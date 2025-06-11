https://sarabic.ae/20250611/مديرة-الاستخبارات-الوطنية-الأمريكية-العالم-على-شفا-الدمار-النووي-1101545296.html
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: العالم على شفا الدمار النووي
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: العالم على شفا الدمار النووي
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، أن "العالم على وشك اندلاع صراع نووي، مع ما يترتب على ذلك من تدمير للبشرية". 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T06:49+0000
2025-06-11T06:49+0000
2025-06-11T06:49+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت غابارد عبر قناتها على موقع "يوتيوب": "نحن اليوم أقرب إلى حافة الفناء النووي من أي وقت مضى، والنخب السياسية ومحبو الحروب يؤججون الخوف والتوترات بين القوى النووية بتهور".وأضافت: "لهذا السبب يتعين علينا، نحن الشعوب أن نتحدث ونطالب بوضع حد لهذا الجنون".وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع برنامج تشارلي كيرك، على شبكة الإنترنت، إن "كييف لن تفوز في الصراع إذا استمر العمل العسكري في السنوات المقبلة، لكن سيناريو التصعيد النووي ممكن".وبحسب قوله، إذا لم تتوقف الأعمال العسكرية، فإن ذلك "قد يؤدي إلى تصعيد، إلى حرب نووية".روسيا: الردع النووي لا يحدده أي التزامات دولية بل ضرورة تحييد المعتديميدينسكي: تجميد الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى حرب نوويةترامب: أوكرانيا منحت روسيا "سببا لمواصلة قصفها بشدة"
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: العالم على شفا الدمار النووي
أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، أن "العالم على وشك اندلاع صراع نووي، مع ما يترتب على ذلك من تدمير للبشرية".
وقالت غابارد عبر قناتها على موقع "يوتيوب": "نحن اليوم أقرب إلى حافة الفناء النووي من أي وقت مضى، والنخب السياسية ومحبو الحروب يؤججون الخوف والتوترات بين القوى النووية بتهور".
ووفقًا لغابارد، فإن هذا الوضع أصبح ممكنًا لأن النخب في العالم تعتقد أنها على عكس الناس العاديين، لديها القدرة على الوصول إلى الملاجئ النووية لأنفسها ولأسرها.
وأضافت: "لهذا السبب يتعين علينا، نحن الشعوب أن نتحدث ونطالب بوضع حد لهذا الجنون".
25 ديسمبر 2024, 10:57 GMT
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع برنامج تشارلي كيرك، على شبكة الإنترنت، إن "كييف لن تفوز في الصراع إذا استمر العمل العسكري في السنوات المقبلة، لكن سيناريو التصعيد النووي ممكن".
وبحسب قوله، إذا لم تتوقف الأعمال العسكرية، فإن ذلك "قد يؤدي إلى تصعيد، إلى حرب نووية".