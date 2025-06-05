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ضابط أمريكي: يجب محاكمة غراهام وداعميه للتحريض على الحرب مع روسيا بتهمة التمرد
ضابط أمريكي: يجب محاكمة غراهام وداعميه للتحريض على الحرب مع روسيا بتهمة التمرد
سبوتنيك عربي
أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، أن هناك مؤامرة تختمر في الولايات المتحدة الأمريكية، لتقويض سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه روسيا،... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T06:46+0000
2025-06-05T06:46+0000
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وقال ريتر: "شهد مجلس الشيوخ الأمريكي تمردًا مفتوحًا ضد سياسات ترامب. سافر عضوان في المجلس، ليندسي غراهام، وريتشارد بلومنثال، إلى أوكرانيا وتواطآ مع نظام كييف لتقويض سياسة الرئيس الأمريكي الرامية إلى إنهاء الصراع عبر المفاوضات عمدًا".وأشار إلى وجود مؤشرات على وجود مجموعة من المتآمرين الذين يسعون إلى جر الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حرب مع روسيا. ورأى أن هذا ال يتطلب حلاً عاجلاً.وهذه ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها دعوات لسجن غراهام. ففي وقت سابق، تحدث ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي، عن ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية ضد السيناتور غراهام.وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، زار غراهام وبلومينثال، كييف، حيث أصدرا العديد من التصريحات البارزة وأكدا لنظام كييف "دعم واشنطن".وقدّم غراهام، أوائل أبريل/ نيسان الماضي، المعروف بخطابه المناهض لروسيا، مشروع "قانون" إلى الكونغرس الأمريكي بشأن العقوبات، يفرض رسومًا جمركية بنسبة 500% على السلع التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية من الدول التي تشتري النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا، وذلك خلال المفاوضات المكثفة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وأدرج ليندسي غراهام المنحدر من ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين.سيناتور روسي: سنرى طياري الناتو "القدامى" في مقاتلات "إف-16" الأوكرانية التي سنسقطهاروسيا: أصبحت دماء الشعب في أوكرانيا ثمنا للمواد الخام بالنسبة لأمريكا
https://sarabic.ae/20250531/ترامب-بشأن-مشروع-غراهام-وبلومينثال-المناهض-لروسيا-يجب-أن-أراه-1101152848.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

ضابط أمريكي: يجب محاكمة غراهام وداعميه للتحريض على الحرب مع روسيا بتهمة التمرد

06:46 GMT 05.06.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoالسيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام
السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، أن هناك مؤامرة تختمر في الولايات المتحدة الأمريكية، لتقويض سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه روسيا، وبدء حرب بين القوتين العظميين.
وقال ريتر: "شهد مجلس الشيوخ الأمريكي تمردًا مفتوحًا ضد سياسات ترامب. سافر عضوان في المجلس، ليندسي غراهام، وريتشارد بلومنثال، إلى أوكرانيا وتواطآ مع نظام كييف لتقويض سياسة الرئيس الأمريكي الرامية إلى إنهاء الصراع عبر المفاوضات عمدًا".
وأشار إلى وجود مؤشرات على وجود مجموعة من المتآمرين الذين يسعون إلى جر الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حرب مع روسيا. ورأى أن هذا ال يتطلب حلاً عاجلاً.

وأضاف: "يجب إدانة أكثر من 80 عضوًا في مجلس الشيوخ ممن صوّتوا لصالح مشروع "قانون عقوبات غراهام" بموجب "قانون لوغان"، إلى جانب غراهام نفسه. هذا يُمثّل معارضة علنية وتقويضًا للمصالح الوطنية التي أرساها رئيس الولايات المتحدة. ليس لهم الحق في صياغة وتوجيه السياسة الدولية لواشنطن، ناهيك عن التفاوض بشأنها".

وهذه ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها دعوات لسجن غراهام. ففي وقت سابق، تحدث ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي، عن ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية ضد السيناتور غراهام.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، زار غراهام وبلومينثال، كييف، حيث أصدرا العديد من التصريحات البارزة وأكدا لنظام كييف "دعم واشنطن".
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ترامب بشأن مشروع "غراهام وبلومينثال" المناهض لروسيا: يجب أن أراه
31 مايو, 05:31 GMT
وقدّم غراهام، أوائل أبريل/ نيسان الماضي، المعروف بخطابه المناهض لروسيا، مشروع "قانون" إلى الكونغرس الأمريكي بشأن العقوبات، يفرض رسومًا جمركية بنسبة 500% على السلع التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية من الدول التي تشتري النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا، وذلك خلال المفاوضات المكثفة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وأدرج ليندسي غراهام المنحدر من ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين.
سيناتور روسي: سنرى طياري الناتو "القدامى" في مقاتلات "إف-16" الأوكرانية التي سنسقطها
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