https://sarabic.ae/20250608/مرض-خطير-الكشف-عن-سبب-استبعاد-نيمار-من-اللعب-بشكل-طارئ-1101449793.html
مرض خطير.. الكشف عن سبب استبعاد نيمار من اللعب بشكل طارئ
مرض خطير.. الكشف عن سبب استبعاد نيمار من اللعب بشكل طارئ
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام برازيلية، نقلا عن بيان لنادي سانتوس، أن مهاجمه نيمار غاب عن الملاعب، بعد أن أظهرت نتيجة اختباره لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بإصابته. 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T13:58+0000
2025-06-08T13:58+0000
2025-06-08T13:58+0000
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رياضة
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وبانت أعراض المرض على المهاجم (33 عاما)، يوم الخميس الماضي، واستبعد على الفور من أنشطة الفريق، وأكد النادي البرازيلي، يوم أمس السبت، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بالفيروس.وسيغيب نيمار بالفعل عن مباراة سانتوس المقبلة في فورتاليزا، يوم الخميس المقبل، بسبب الإيقاف.نيمار يكشف عن عرض من ناد أوروبي بـ"شيك على بياض"بعد تعيينه مدربا لـ"السيليساو"... أنشيلوتي يكشف عن لاعب برازيلي واجه مشاكل معه
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رياضة
مرض خطير.. الكشف عن سبب استبعاد نيمار من اللعب بشكل طارئ
أفادت وسائل إعلام برازيلية، نقلا عن بيان لنادي سانتوس، أن مهاجمه نيمار غاب عن الملاعب، بعد أن أظهرت نتيجة اختباره لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بإصابته.
وبانت أعراض المرض على المهاجم (33 عاما)، يوم الخميس الماضي، واستبعد على الفور من أنشطة الفريق، وأكد النادي البرازيلي، يوم أمس السبت، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بالفيروس.
ولم يكشف النادي عن مدة غياب نيمار عن الملاعب، ولم يرد فورا على طلب "رويترز" للتعليق.
وسيغيب نيمار بالفعل عن مباراة سانتوس المقبلة في فورتاليزا، يوم الخميس المقبل، بسبب الإيقاف.