ماكرون: قد نتخذ قريبا إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل

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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
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هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
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56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
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اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
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رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
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لقاء سبوتنيك
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ماكرون: قد نتخذ قريبا إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل
ماكرون: قد نتخذ قريبا إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بأنه سيقرر "خلال اليومين المقبلين" ما إذا كانت فرنسا ستشدد موقفها ضد إسرائيل، وتتخذ خطوات ملموسة بشأن حرب... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T14:04+0000
2025-06-05T14:04+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
إسرائيل
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غزة
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا.وخلال المؤتمر صحفي، اتهم لولا إلى جانب ماكرون، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية متعمدة" في غزة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقد يعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدولة فلسطينية خلال مؤتمر للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، تستضيفه فرنسا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، في وقت لاحق من الشهر الجاري.وكانت إسرائيل وجهت، يوم الجمعة الماضي، لماكرون اتهامات بـ"شن حرب" عليها، وذلك إثر دعوته المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاهها إذا لم يتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة.تأتي تلك الاتهامات بعدما صرح الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة، أن على الأوروبيين تشديد موقفهم الجماعي تجاه إسرائيل "في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة في قطاع غزة".
https://sarabic.ae/20250413/نجل-نتنياهو-يشن-هجوما-حادا-على-ماكرون-بعد-إبداء-نيته-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1099498104.html
https://sarabic.ae/20250530/إسرائيل-تتهم-ماكرون-بشن-حملة-صليبية-ضد-الدولة-اليهودية-1101136193.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , إسرائيل, العالم, غزة
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , إسرائيل, العالم, غزة

ماكرون: قد نتخذ قريبا إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل

14:04 GMT 05.06.2025
© AP Photo / Manon Cruzالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Manon Cruz
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بأنه سيقرر "خلال اليومين المقبلين" ما إذا كانت فرنسا ستشدد موقفها ضد إسرائيل، وتتخذ خطوات ملموسة بشأن حرب غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا.
وخلال المؤتمر صحفي، اتهم لولا إلى جانب ماكرون، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية متعمدة" في غزة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع نجله يائير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
نجل نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون بعد إبداء نيته الاعتراف بدولة فلسطين
13 أبريل, 07:39 GMT
وقال: "إنها إبادة جماعية متعمدة من حكومة يمينية متطرفة تشن حربا ضد مصالح شعبها".
وقد يعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدولة فلسطينية خلال مؤتمر للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، تستضيفه فرنسا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
إسرائيل تتهم ماكرون بشن "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية"
30 مايو, 13:22 GMT
وكانت إسرائيل وجهت، يوم الجمعة الماضي، لماكرون اتهامات بـ"شن حرب" عليها، وذلك إثر دعوته المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاهها إذا لم يتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة.
تأتي تلك الاتهامات بعدما صرح الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة، أن على الأوروبيين تشديد موقفهم الجماعي تجاه إسرائيل "في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة في قطاع غزة".
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