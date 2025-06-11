https://sarabic.ae/20250611/إسرائيل-تفرض-حظرا-جويا-خلال-زفاف-نجل-نتنياهو-1101546354.html
إسرائيل تفرض حظرا جويا خلال زفاف نجل نتنياهو
إسرائيل تفرض حظرا جويا خلال زفاف نجل نتنياهو
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه سيتم إغلاق المجال الجوي في المنطقة التي سيقام بها حفل نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T07:39+0000
2025-06-11T07:39+0000
2025-06-11T07:39+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101546031_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_259d6e197b3b3b8232d8dfa3f0147fde.jpg
ويقام الحفل في مزرعة "رونيت" شمال تل أبيب، يوم الاثنين المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن المجال الجوي في محيط المنطقة سيتم إغلاقه إلا أمام مروحيات الشرطة.يأتي ذلك ضمن إجراءات أمنية مشددة سيتم تطبيقها أثناء حفل زفاف أفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي.وجاء في إشعار رسمي وزّع على الطيارين يوم الاثنين الماضي، أن المنطقة المحيطة بالمزرعة ضمن دائرة نصف قطرها 1.5 كيلومتر ستغلق أمام جميع الأنشطة الجوية من مستوى الأرض وحتى ارتفاع 3000 قدم.وتشمل التعليمات أيضًا حظر تشغيل الطائرات المسيّرة دون طيار.وبحسب الصحيفة، فقد رفضت سلطة المطارات الإسرائيلية التعليق على القرار، فيما لم توضح الشرطة ما إذا كانت هناك مخاوف أمنية محددة وراء الإغلاق.وأثار الحفل جدلا، خاصة في ظل استمرار نزاع المنطقة واحتجاز عشرات الأسرى لدى "حماس"، وظهرت اعتراضات على إقامة حفل رفيع المستوى خلال الحرب، بينما فضّل نجل نتنياهو حرمان كبار المسؤولين والحكومة من الدعوة.
https://sarabic.ae/20250223/برلمانية-إسرائيلية-نفي-نجل-نتنياهو-إلى-الخارج-بعدما-ضرب-والده-فيديو-1098103282.html
https://sarabic.ae/20250517/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-نتنياهو-يجرنا-إلى-حرب-سياسية-لا-طائل-منها-1100678737.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101546031_182:0:2805:1967_1920x0_80_0_0_91b7940ee079456628515a8c72d8e34f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
إسرائيل تفرض حظرا جويا خلال زفاف نجل نتنياهو
أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه سيتم إغلاق المجال الجوي في المنطقة التي سيقام بها حفل نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويقام الحفل في مزرعة "رونيت" شمال تل أبيب، يوم الاثنين المقبل، حسبما ذكرت صحيفة
"يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن المجال الجوي في محيط المنطقة سيتم إغلاقه إلا أمام مروحيات الشرطة.
يأتي ذلك ضمن إجراءات أمنية مشددة سيتم تطبيقها أثناء حفل زفاف أفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء
الإسرائيلي الحالي.
وجاء في إشعار رسمي وزّع على الطيارين يوم الاثنين الماضي، أن المنطقة المحيطة بالمزرعة ضمن دائرة نصف قطرها 1.5 كيلومتر ستغلق أمام جميع الأنشطة الجوية من مستوى الأرض وحتى ارتفاع 3000 قدم.
وتشمل التعليمات أيضًا حظر تشغيل الطائرات المسيّرة دون طيار.
وبحسب الصحيفة، فقد رفضت سلطة المطارات الإسرائيلية التعليق على القرار، فيما لم توضح الشرطة ما إذا كانت هناك مخاوف أمنية محددة وراء الإغلاق.
وأثار الحفل جدلا، خاصة في ظل استمرار نزاع المنطقة واحتجاز عشرات
الأسرى لدى "حماس"، وظهرت اعتراضات على إقامة حفل رفيع المستوى خلال الحرب، بينما فضّل نجل نتنياهو حرمان كبار المسؤولين والحكومة من الدعوة.