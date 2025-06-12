https://sarabic.ae/20250612/مصر-تؤكد-لأمريكا-أهمية-استمرار-المسار-التفاوضي-مع-إيران-لتجنب-التصعيد-في-المنطقة-1101583933.html

مصر تؤكد لأمريكا أهمية استمرار المسار التفاوضي مع إيران لتجنب التصعيد في المنطقة

مصر تؤكد لأمريكا أهمية استمرار المسار التفاوضي مع إيران لتجنب التصعيد في المنطقة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. 12.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-12T07:39+0000

2025-06-12T07:39+0000

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وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، فضلًا عن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".وأكد عبد العاطي على "ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تلبي تطلعات شعوب المنطقة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط".ووفقا للبيان المصري، "تناول الاتصال أيضا تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مشيرًا إلى أن الوزير عبد العاطي أكد على "أهمية استمرار المسار التفاوضي القائم، لما يمثله من فرصة مهمة لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن ويتكوف، أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيًا، حالة التوتر المتزايدة في الشرق الأوسط.وشدد ويتكوف، خلال الاتصال الهاتفي، على "عدم السماح أبدا لإيران بتخصيب اليورانيوم أو تطوير قدرة نووية بأي شكل"، مدعيًا أن "طهران تملك كمية كبيرة من الصواريخ ما يمثل تهديدا وجوديا لأمريكا والعالم والخليج".وأضاف ويتكوف، أن "امتلاك إيران لكميات كبيرة من الصواريخ يُمثل تهديدا وجوديا لا يقل خطورة عن التهديد النووي، وهو تهديد وجودي للولايات المتحدة وللعالم الحر ولجميع دول الخليج. يجب أن نكون حازمين ومتحدين في مواجهة هذا التهديد".ويشار إلى أن أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، بدأت في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط.واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.وفي 23 مايو 2025، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الـ5 من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرًا إلى أنه تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما.وتصرّ الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.

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