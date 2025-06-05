الصحة السعودية تصدر تحذيرات جديدة للحجاج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250605/الصحة-السعودية-تصدر-تحذيرات-جديدة-للحجاج-1101348923.html
الصحة السعودية تصدر تحذيرات جديدة للحجاج
الصحة السعودية تصدر تحذيرات جديدة للحجاج
سبوتنيك عربي
حذرت وزارة الصحة السعودية الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T13:28+0000
2025-06-05T13:28+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الحج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101349022_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_b76a578ef552e420f6e77c1fc20bc775.jpg
ودعت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى استخدام المظلات أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، بهدف الوقاية من الإجهاد الحراري.وأكدت أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود المنظومة الصحية للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء صحية وآمنة.وأكدت الوزارة استمرار تكثيف الجهود الصحية في جميع المشاعر، من خلال فرق طبية متخصصة تقدم الرعاية الفورية، إلى جانب تكثيف الرسائل التوعوية للحجاج، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وضمان موسم حج آمن وصحي.ويواجه الحجاج العديد من الصعوبات الصحية خلال موسم الحج أبرزها ضربة الشمس، التي تعد بمثابة حالة طوارئ تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل مفاجئ جدا ولا يستطيع الجسم تبريد نفسه، مما يؤدي إلى تلف في الأعضاء الحيوية.أما الإجهاد الحراري فهو حالة تصيب الشخص نتيجة فقدان الكثير من السوائل والأملاح بسبب التعرق المفرط، وتشمل أعراضها التعب الشديد والدوخة والغثيان والصداع، بينما تمثل التشنجات الحرارية، حالة صحية أخرى ينتج عنها تقلصات عضلية مؤلمة تحدث بسبب فقدان الأملاح المعدنية والماء من الجسم نتيجة التعرق في الجو الحار.
https://sarabic.ae/20250605/1101333559.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101349022_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5596e0af8037709c500e188bf69268e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج

الصحة السعودية تصدر تحذيرات جديدة للحجاج

13:28 GMT 05.06.2025
© AP Photoالحجاج
الحجاج - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حذرت وزارة الصحة السعودية الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام.
ودعت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى استخدام المظلات أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، بهدف الوقاية من الإجهاد الحراري.
وأكدت أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود المنظومة الصحية للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء صحية وآمنة.
وأكدت الوزارة استمرار تكثيف الجهود الصحية في جميع المشاعر، من خلال فرق طبية متخصصة تقدم الرعاية الفورية، إلى جانب تكثيف الرسائل التوعوية للحجاج، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وضمان موسم حج آمن وصحي.
Мусульманские паломники собираются на равнине Арафат, во время ежегодного паломничества Хадж, Саудовская Аравия - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
وسائط متعددة
الوقوف على عرفات... أسمى لحظات الخشوع في رحلة الحج
09:50 GMT
ويواجه الحجاج العديد من الصعوبات الصحية خلال موسم الحج أبرزها ضربة الشمس، التي تعد بمثابة حالة طوارئ تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل مفاجئ جدا ولا يستطيع الجسم تبريد نفسه، مما يؤدي إلى تلف في الأعضاء الحيوية.
أما الإجهاد الحراري فهو حالة تصيب الشخص نتيجة فقدان الكثير من السوائل والأملاح بسبب التعرق المفرط، وتشمل أعراضها التعب الشديد والدوخة والغثيان والصداع، بينما تمثل التشنجات الحرارية، حالة صحية أخرى ينتج عنها تقلصات عضلية مؤلمة تحدث بسبب فقدان الأملاح المعدنية والماء من الجسم نتيجة التعرق في الجو الحار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала