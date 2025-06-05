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"ليست طرفا في النزاعات".. الصين تطالب أوروبا بالتوقف عن "إثارة المتاعب"
"ليست طرفا في النزاعات".. الصين تطالب أوروبا بالتوقف عن "إثارة المتاعب"
سبوتنيك عربي
طالبت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، الفلبين، بعدم الاستغراق في التخيل حول الاعتماد على قوى خارجية لحل النزاع في بحر الصين الجنوبي. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T07:46+0000
2025-06-05T07:46+0000
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وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس"، صباح اليوم الخميس، أن الخارجية الصينية، حثّت الاتحاد الأوروبي على التوقف عن "إثارة المتاعب".وجاءت تصريحات الخارجية الصينية، على لسان المتحدث باسم السفارة الصينية في مانيلا، بعدما عبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال زيارتها العاصمة الفلبينية، عن قلقها بشأن أنشطة الصين في بحر الصين الجنوبي.وفي السياق ذاته، صرح لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، أن "الدول في منطقة آسيا الباسيفيك، لا ترحب بحلف الناتو في المنطقة، ولا تحتاج المنطقة بالتأكيد حلف ناتو خاص بها".وأفادت وكالة "شينخوا"، بأن تصريحات الخارجية الصينية، جاءت تعليقًا على تصريحات قائد أوروبي بشأن ربط ملف تايوان بالأزمة الأوكرانية، وتلميح ما يسمى "تهديد الصين" في قضية بحر الصين الجنوبي واقتراح أسباب للناتو "للانخراط" في آسيا الـ"باسيفيك".وأشارت الخارجية الصينية، إلى أن "مسألة تايوان وأزمة أوكرانيا لا يمكن المقارنة بينهما على الإطلاق، كما أن بكين تعارض بقوة أي تصريحات أو أعمال تسعى إلى تشويه أو تحريف طبيعة مسألة تايوان".وتابع لين جيان: "تحتاج الدول خارج المنطقة إلى احترام الجهود، التي تبذلها دول المنطقة للالتزام بالسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، بدلا من التحريض على التوترات وخلق النزاعات".وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن حلف الناتو، بصفته منظمة دفاعية إقليمية، لا يحق له تجاوز النطاق الجغرافي والتفويض المحددين في معاهدته.
https://sarabic.ae/20250524/بكين-تحذر-واشنطن-من-استغلال-الفلبين-لإثارة-التوتر-في-بحر-الصين-الجنوبي-1100914169.html
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الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الأخبار
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الأخبار
"ليست طرفا في النزاعات".. الصين تطالب أوروبا بالتوقف عن "إثارة المتاعب"
طالبت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، الفلبين، بعدم الاستغراق في التخيل حول الاعتماد على قوى خارجية لحل النزاع في بحر الصين الجنوبي.
وذكرت صحيفة
"إنديان إكسبريس"، صباح اليوم الخميس، أن الخارجية الصينية، حثّت الاتحاد الأوروبي على التوقف عن "إثارة المتاعب".
وجاءت تصريحات الخارجية الصينية
، على لسان المتحدث باسم السفارة الصينية في مانيلا، بعدما عبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال زيارتها العاصمة الفلبينية، عن قلقها بشأن أنشطة الصين في بحر الصين الجنوبي.
وقال المتحدث: "الاتحاد الأوروبي ليس طرفا في نزاعات بحر الصين الجنوبي، ولا يحق له التدخل في خلافات بحر الصين الجنوبي بين الصين والفلبين".
وفي السياق ذاته، صرح لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، أن "الدول في منطقة آسيا الباسيفيك، لا ترحب بحلف الناتو في المنطقة، ولا تحتاج المنطقة بالتأكيد حلف ناتو خاص بها".
وأفادت وكالة
"شينخوا"، بأن تصريحات الخارجية الصينية، جاءت تعليقًا على تصريحات قائد أوروبي بشأن ربط ملف تايوان بالأزمة الأوكرانية، وتلميح ما يسمى "تهديد الصين" في قضية بحر الصين الجنوبي واقتراح أسباب للناتو "للانخراط" في آسيا الـ"باسيفيك".
وأشارت الخارجية الصينية، إلى أن "مسألة تايوان وأزمة أوكرانيا
لا يمكن المقارنة بينهما على الإطلاق، كما أن بكين تعارض بقوة أي تصريحات أو أعمال تسعى إلى تشويه أو تحريف طبيعة مسألة تايوان".
وجدد المتحدث الصيني التأكيد على أن بلاده "تدعو إلى حل مناسب للنزاعات والخلافات البحرية من خلال التفاوض والتشاور مع الدول المعنية بشكل مباشر وعلى أساس احترام الحقائق التاريخية".
وتابع لين جيان: "تحتاج الدول خارج المنطقة إلى احترام الجهود، التي تبذلها دول المنطقة للالتزام بالسلام والاستقرار في بحر الصين
الجنوبي، بدلا من التحريض على التوترات وخلق النزاعات".
وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن حلف الناتو، بصفته منظمة دفاعية إقليمية، لا يحق له تجاوز النطاق الجغرافي والتفويض المحددين في معاهدته.