https://sarabic.ae/20250612/سلطنة-عمان-تعلن-موعد-الجولة-السادسة-من-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-1101583310.html

سلطنة عمان تعلن موعد الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

سلطنة عمان تعلن موعد الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

سبوتنيك عربي

كشف وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، موعد الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن برنامج طهران النووي، التي ستعقد في العاصمة... 12.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-12T06:55+0000

2025-06-12T06:55+0000

2025-06-12T06:55+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

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وقال البوسعيدي عبر حسابه على منصة "إكس": "يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15 (يونيو/ حزيران الجاري)".يأتي هذا بينما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة، أن ثقته "قلت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي مع الولايات المتحدة".فيما أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي.وكتب عراقجي عبر منصة "إكس"، أن "ترامب دأب على التأكيد، منذ توليه الرئاسة، على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ما يتماشى مع التوجه الإيراني، وقد يُشكل الأساس الرئيسي للتوصل إلى اتفاق".ومنذ 12 أبريل/ نيسان الماضي، عقدت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان وصفت بالإيجابية، كان آخرها في 23 مايو/ أيار الماضي، إلا أن التباين لا يزال قويا بينهما في ما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.وبدأت هذه المفاوضات، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، في مارس/ آذار الماضي، اقترح فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي لطهران، وهدد باستخدام القوة العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي. ورفضت طهران الحوار المباشر، لكنها وافقت على إجراء مفاوضات غير مباشرة.ترامب: ثقتي بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تقلصت

https://sarabic.ae/20250612/ويتكوف-إيران-النووية-تشكل-تهديدا-وجوديا-على-إسرائيل-1101581513.html

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