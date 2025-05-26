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https://sarabic.ae/20250526/رفضوا-سفره-مرتين-شاب-ليبي-يواجه-المستحيل-قبل-رحلته-للحج-1100973804.html
رفضوا سفره مرتين... شاب ليبي يواجه المستحيل قبل رحلته للحج
رفضوا سفره مرتين... شاب ليبي يواجه المستحيل قبل رحلته للحج
سبوتنيك عربي
أثارت قصة الشاب الليبي عامر المهدي منصور القذافي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم رفض سفره مرتين لأداء مراسم الحج. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T11:07+0000
2025-05-26T11:09+0000
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الشاب الليبي، والذي كان يستعد للسفر لأداء مراسم الحج، واجهته سلسلة من الأحداث غير المتوقعة في المطار، حيث وصل عامر إلى صالة المغادرة في مطار سبها في تمام الساعة 12 ظهرا، متحمسا للانطلاق مع فوج الحجاج إلى السعودية.وعند محاولته الصعود للطائرة، منعت السلطات عامر من السفر بسبب مشكلة أمنية في جواز سفره. وبينما أقلعت الطائرة بباقي الحجاج، بقي عامر وحيدًا، ينتظر مصيره.وفجأة جاء النداء عبر مكبرات الصوت: "الطائرة التي أقلعت تعرضت لعطل"، وعادت الطائرة إلى المطار، وطُلب من الطيار فتح الباب لاستقبال عامر، إلا أن الأخير واجه رفضا جديدا من الطيار، الذي قالت وسائل إعلام إنه أرجع رفضه إلى ماوصفه "بصعوبة لوجستية".وفي نهاية المطاف تحقق حلم عامر وظهر وهو يودع أفراد الأمن في المطار، الذين باركوا له ودعوا له بالنجاح، والتقط صورا تذكارية مع طاقم الطائرة قبل الإقلاع.مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى في معظم الدول الإسلاميةعلى طريقة ابن سلمان... استقبال خاص للحجاج السوريين في السعودية.. فيديو
https://sarabic.ae/20250524/ليبيا-الخطوط-الأفريقية-توضح-أسباب-انحراف-طائرة-الحجاج-في-الأبرق-1100929835.html
https://sarabic.ae/20250525/الداخلية-السعودية-توضح-عقوبة-إيواء-المخالفين-خلال-موسم-الحج-1100961502.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار الحج
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار الحج

رفضوا سفره مرتين... شاب ليبي يواجه المستحيل قبل رحلته للحج

11:07 GMT 26.05.2025 (تم التحديث: 11:09 GMT 26.05.2025)
© Photo / Xصورة للشاب الليبي عامر المهدي منصور القذافي، الذي تم رفض سفره مرتين لأداء مراسم الحج.
صورة للشاب الليبي عامر المهدي منصور القذافي، الذي تم رفض سفره مرتين لأداء مراسم الحج. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
أثارت قصة الشاب الليبي عامر المهدي منصور القذافي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم رفض سفره مرتين لأداء مراسم الحج.
الشاب الليبي، والذي كان يستعد للسفر لأداء مراسم الحج، واجهته سلسلة من الأحداث غير المتوقعة في المطار، حيث وصل عامر إلى صالة المغادرة في مطار سبها في تمام الساعة 12 ظهرا، متحمسا للانطلاق مع فوج الحجاج إلى السعودية.
وعند محاولته الصعود للطائرة، منعت السلطات عامر من السفر بسبب مشكلة أمنية في جواز سفره. وبينما أقلعت الطائرة بباقي الحجاج، بقي عامر وحيدًا، ينتظر مصيره.
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وفجأة جاء النداء عبر مكبرات الصوت: "الطائرة التي أقلعت تعرضت لعطل"، وعادت الطائرة إلى المطار، وطُلب من الطيار فتح الباب لاستقبال عامر، إلا أن الأخير واجه رفضا جديدا من الطيار، الذي قالت وسائل إعلام إنه أرجع رفضه إلى ماوصفه "بصعوبة لوجستية".
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وبقي عامر منتظرا في المطار، بينما أقلعت الطائرة للمرة الثانية، لكن خللا فنيا جديدا أجبرها على العودة. وهذه المرة، قال الطيار: "والله لن أقلع حتى يركب عامر".
وفي نهاية المطاف تحقق حلم عامر وظهر وهو يودع أفراد الأمن في المطار، الذين باركوا له ودعوا له بالنجاح، والتقط صورا تذكارية مع طاقم الطائرة قبل الإقلاع.
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