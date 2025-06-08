https://sarabic.ae/20250608/أكبر-5-مناجم-يورانيوم-في-الوطن-العربي-1101444863.html

أكبر 5 مناجم يورانيوم في الوطن العربي

أكبر 5 مناجم يورانيوم في الوطن العربي

سبوتنيك عربي

تعد مناجم اليورانيوم في عدد من الدول العربية، من الأصول الإستراتيجية المهمة التي تعزز فرصها في تطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، في ظل التوجه العالمي نحو مصادر... 08.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-08T10:17+0000

2025-06-08T10:17+0000

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موريتانيا.. منجم "تيريس" يقود الدخول إلى نادي الطاقة النوويةفي موريتانيا، يتصدر منجم "تيريس" قائمة أكبر مناجم اليورانيوم في العالم العربي.ويقع المنجم في منطقة تيريس زمور شمال شرق البلاد، وتقوم شركة "أورا إنرجي" الأسترالية بتطويره بنسبة 85% بالشراكة مع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية الموريتانية.وتقدر احتياطيات المنجم بنحو 91.3 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم (ما يعادل 41 ألف طن تقريبا)، مع عمر تشغيلي يصل إلى 25 عاما، وفقا لموقع "الطاقة".ويُتوقع أن يبلغ الإنتاج السنوي نحو مليوني رطل (900 طن)، مع إمكانية مضاعفته مستقبلا، ويُخطط لبدء الإنتاج التجاري بين أواخر عام 2026 وبداية 2027، ما سيجعل من موريتانيا لاعبا واعدا في سوق الطاقة النووية.الأردن.. مشروع "السواقة والقطرانة" يقود الصناعة النووية المستقبليةأما في الأردن، فتبرز مناجم "السواقة والقطرانة" في وسط البلاد كواحدة من أهم مواقع اليورانيوم في المنطقة، إذ تقدر مواردها بنحو 42 ألف طن من الكعكة الصفراء، وفقا لمعايير لجنة "JORC". وتغطي منطقة المشروع مساحة تصل إلى 667 كيلومترا مربعا، تمتد من جنوب عمّان إلى العقبة، ويمثّل اليورانيوم السطحي هناك أساس المشروع النووي الأردني، وقد أنشأت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية مصنعا شبه تجريبي لاستخلاص الخام، في إطار جهودها لبناء صناعة محلية متكاملة للطاقة النووية.الجزائر.. احتياطات الهقار وتمنراست مؤجلة لأسباب إستراتيجيةفي الجزائر، تشير التقديرات إلى وجود نحو 29 ألف طن من اليورانيوم، تتركز أساسا في منطقتي الهقار وتمنراست جنوبي البلاد.ورغم تنفيذ برامج تنقيب مكثفة منذ سبعينيات القرن الماضي أسفرت عن اكتشاف عدد من المواقع الغنية، فإن الجزائر قررت عام 2012 تجميد استغلال تلك الموارد لأسباب إستراتيجية، ومع ذلك، يُتوقع أن تستأنف البلاد تطوير برنامج نووي سلمي في حال توفر البيئة التنظيمية المناسبة.السعودية.. دورة وقود نووي متكاملة ضمن رؤية 2040المملكة العربية السعودية أيضا تملك احتياطيات ضخمة من اليورانيوم، تقدر بما بين 60 ألفا و90 ألف طن، أي ما يعادل 5 إلى 6% من الاحتياطي العالمي، وتتوزع في مواقع مختلفة مثل جبل صائد بالمدينة المنورة وجبل قرية في الشمال.وتعمل المملكة على تطوير دورة كاملة للوقود النووي، من التعدين والاستخلاص حتى تصنيع الوقود، ضمن رؤية طويلة المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. كما تخطط لبناء مفاعلين نوويين بقدرة 3.2 غيغاواط، ضمن خطة أشمل لإضافة 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2040.مصر.. الضبعة النووية ومصنع الوقود يعززان الدور الإقليمي من جانبها، تملك مصر احتياطيات متنوعة من اليورانيوم، أبرزها في جبال البحر الأحمر ومنجم علوجة بسيناء، بالإضافة إلى موارد تُقدّر بـ50 ألف طن من الفوسفات المحتوي على اليورانيوم، ونحو 2000 طن أخرى في الرمال السوداء.كما تُعد مصر من الدول القليلة التي تمتلك مصنعا للوقود النووي، وهو واحد من 9 مصانع فقط على مستوى العالم. وتعمل مصر على تطوير محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا، والتي ستضيف 4800 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية عند اكتمالها بحلول عام 2027.كما تحتفظ مصر باحتياطيات ضخمة من الثوريوم تُقدّر بـ380 ألف طن، ما يعزز فرصها لتصبح مركزا إقليميا للطاقة النووية مستقبلا.

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