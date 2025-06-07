https://sarabic.ae/20250607/موسكو-العقوبات-المفروضة-على-البنك-الزراعي-الروسي-غير-قانونية-1101410127.html

موسكو: العقوبات المفروضة على البنك الزراعي الروسي غير قانونية

موسكو: العقوبات المفروضة على البنك الزراعي الروسي غير قانونية

سبوتنيك عربي

صرح سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن العقوبات المفروضة على البنك الزراعي الروسي "روسيلخوز"، غير قانونية، وإن مسألة رفعها لا تعتمد على روسيا. 07.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-07T07:02+0000

2025-06-07T07:02+0000

2025-06-07T07:02+0000

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك": "هذه القضية قيد المناقشة خلال المشاورات، وهي بطبيعة الحال خارجة عن إرادتنا، نعتقد مبدئيا، أن العقوبات، كما ذكرت، أحادية الجانب وغير قانونية، وخاصة تلك التي تؤثر على مجال ضمان الأمن الغذائي في العالم، وهو أمر يحظى باهتمام كبير في بعض العواصم الغربية".وفي 25 مارس/ آذار الماضي، نشر موقع الكرملين، بيانًا عقب اجتماع مجموعات الخبراء الروسية والأمريكية في الرياض.ونص البيان أنه بموجب الاتفاق بين رئيسي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ مبادرة البحر الأسود، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة عن طريق تفتيش هذه السفن، لكن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عدد من الشروط، أحدها رفع قيود العقوبات عن بنك "روسيلخوز".وأكدت روسيا، في مناسبات عدة، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يفرضها ضد روسيا، منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد.وفي البلدان الغربية ذاتها، ارتفعت أصوات مفادها، أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله.موسكو: المشاورات بين الخبراء الروس والأمريكيين ستتواصل

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