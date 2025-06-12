https://sarabic.ae/20250612/والد-إيلون-ماسك-رئيس-وزراء-بريطانيا-يتلقى-تعليمات-من-جهات-خارجية-1101577946.html

والد إيلون ماسك: رئيس وزراء بريطانيا يتلقى تعليمات من جهات خارجية

والد إيلون ماسك: رئيس وزراء بريطانيا يتلقى تعليمات من جهات خارجية

سبوتنيك عربي

صرح رجل الأعمال إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، "يتلقى على ما يبدو،... 12.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-12T00:32+0000

2025-06-12T00:32+0000

2025-06-12T05:07+0000

إيلون ماسك

بريطانيا

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أخبار روسيا اليوم

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موسكو – سبوتنيك. وأضاف ماسك الأب: "في كل مرة تطرأ فيها مشكلة، يتوجه (ستارمر) إلى دافوس ليلتقي بعض الأشخاص هناك، ثم يعود كما لو أنه تلقى تعليمات حول ما يجب عليه فعله بعد ذلك".واعتبر ماسك أن هذا السلوك "مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن "المواطن العادي يشعر بالاستياء عندما يرى أن السياسي، الذي من المفترض أن يتحمل مسؤولية إدارة الحكومة وسنّ القوانين، يبدو كأنه تابع لجهات مجهولة".وتابع: "من غير المريح أن تعرف أن رئيس وزرائك أو رئيس بلدك يتلقى الأوامر من شخص آخر".يشار إلى أن إيرول ماسك، قد تحدث في وقت سابق، خلال فعاليات "منتدى المستقبل 2050" في العاصمة الروسية موسكو.وقال ماسك الأب، خلال مشاركته في أعمال "منتدى المستقبل 2050" في موسكو: "الصورة التي يروجها الإعلام في الولايات المتحدة عن روسيا، هي أنها مكان سيئ للغاية، يعيش فيه أناس مخيفون سيقتلونك إذا زرتها. هذا هراء تام. يجب وضع حد للأكاذيب التي ينشرها الغرب عن هذا البلد".وأضاف ماسك أنه تعرض لمحاولات ثنيه عن زيارة روسيا حتى في أوروبا، متسائلًا: "لماذا؟ عما يتحدثون؟ هذا لا معنى له".وعُقدت فعاليات "منتدى المستقبل 2050"، في مجمع "لومونوسوف" التعليمي التابع لجامعة موسكو الحكومية في العاصمة الروسية، وخُصصت أعماله لمناقشة الاتجاهات المستقبلية لتطور روسيا، خلال الـ25 عامًا المقبلة.

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