجهاد الحراري فهو حالة تصيب الشخص نتيجة فقدان الكثير من السوائل والأملاح بسبب التعرق المفرط، وتشمل أعراضها التعب الشديد والدوخة والغثيان والصداع، بينما تمثل التشنجات الحرارية، حالة صحية أخرى ينتج عنها تقلصات عضلية مؤلمة تحدث بسبب فقدان الأملاح المعدنية والماء من الجسم نتيجة التعرق في الجو الحار.