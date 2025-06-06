https://sarabic.ae/20250606/ناسا-نعتزم-مواصلة-تحقيق-أهداف-الرئيس-الأمريكي-في-مجال-الفضاء-1101372271.html
"ناسا": نعتزم مواصلة تحقيق أهداف الرئيس الأمريكي في مجال الفضاء
"ناسا": نعتزم مواصلة تحقيق أهداف الرئيس الأمريكي في مجال الفضاء
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بيثاني ستيفنز، أن الوكالة ستواصل تحقيق أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفضائية، وذلك بعد أن وعد رجل... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T06:07+0000
2025-06-06T06:07+0000
2025-06-06T06:07+0000
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وقالت ستيفنز عبر منصة "إكس": "ستواصل "ناسا" تحقيق رؤية الرئيس لمستقبل الفضاء، وسنواصل العمل مع شركائنا في الصناعة لضمان تحقيق أهداف الرئيس في مجال الفضاء".وفي وقت سابق من يوم أمس، عقد كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، سلسلة اجتماعات طارئة، لبحث النزاع العلني بين ترامب وماسك.وتصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي ورجل الأعمال إيلون ماسك، إثر انتقادات وجهها الأخير لسياسات اقتصادية تبنتها الإدارة الأمريكية.إيلون ماسك مهاجما خطة ترامب: ليس من المقبول إفلاس أمريكاترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخابات
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, ناسا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, ناسا
"ناسا": نعتزم مواصلة تحقيق أهداف الرئيس الأمريكي في مجال الفضاء
أعلنت المتحدثة باسم وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بيثاني ستيفنز، أن الوكالة ستواصل تحقيق أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفضائية، وذلك بعد أن وعد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بإخراج مركبة الفضاء "دراغون" من الخدمة.
وقالت ستيفنز عبر منصة "إكس": "ستواصل "ناسا" تحقيق رؤية الرئيس لمستقبل الفضاء، وسنواصل العمل مع شركائنا في الصناعة لضمان تحقيق أهداف الرئيس في مجال الفضاء".
وكان ماسك، قد قال أمس الخميس، عقب تصريحات ترامب بشأن إلغاء الدعم الحكومي وعن برامج شركتيه، إن شركة "سبيس إكس" الخاصة ستبدأ على الفور في إخراج مركبتها الفضائية "دراغون" من الخدمة.
وفي وقت سابق من يوم أمس، عقد كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، سلسلة اجتماعات طارئة، لبحث النزاع العلني بين ترامب وماسك.
وتصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي ورجل الأعمال إيلون ماسك، إثر انتقادات وجهها الأخير لسياسات اقتصادية تبنتها الإدارة الأمريكية.