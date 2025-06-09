https://sarabic.ae/20250609/إعلام-مصلحة-السجون-في-إسرائيل-جهزت-زنازين-منفصلة-لاحتجاز-نشطاء-سفينة-مادلين-1101481056.html

إعلام: مصلحة السجون في إسرائيل جهزت زنازين منفصلة لاحتجاز نشطاء سفينة "مادلين"

إعلام: مصلحة السجون في إسرائيل جهزت زنازين منفصلة لاحتجاز نشطاء سفينة "مادلين"

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن مصلحة السجون في البلاد، تستعد لاستقبال نشطاء سفينة المساعدات "مادلين"، التي كانت متجهة إلى غزة، وقد جهّزت زنازين... 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T11:53+0000

2025-06-09T11:53+0000

2025-06-09T11:53+0000

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وسيتم وضع نشطاء السفينة في سجن "جفعون" بالرملة، بحسب التقرير.كما أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أمرا بحظر إدخال أجهزة الاتصال والراديو والتلفزيون إلى المعتقلين، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم".فيما طالب المركز الحقوقي الإسرائيلي "عدالة"، السلطات الإسرائيلية بالكشف فورا عن أماكن وجود الناشطين، الذين كانوا على متن السفينة "مادلين"، وتم احتجازهم قسرا.وفي تسجيل مصوّر نشر اليوم الاثنين، عبر ائتلاف "أسطول الحرية"، الذي يدير السفينة "مادلين"، قالت تونبرغ: "لقد تم اعتراضنا واختطافنا في المياه الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو من يدعمها. أناشد أصدقائي وعائلتي ورفاقي ممارسة الضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراحنا في أقرب وقت ممكن".وفي وقت سابق، صعد عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن سفينة "مادلين"، التي كانت تحمل العلم البريطاني، وانقطع الاتصال بها لاحقا.وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، لاحقا، أن السفينة "مادلين" كانت في طريقها إلى السواحل الإسرائيلية، وأن جميع الركاب سيتم إعادتهم إلى بلدانهم.وشارك في الرحلة إلى جانب تونبرغ، نحو 10 نشطاء آخرين، من المؤيدين للقضية الفلسطينية.وقد انطلقت سفينة "مادلين" من مصر، في إطار مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال مساعدات إلى غزة، بحسب تصريحات المنظمين.وترى السلطات الإسرائيلية أن هذه الخطوة تهدف إلى "إثارة الرأي العام الدولي، وتأجيج مشاعر العداء لإسرائيل في ظل التصعيد القائم في القطاع".

https://sarabic.ae/20250609/الجيش-الإسرائيلي-يستولي-على-سفينة-لـأسطول-الحرية-المتجهة-إلى-غزة-ويحتجز-من-كانوا-على-متنها-فيديو-1101464875.html

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