https://sarabic.ae/20250612/رغم-تصريحات-ترامب-العراق-يؤكد-استمرار-عمل-شركات-الطاقة-الأجنبية-1101585457.html

رغم تصريحات ترامب... العراق يؤكد استمرار عمل شركات الطاقة الأجنبية

رغم تصريحات ترامب... العراق يؤكد استمرار عمل شركات الطاقة الأجنبية

سبوتنيك عربي

صرح مسؤول عراقي كبير يشرف على العمليات في حقول النفط جنوبي البلاد، اليوم الخميس، بأن "شركات الطاقة الأجنبية تواصل عملياتها في البلاد كالمعتاد". 12.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-12T08:44+0000

2025-06-12T08:44+0000

2025-06-12T08:44+0000

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جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "سيجري إجلاء للأفراد الأمريكيين من الشرق الأوسط، لأنه قد يكون مكانًا خطيرًا".وأضاف المسؤول، في لقاء صحفي، أن "وزارة النفط العراقية لم تتلق أي إخطار من الشركات العاملة في القطاع بشأن خفض عدد الموظفين".وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لإخلاء سفارتها في العراق، بسبب "تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة"، كما تستعد لإجلاء عائلات العسكريين الأمريكيين في البحرين.ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، أنه تم "تأكيد إجلاء جزئي لموظفي السفارة الأمريكية بسبب مخاوف أمنية تتعلق بتوترات محتملة في المنطقة".وذكر مسؤول أمريكي آخر أنه "لم يطرأ أي تغيير على العمليات في قاعدة العديد الجوية في قطر، ولم يصدر أي أمر إخلاء للموظفين أو العائلات المرتبطة بالسفارة الأمريكية في قطر، والتي تعمل كالمعتاد".في السياق ذاته، منح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إذنًا بالمغادرة الطوعية لعائلات العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط، على خلفية توترات متصاعدة بالمنطقة، حسبما صرح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) لـ"سبوتنيك".وعلق مصدر حكومي عراقي مسؤول، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، على تلك الأنباء، قائلا إن "إجلاء بعض العاملين غير الأساسيين في السفارة الأمريكية يتعلق باجراءات تخص الوجود الدبلوماسي الأمريكي في عدد من بلدان الشرق الأوسط، ولا يخص العراق فقط إذ لم يسجل لدى الجانب العراقي أي مؤشر أمني يستدعي هذا الإخلاء".

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العراق, أخبار العراق اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي