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https://sarabic.ae/20250612/سلطنة-عمان-تعلن-موعد-الجولة-السادسة-من-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-1101583310.html
سلطنة عمان تعلن موعد الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية
سلطنة عمان تعلن موعد الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، موعد الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن برنامج طهران النووي، التي ستعقد في العاصمة... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T06:55+0000
2025-06-12T06:55+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان
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وقال البوسعيدي عبر حسابه على منصة "إكس": "يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15 (يونيو/ حزيران الجاري)".يأتي هذا بينما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة، أن ثقته "قلت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي مع الولايات المتحدة".فيما أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي.وكتب عراقجي عبر منصة "إكس"، أن "ترامب دأب على التأكيد، منذ توليه الرئاسة، على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ما يتماشى مع التوجه الإيراني، وقد يُشكل الأساس الرئيسي للتوصل إلى اتفاق".ومنذ 12 أبريل/ نيسان الماضي، عقدت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان وصفت بالإيجابية، كان آخرها في 23 مايو/ أيار الماضي، إلا أن التباين لا يزال قويا بينهما في ما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.وبدأت هذه المفاوضات، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في مارس/ آذار الماضي، اقترح فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي لطهران، وهدد باستخدام القوة العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي. ورفضت طهران الحوار المباشر، لكنها وافقت على إجراء مفاوضات غير مباشرة.ترامب: ثقتي بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تقلصت
https://sarabic.ae/20250612/ويتكوف-إيران-النووية-تشكل-تهديدا-وجوديا-على-إسرائيل-1101581513.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان

سلطنة عمان تعلن موعد الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

06:55 GMT 12.06.2025
© AP Photoمبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، موعد الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن برنامج طهران النووي، التي ستعقد في العاصمة مسقط.
وقال البوسعيدي عبر حسابه على منصة "إكس": "يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15 (يونيو/ حزيران الجاري)".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت اليوم الخميس، بأن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد المقبل في العاصمة العُمانية مسقط، لبحث رد طهران على المقترح الأمريكي الأخير بشأن برنامجها النووي.

يأتي هذا بينما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة، أن ثقته "قلت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي مع الولايات المتحدة".
فيما أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي.
وكتب عراقجي عبر منصة "إكس"، أن "ترامب دأب على التأكيد، منذ توليه الرئاسة، على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ما يتماشى مع التوجه الإيراني، وقد يُشكل الأساس الرئيسي للتوصل إلى اتفاق".
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
ويتكوف: إيران النووية تشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل
05:36 GMT
ومنذ 12 أبريل/ نيسان الماضي، عقدت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان وصفت بالإيجابية، كان آخرها في 23 مايو/ أيار الماضي، إلا أن التباين لا يزال قويا بينهما في ما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.

وتصرّ الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.

وبدأت هذه المفاوضات، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في مارس/ آذار الماضي، اقترح فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي لطهران، وهدد باستخدام القوة العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي. ورفضت طهران الحوار المباشر، لكنها وافقت على إجراء مفاوضات غير مباشرة.
ترامب: ثقتي بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تقلصت
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