https://sarabic.ae/20250605/ليست-طرفا-في-النزاعات-الصين-تطالب-أوروبا-بالتوقف-عن-إثارة-المتاعب-1101329637.html

"ليست طرفا في النزاعات".. الصين تطالب أوروبا بالتوقف عن "إثارة المتاعب"

"ليست طرفا في النزاعات".. الصين تطالب أوروبا بالتوقف عن "إثارة المتاعب"

سبوتنيك عربي

طالبت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، الفلبين، بعدم الاستغراق في التخيل حول الاعتماد على قوى خارجية لحل النزاع في بحر الصين الجنوبي. 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T07:46+0000

2025-06-05T07:46+0000

2025-06-05T07:46+0000

الصين

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d1f9b3af261cda522888ed0e7a0c576d.jpg

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس"، صباح اليوم الخميس، أن الخارجية الصينية، حثّت الاتحاد الأوروبي على التوقف عن "إثارة المتاعب".وجاءت تصريحات الخارجية الصينية، على لسان المتحدث باسم السفارة الصينية في مانيلا، بعدما عبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال زيارتها العاصمة الفلبينية، عن قلقها بشأن أنشطة الصين في بحر الصين الجنوبي.وفي السياق ذاته، صرح لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، أن "الدول في منطقة آسيا الباسيفيك، لا ترحب بحلف الناتو في المنطقة، ولا تحتاج المنطقة بالتأكيد حلف ناتو خاص بها".وأفادت وكالة "شينخوا"، بأن تصريحات الخارجية الصينية، جاءت تعليقًا على تصريحات قائد أوروبي بشأن ربط ملف تايوان بالأزمة الأوكرانية، وتلميح ما يسمى "تهديد الصين" في قضية بحر الصين الجنوبي واقتراح أسباب للناتو "للانخراط" في آسيا الـ"باسيفيك".وأشارت الخارجية الصينية، إلى أن "مسألة تايوان وأزمة أوكرانيا لا يمكن المقارنة بينهما على الإطلاق، كما أن بكين تعارض بقوة أي تصريحات أو أعمال تسعى إلى تشويه أو تحريف طبيعة مسألة تايوان".وتابع لين جيان: "تحتاج الدول خارج المنطقة إلى احترام الجهود، التي تبذلها دول المنطقة للالتزام بالسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، بدلا من التحريض على التوترات وخلق النزاعات".وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن حلف الناتو، بصفته منظمة دفاعية إقليمية، لا يحق له تجاوز النطاق الجغرافي والتفويض المحددين في معاهدته.

https://sarabic.ae/20250524/بكين-تحذر-واشنطن-من-استغلال-الفلبين-لإثارة-التوتر-في-بحر-الصين-الجنوبي-1100914169.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الأخبار