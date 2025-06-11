https://sarabic.ae/20250611/مديرة-الاستخبارات-الوطنية-الأمريكية-العالم-على-شفا-الدمار-النووي-1101545296.html

مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: العالم على شفا الدمار النووي

مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: العالم على شفا الدمار النووي

سبوتنيك عربي

أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، أن "العالم على وشك اندلاع صراع نووي، مع ما يترتب على ذلك من تدمير للبشرية". 11.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-11T06:49+0000

2025-06-11T06:49+0000

2025-06-11T06:49+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت غابارد عبر قناتها على موقع "يوتيوب": "نحن اليوم أقرب إلى حافة الفناء النووي من أي وقت مضى، والنخب السياسية ومحبو الحروب يؤججون الخوف والتوترات بين القوى النووية بتهور".وأضافت: "لهذا السبب يتعين علينا، نحن الشعوب أن نتحدث ونطالب بوضع حد لهذا الجنون".وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع برنامج تشارلي كيرك، على شبكة الإنترنت، إن "كييف لن تفوز في الصراع إذا استمر العمل العسكري في السنوات المقبلة، لكن سيناريو التصعيد النووي ممكن".وبحسب قوله، إذا لم تتوقف الأعمال العسكرية، فإن ذلك "قد يؤدي إلى تصعيد، إلى حرب نووية".روسيا: الردع النووي لا يحدده أي التزامات دولية بل ضرورة تحييد المعتديميدينسكي: تجميد الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى حرب نوويةترامب: أوكرانيا منحت روسيا "سببا لمواصلة قصفها بشدة"

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