https://sarabic.ae/20250612/بعد-تصريحات-ترامب-البرلمان-الدنماركي-يوافق-على-إقامة-قواعد-عسكرية-أمريكية-على-أراضي-المملكة-1101583158.html

بعد تصريحات ترامب.. البرلمان الدنماركي يوافق على إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضي المملكة

بعد تصريحات ترامب.. البرلمان الدنماركي يوافق على إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضي المملكة

سبوتنيك عربي

وافق البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يسمح بإقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضي الدنمارك، وذلك بعد سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى بسط... 12.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-12T06:51+0000

2025-06-12T06:51+0000

2025-06-12T06:51+0000

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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن منتقدي القرار أن هذا "التصويت يمثل تنازلًا عن السيادة الدنماركية لصالح الولايات المتحدة، ويوسّع التشريع الجديد اتفاقا عسكريا سابقا تم توقيعه عام 2023، مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن".وأشارت تلك الوسائل إلى أن هذا الاتفاق كان يمنح القوات الأمريكية حق الوصول الواسع إلى القواعد الجوية في البلد الإسكندنافي، بينما يأتي توسيع الاتفاق في أعقاب رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الاستحواذ على جزيرة غرينلاند.ويشار إلى أنه صوّت لصالح مشروع القانون 94 نائبا، بينما عارضه 11 آخرون، وينتقل التشريع الآن إلى الملك فريدريك العاشر للتصديق عليه.وكانت جزيرة غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، وبقيت جزءًا من المملكة، لكن في عام 2009، حصلت على الحكم الذاتي واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.وذكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لغرينلاند، "ضرورة مطلقة"، تعليقًا على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد لدى الدنمارك.وفي أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، أبلغت جزر "فارو"، التي تقع تحت السلطة الرسمية للدنمارك مثل غرينلاند، المملكة الدنماركية بنيتها البدء في إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

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