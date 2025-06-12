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الدفاع الروسية: استعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
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رغم تصريحات ترامب... العراق يؤكد استمرار عمل شركات الطاقة الأجنبية
رغم تصريحات ترامب... العراق يؤكد استمرار عمل شركات الطاقة الأجنبية
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول عراقي كبير يشرف على العمليات في حقول النفط جنوبي البلاد، اليوم الخميس، بأن "شركات الطاقة الأجنبية تواصل عملياتها في البلاد كالمعتاد". 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T08:44+0000
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جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "سيجري إجلاء للأفراد الأمريكيين من الشرق الأوسط، لأنه قد يكون مكانًا خطيرًا".وأضاف المسؤول، في لقاء صحفي، أن "وزارة النفط العراقية لم تتلق أي إخطار من الشركات العاملة في القطاع بشأن خفض عدد الموظفين".وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لإخلاء سفارتها في العراق، بسبب "تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة"، كما تستعد لإجلاء عائلات العسكريين الأمريكيين في البحرين.ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، أنه تم "تأكيد إجلاء جزئي لموظفي السفارة الأمريكية بسبب مخاوف أمنية تتعلق بتوترات محتملة في المنطقة".وذكر مسؤول أمريكي آخر أنه "لم يطرأ أي تغيير على العمليات في قاعدة العديد الجوية في قطر، ولم يصدر أي أمر إخلاء للموظفين أو العائلات المرتبطة بالسفارة الأمريكية في قطر، والتي تعمل كالمعتاد".في السياق ذاته، منح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إذنًا بالمغادرة الطوعية لعائلات العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط، على خلفية توترات متصاعدة بالمنطقة، حسبما صرح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) لـ"سبوتنيك".وعلق مصدر حكومي عراقي مسؤول، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، على تلك الأنباء، قائلا إن "إجلاء بعض العاملين غير الأساسيين في السفارة الأمريكية يتعلق باجراءات تخص الوجود الدبلوماسي الأمريكي في عدد من بلدان الشرق الأوسط، ولا يخص العراق فقط إذ لم يسجل لدى الجانب العراقي أي مؤشر أمني يستدعي هذا الإخلاء".
https://sarabic.ae/20250602/بعد-رفع-حالة-الاستنفار-في-قواعدها-بكردستانهل-تستعد-أمريكا-لضرب-الفصائل-المسلحة-في-العراق؟-1101240858.html
https://sarabic.ae/20250403/بعد-الحديث-عن-تحشيدات-كبرى-في-قاعدة-عين-الأسد-بالعراقهل-تستعد-أمريكا-لضرب-إيران؟-1099199138.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رغم تصريحات ترامب... العراق يؤكد استمرار عمل شركات الطاقة الأجنبية

08:44 GMT 12.06.2025
© AP Photo / Ivan Sekretarevحقل نفط العراق
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Ivan Sekretarev
تابعنا عبر
صرح مسؤول عراقي كبير يشرف على العمليات في حقول النفط جنوبي البلاد، اليوم الخميس، بأن "شركات الطاقة الأجنبية تواصل عملياتها في البلاد كالمعتاد".
جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "سيجري إجلاء للأفراد الأمريكيين من الشرق الأوسط، لأنه قد يكون مكانًا خطيرًا".
وأضاف المسؤول، في لقاء صحفي، أن "وزارة النفط العراقية لم تتلق أي إخطار من الشركات العاملة في القطاع بشأن خفض عدد الموظفين".
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وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لإخلاء سفارتها في العراق، بسبب "تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة"، كما تستعد لإجلاء عائلات العسكريين الأمريكيين في البحرين.
وصرح مسؤول أمريكي بأنه "من المقرر أن تجري وزارة الخارجية الأمريكية إخلاء منظما للسفارة الأمريكية في بغداد، مشيرا إلى أن الهدف هو القيام بذلك عبر وسائل النقل التجاري، لكن الجيش الأمريكي مستعد للمساعدة في حال طلب منه ذلك".
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، أنه تم "تأكيد إجلاء جزئي لموظفي السفارة الأمريكية بسبب مخاوف أمنية تتعلق بتوترات محتملة في المنطقة".
وذكر مسؤول أمريكي آخر أنه "لم يطرأ أي تغيير على العمليات في قاعدة العديد الجوية في قطر، ولم يصدر أي أمر إخلاء للموظفين أو العائلات المرتبطة بالسفارة الأمريكية في قطر، والتي تعمل كالمعتاد".
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في السياق ذاته، منح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إذنًا بالمغادرة الطوعية لعائلات العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط، على خلفية توترات متصاعدة بالمنطقة، حسبما صرح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) لـ"سبوتنيك".

وأضاف أن "القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تراقب التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، وتنسق مع وزارة الخارجية الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة، لتقديم الدعم لأي بعثة أمريكية في أنحاء العالم".

وعلق مصدر حكومي عراقي مسؤول، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، على تلك الأنباء، قائلا إن "إجلاء بعض العاملين غير الأساسيين في السفارة الأمريكية يتعلق باجراءات تخص الوجود الدبلوماسي الأمريكي في عدد من بلدان الشرق الأوسط، ولا يخص العراق فقط إذ لم يسجل لدى الجانب العراقي أي مؤشر أمني يستدعي هذا الإخلاء".
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