https://sarabic.ae/20250612/الكرملين-تهنئة-وزير-الخارجية-الأمريكي-لموسكو-بمناسبة-يوم-روسيا-خبر-إيجابي-1101602343.html
الكرملين: تهنئة وزير الخارجية الأمريكي لموسكو بمناسبة "يوم روسيا" خبر إيجابي
الكرملين: تهنئة وزير الخارجية الأمريكي لموسكو بمناسبة "يوم روسيا" خبر إيجابي
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تهنئة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بمناسبة يوم روسيا بالخبر الإيجابي. 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T15:05+0000
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وقال بيسكوف، في تصريح لصحفي قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين، في تعليق على سؤال حول تهنئة روبيو لروسيا بيومها الوطني: "هذه أخبار إيجابية للغاية".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية على سياسية الحوار مع روسيا "يتوافق مع نهجها".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، نقل تهنئة روبيو، نُشرعلى موقعها الإلكتروني الرسمي: "بالنيابة عن الشعب الأمريكي، أهنئ الشعب الروسي بمناسبة يوم روسيا، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الروسي في سعيه المتواصل لتحقيق تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقًا".وفي 12 يونيو/ حزيران من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا".وكانت روسيا قد أعلنت نفسها دولة ذات سيادة، ضمن الاتحاد السوفييتي، في 12 يونيو عام 1990، في المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتيية.أعلام ترفرف ووجوه تبتسم... الاحتفالات بـ"يوم روسيا"عشية "يوم روسيا"... علم عملاق يرفرف وسط موسكو
https://sarabic.ae/20250612/وزير-الخارجية-الأمريكي-يهنأ-الشعب-الروسي-بمناسبة-عيد-يوم-روسيا-الوطني-1101582316.html
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روسيا, العالم, واشنطن, موسكو, يوم روسيا
روسيا, العالم, واشنطن, موسكو, يوم روسيا
الكرملين: تهنئة وزير الخارجية الأمريكي لموسكو بمناسبة "يوم روسيا" خبر إيجابي
وصف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تهنئة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بمناسبة يوم روسيا بالخبر الإيجابي.
وقال بيسكوف
، في تصريح لصحفي قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين، في تعليق على سؤال حول تهنئة روبيو لروسيا بيومها الوطني: "هذه أخبار إيجابية للغاية".
وأشار بيسكوف إلى أن هذا الأمر يظهر مجددا أن الإدارة الأمريكية الحالية مختلفة عن سابقتها، ورغم استمرار الخلافات الكبيرة بين البلدين، إلا أنها لا تزال تدعو إلى الحوار مع روسيا.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية على سياسية الحوار مع روسيا "يتوافق مع نهجها".
وهنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، الشعب الروسي بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا"، مؤكدًا "التزام واشنطن ببناء علاقات بناءة مع روسيا، من أجل السلام مع أوكرانيا".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، نقل تهنئة روبيو
، نُشرعلى موقعها الإلكتروني الرسمي: "بالنيابة عن الشعب الأمريكي، أهنئ الشعب الروسي بمناسبة يوم روسيا، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الروسي في سعيه المتواصل لتحقيق تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقًا".
وفي 12 يونيو/ حزيران من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا".
وكانت روسيا قد أعلنت نفسها دولة ذات سيادة، ضمن الاتحاد السوفييتي، في 12 يونيو عام 1990، في المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتيية.