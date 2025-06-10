https://sarabic.ae/20250610/ماكرون-يهدد-المعارضة-الفرنسية-بحل-البرلمان-1101505739.html
ماكرون يهدد المعارضة الفرنسية بحل البرلمان
ماكرون يهدد المعارضة الفرنسية بحل البرلمان
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد اللجوء مجددا إلى حل البرلمان في حال أقدمت المعارضة على تعطيل عمل المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى تمسكه بصلاحياته... 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T03:50+0000
2025-06-10T03:50+0000
2025-06-10T04:58+0000
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إيمانويل ماكرون
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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس، أمس الإثنين، حسب وسائل إعلام غربية.وقال ماكرون: "أود تجنب حل آخر للبرلمان، لكن ليس من عادتي أن أُجرد نفسي من صلاحياتي الدستورية. إذا تصرفت الأحزاب السياسية بشكل غير مسؤول وقررت عرقلة مؤسسات الدولة، فقد أضطر مجددا إلى اللجوء إلى الدستور".وكان ماكرون قد أعلن في صيف 2024 حل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) عقب فشل حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، ودعا إلى انتخابات مبكرة لم تُسفر عن فوز أي تيار بأغلبية تؤهله لتشكيل حكومة جديدة.وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الفرنسي كان يدرس خيار حل البرلمان مجددا في خريف 2025 في ظل استمرار الجمود السياسي.
https://sarabic.ae/20240610/لوبان-بعد-حل-ماكرون-للبرلمان-مستعدون-لتولي-السلطة--1089689764.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
ماكرون يهدد المعارضة الفرنسية بحل البرلمان
03:50 GMT 10.06.2025 (تم التحديث: 04:58 GMT 10.06.2025)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد اللجوء مجددا إلى حل البرلمان في حال أقدمت المعارضة على تعطيل عمل المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى تمسكه بصلاحياته الدستورية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس، أمس الإثنين، حسب وسائل إعلام غربية.
وقال ماكرون: "أود تجنب حل آخر للبرلمان
، لكن ليس من عادتي أن أُجرد نفسي من صلاحياتي الدستورية. إذا تصرفت الأحزاب السياسية بشكل غير مسؤول وقررت عرقلة مؤسسات الدولة، فقد أضطر مجددا إلى اللجوء إلى الدستور".
وكان ماكرون قد أعلن في صيف 2024 حل الجمعية الوطنية
(البرلمان الفرنسي) عقب فشل حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، ودعا إلى انتخابات مبكرة لم تُسفر عن فوز أي تيار بأغلبية تؤهله لتشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الفرنسي
كان يدرس خيار حل البرلمان مجددا في خريف 2025 في ظل استمرار الجمود السياسي.