إعلام: مصلحة السجون في إسرائيل جهزت زنازين منفصلة لاحتجاز نشطاء سفينة "مادلين"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
08:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
11:33 GMT
26 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
فرنسا وبريطانيا وكندا تضع شروط للاعتراف بمسار يؤدي إلى دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:39 GMT
21 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:37 GMT
6 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
خبير: لولا الدعم المشبوه الذي يقدمه الغرب وأوكرانيا لما انتشر الإرهاب في إفريقيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250609/إعلام-مصلحة-السجون-في-إسرائيل-جهزت-زنازين-منفصلة-لاحتجاز-نشطاء-سفينة-مادلين-1101481056.html
إعلام: مصلحة السجون في إسرائيل جهزت زنازين منفصلة لاحتجاز نشطاء سفينة "مادلين"
إعلام: مصلحة السجون في إسرائيل جهزت زنازين منفصلة لاحتجاز نشطاء سفينة "مادلين"
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن مصلحة السجون في البلاد، تستعد لاستقبال نشطاء سفينة المساعدات "مادلين"، التي كانت متجهة إلى غزة، وقد جهّزت زنازين... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T11:53+0000
2025-06-09T11:53+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101447409_0:8:1928:1093_1920x0_80_0_0_cae0364e026ea7ca9ed167b42da636a0.jpg
وسيتم وضع نشطاء السفينة في سجن "جفعون" بالرملة، بحسب التقرير.كما أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أمرا بحظر إدخال أجهزة الاتصال والراديو والتلفزيون إلى المعتقلين، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم".فيما طالب المركز الحقوقي الإسرائيلي "عدالة"، السلطات الإسرائيلية بالكشف فورا عن أماكن وجود الناشطين، الذين كانوا على متن السفينة "مادلين"، وتم احتجازهم قسرا.وفي تسجيل مصوّر نشر اليوم الاثنين، عبر ائتلاف "أسطول الحرية"، الذي يدير السفينة "مادلين"، قالت تونبرغ: "لقد تم اعتراضنا واختطافنا في المياه الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو من يدعمها. أناشد أصدقائي وعائلتي ورفاقي ممارسة الضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراحنا في أقرب وقت ممكن".وفي وقت سابق، صعد عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن سفينة "مادلين"، التي كانت تحمل العلم البريطاني، وانقطع الاتصال بها لاحقا.وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، لاحقا، أن السفينة "مادلين" كانت في طريقها إلى السواحل الإسرائيلية، وأن جميع الركاب سيتم إعادتهم إلى بلدانهم.وشارك في الرحلة إلى جانب تونبرغ، نحو 10 نشطاء آخرين، من المؤيدين للقضية الفلسطينية.وقد انطلقت سفينة "مادلين" من مصر، في إطار مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال مساعدات إلى غزة، بحسب تصريحات المنظمين.وترى السلطات الإسرائيلية أن هذه الخطوة تهدف إلى "إثارة الرأي العام الدولي، وتأجيج مشاعر العداء لإسرائيل في ظل التصعيد القائم في القطاع".
https://sarabic.ae/20250609/الجيش-الإسرائيلي-يستولي-على-سفينة-لـأسطول-الحرية-المتجهة-إلى-غزة-ويحتجز-من-كانوا-على-متنها-فيديو-1101464875.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101447409_56:0:1767:1283_1920x0_80_0_0_e5fed75647681f829b8ed6c0851f2db0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم

إعلام: مصلحة السجون في إسرائيل جهزت زنازين منفصلة لاحتجاز نشطاء سفينة "مادلين"

11:53 GMT 09.06.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalliالناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، تصعد على متن قارب "مادلين" قبل الإبحار إلى قطاع غزة برفقة نشطاء من تحالف أسطول الحرية، المغادرين من ميناء كاتانيا الصقلي في إيطاليا، يونيو/ حزيران 2025
الناشطة المناخية، غريتا ثونبرغ، تصعد على متن قارب مادلين قبل الإبحار إلى قطاع غزة برفقة نشطاء من تحالف أسطول الحرية، المغادرين من ميناء كاتانيا الصقلي في إيطاليا، يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalli
تابعنا عبر
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن مصلحة السجون في البلاد، تستعد لاستقبال نشطاء سفينة المساعدات "مادلين"، التي كانت متجهة إلى غزة، وقد جهّزت زنازين منفصلة لهم.
وسيتم وضع نشطاء السفينة في سجن "جفعون" بالرملة، بحسب التقرير.
كما أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أمرا بحظر إدخال أجهزة الاتصال والراديو والتلفزيون إلى المعتقلين، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم".
فيما طالب المركز الحقوقي الإسرائيلي "عدالة"، السلطات الإسرائيلية بالكشف فورا عن أماكن وجود الناشطين، الذين كانوا على متن السفينة "مادلين"، وتم احتجازهم قسرا.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اتهمت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، القوات الإسرائيلية باختطافها، خلال مهمة إنسانية متجهة إلى قطاع غزة، ودعت الحكومة السويدية إلى التدخل الفوري من أجل تأمين إطلاق سراحها وسراح رفاقها من النشطاء.

وفي تسجيل مصوّر نشر اليوم الاثنين، عبر ائتلاف "أسطول الحرية"، الذي يدير السفينة "مادلين"، قالت تونبرغ: "لقد تم اعتراضنا واختطافنا في المياه الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو من يدعمها. أناشد أصدقائي وعائلتي ورفاقي ممارسة الضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراحنا في أقرب وقت ممكن".
وفي وقت سابق، صعد عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن سفينة "مادلين"، التي كانت تحمل العلم البريطاني، وانقطع الاتصال بها لاحقا.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، لاحقا، أن السفينة "مادلين" كانت في طريقها إلى السواحل الإسرائيلية، وأن جميع الركاب سيتم إعادتهم إلى بلدانهم.
الناشطة المناخية، غريتا ثونبرج، تنتظر الصعود على متن قارب مادلين، قبل الإبحار إلى قطاع غزة، مع نشطاء تحالف أسطول الحرية، المغادرين من ميناء كاتانيا الصقلي في إيطاليا، 1 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
الجيش الإسرائيلي يستولي على سفينة لـ"أسطول الحرية" المتجهة إلى غزة ويحتجز من كانوا على متنها.. فيديو
05:55 GMT
وأكدت تل أبيب أن حمولة المساعدات الإنسانية التي كانت على متن السفينة سيتم تسليمها إلى قطاع غزة عبر القنوات المعتمدة، واتهمت غريتا تونبرغ، بمحاولة "افتعال استفزاز إعلامي" على خلفية الحرب المستمرة في القطاع والأزمة الإنسانية المصاحبة لها.
وشارك في الرحلة إلى جانب تونبرغ، نحو 10 نشطاء آخرين، من المؤيدين للقضية الفلسطينية.
وقد انطلقت سفينة "مادلين" من مصر، في إطار مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال مساعدات إلى غزة، بحسب تصريحات المنظمين.
وترى السلطات الإسرائيلية أن هذه الخطوة تهدف إلى "إثارة الرأي العام الدولي، وتأجيج مشاعر العداء لإسرائيل في ظل التصعيد القائم في القطاع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала