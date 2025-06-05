https://sarabic.ae/20250605/ماكرون-قد-نتخذ-قريبا-إجراءات-أكثر-صرامة-تجاه-إسرائيل-1101351531.html
ماكرون: قد نتخذ قريبا إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل
ماكرون: قد نتخذ قريبا إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بأنه سيقرر "خلال اليومين المقبلين" ما إذا كانت فرنسا ستشدد موقفها ضد إسرائيل، وتتخذ خطوات ملموسة بشأن حرب... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T14:04+0000
2025-06-05T14:04+0000
2025-06-05T14:04+0000
إيمانويل ماكرون
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا.وخلال المؤتمر صحفي، اتهم لولا إلى جانب ماكرون، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية متعمدة" في غزة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقد يعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدولة فلسطينية خلال مؤتمر للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، تستضيفه فرنسا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، في وقت لاحق من الشهر الجاري.وكانت إسرائيل وجهت، يوم الجمعة الماضي، لماكرون اتهامات بـ"شن حرب" عليها، وذلك إثر دعوته المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاهها إذا لم يتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة.تأتي تلك الاتهامات بعدما صرح الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة، أن على الأوروبيين تشديد موقفهم الجماعي تجاه إسرائيل "في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة في قطاع غزة".
https://sarabic.ae/20250413/نجل-نتنياهو-يشن-هجوما-حادا-على-ماكرون-بعد-إبداء-نيته-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1099498104.html
https://sarabic.ae/20250530/إسرائيل-تتهم-ماكرون-بشن-حملة-صليبية-ضد-الدولة-اليهودية-1101136193.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , إسرائيل, العالم, غزة
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , إسرائيل, العالم, غزة
ماكرون: قد نتخذ قريبا إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بأنه سيقرر "خلال اليومين المقبلين" ما إذا كانت فرنسا ستشدد موقفها ضد إسرائيل، وتتخذ خطوات ملموسة بشأن حرب غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا.
وخلال المؤتمر صحفي، اتهم لولا إلى جانب ماكرون، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية متعمدة" في غزة، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وقال: "إنها إبادة جماعية متعمدة من حكومة يمينية متطرفة تشن حربا ضد مصالح شعبها".
وقد يعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدولة فلسطينية خلال مؤتمر للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، تستضيفه فرنسا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكانت إسرائيل وجهت، يوم الجمعة الماضي، لماكرون اتهامات بـ"شن حرب" عليها، وذلك إثر دعوته المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاهها إذا لم يتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة.
تأتي تلك الاتهامات بعدما صرح الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة، أن على الأوروبيين تشديد موقفهم الجماعي تجاه إسرائيل "في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة في قطاع غزة".