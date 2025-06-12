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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال عناصر من "حماس" في سوريا
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مصر تؤكد لأمريكا أهمية استمرار المسار التفاوضي مع إيران لتجنب التصعيد في المنطقة
مصر تؤكد لأمريكا أهمية استمرار المسار التفاوضي مع إيران لتجنب التصعيد في المنطقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T07:39+0000
2025-06-12T07:39+0000
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وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، فضلًا عن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".وأكد عبد العاطي على "ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تلبي تطلعات شعوب المنطقة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط".ووفقا للبيان المصري، "تناول الاتصال أيضا تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مشيرًا إلى أن الوزير عبد العاطي أكد على "أهمية استمرار المسار التفاوضي القائم، لما يمثله من فرصة مهمة لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن ويتكوف، أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيًا، حالة التوتر المتزايدة في الشرق الأوسط.وشدد ويتكوف، خلال الاتصال الهاتفي، على "عدم السماح أبدا لإيران بتخصيب اليورانيوم أو تطوير قدرة نووية بأي شكل"، مدعيًا أن "طهران تملك كمية كبيرة من الصواريخ ما يمثل تهديدا وجوديا لأمريكا والعالم والخليج".وأضاف ويتكوف، أن "امتلاك إيران لكميات كبيرة من الصواريخ يُمثل تهديدا وجوديا لا يقل خطورة عن التهديد النووي، وهو تهديد وجودي للولايات المتحدة وللعالم الحر ولجميع دول الخليج. يجب أن نكون حازمين ومتحدين في مواجهة هذا التهديد".ويشار إلى أن أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، بدأت في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط.واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.وفي 23 مايو 2025، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الـ5 من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرًا إلى أنه تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما.وتصرّ الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20250612/13-قتيلا-و200-مصاب-إثر-إطلاق-إسرائيل-النار-على-منتظري-مساعدات-في-قطاع-غزة-1101582491.html
https://sarabic.ae/20250612/أنصار-الله-تحذر-الجميع-أي-تصعيد-ضد-إيران-سيجر-المنطقة-إلى-هاوية-الحرب-1101582839.html
https://sarabic.ae/20250611/ترامب-ثقتي-بشأن-التوصل-إلى-اتفاق-نووي-مع-إيران-تقلصت-1101558076.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم

مصر تؤكد لأمريكا أهمية استمرار المسار التفاوضي مع إيران لتجنب التصعيد في المنطقة

07:39 GMT 12.06.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، فضلًا عن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".
وأكد عبد العاطي على "ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تلبي تطلعات شعوب المنطقة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط".
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ووفقا للبيان المصري، "تناول الاتصال أيضا تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مشيرًا إلى أن الوزير عبد العاطي أكد على "أهمية استمرار المسار التفاوضي القائم، لما يمثله من فرصة مهمة لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح ويتكوف، بأن "إيران النووية تشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل"، على حد قوله.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن ويتكوف، أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيًا، حالة التوتر المتزايدة في الشرق الأوسط.
وشدد ويتكوف، خلال الاتصال الهاتفي، على "عدم السماح أبدا لإيران بتخصيب اليورانيوم أو تطوير قدرة نووية بأي شكل"، مدعيًا أن "طهران تملك كمية كبيرة من الصواريخ ما يمثل تهديدا وجوديا لأمريكا والعالم والخليج".
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وأضاف ويتكوف، أن "امتلاك إيران لكميات كبيرة من الصواريخ يُمثل تهديدا وجوديا لا يقل خطورة عن التهديد النووي، وهو تهديد وجودي للولايات المتحدة وللعالم الحر ولجميع دول الخليج. يجب أن نكون حازمين ومتحدين في مواجهة هذا التهديد".
وزعم ويتكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو أول رئيس يستطيع أيضًا "أن يكون رئيس وزراء إسرائيل، دون أن يُسيء إلى رئيس الوزراء نتنياهو".
ويشار إلى أن أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، بدأت في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط.
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واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.
وفي 11 مايو الماضي، انعقدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات، وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران، عن تفاؤلهما بشأن المفاوضات النووية.
وفي 23 مايو 2025، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الـ5 من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرًا إلى أنه تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما.
وتصرّ الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
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