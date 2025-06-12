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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال عناصر من "حماس" في سوريا
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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18:00 GMT
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183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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نبض افريقيا
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الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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https://sarabic.ae/20250612/والد-إيلون-ماسك-رئيس-وزراء-بريطانيا-يتلقى-تعليمات-من-جهات-خارجية-1101577946.html
والد إيلون ماسك: رئيس وزراء بريطانيا يتلقى تعليمات من جهات خارجية
والد إيلون ماسك: رئيس وزراء بريطانيا يتلقى تعليمات من جهات خارجية
سبوتنيك عربي
صرح رجل الأعمال إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، "يتلقى على ما يبدو،... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T00:32+0000
2025-06-12T05:07+0000
إيلون ماسك
بريطانيا
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أخبار روسيا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وأضاف ماسك الأب: "في كل مرة تطرأ فيها مشكلة، يتوجه (ستارمر) إلى دافوس ليلتقي بعض الأشخاص هناك، ثم يعود كما لو أنه تلقى تعليمات حول ما يجب عليه فعله بعد ذلك".واعتبر ماسك أن هذا السلوك "مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن "المواطن العادي يشعر بالاستياء عندما يرى أن السياسي، الذي من المفترض أن يتحمل مسؤولية إدارة الحكومة وسنّ القوانين، يبدو كأنه تابع لجهات مجهولة".وتابع: "من غير المريح أن تعرف أن رئيس وزرائك أو رئيس بلدك يتلقى الأوامر من شخص آخر".يشار إلى أن إيرول ماسك، قد تحدث في وقت سابق، خلال فعاليات "منتدى المستقبل 2050" في العاصمة الروسية موسكو.وقال ماسك الأب، خلال مشاركته في أعمال "منتدى المستقبل 2050" في موسكو: "الصورة التي يروجها الإعلام في الولايات المتحدة عن روسيا، هي أنها مكان سيئ للغاية، يعيش فيه أناس مخيفون سيقتلونك إذا زرتها. هذا هراء تام. يجب وضع حد للأكاذيب التي ينشرها الغرب عن هذا البلد".وأضاف ماسك أنه تعرض لمحاولات ثنيه عن زيارة روسيا حتى في أوروبا، متسائلًا: "لماذا؟ عما يتحدثون؟ هذا لا معنى له".وعُقدت فعاليات "منتدى المستقبل 2050"، في مجمع "لومونوسوف" التعليمي التابع لجامعة موسكو الحكومية في العاصمة الروسية، وخُصصت أعماله لمناقشة الاتجاهات المستقبلية لتطور روسيا، خلال الـ25 عامًا المقبلة.
https://sarabic.ae/20250217/ستارمر-بريطانيا-مستعدة-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-إذا-لزم-الأمر-1097853680.html
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إيلون ماسك, بريطانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
إيلون ماسك, بريطانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

والد إيلون ماسك: رئيس وزراء بريطانيا يتلقى تعليمات من جهات خارجية

00:32 GMT 12.06.2025 (تم التحديث: 05:07 GMT 12.06.2025)
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورإيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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تابعنا عبر
صرح رجل الأعمال إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، "يتلقى على ما يبدو، تعليمات من الخارج لإدارة شؤون بلاده".
موسكو – سبوتنيك. وأضاف ماسك الأب: "في كل مرة تطرأ فيها مشكلة، يتوجه (ستارمر) إلى دافوس ليلتقي بعض الأشخاص هناك، ثم يعود كما لو أنه تلقى تعليمات حول ما يجب عليه فعله بعد ذلك".
واعتبر ماسك أن هذا السلوك "مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن "المواطن العادي يشعر بالاستياء عندما يرى أن السياسي، الذي من المفترض أن يتحمل مسؤولية إدارة الحكومة وسنّ القوانين، يبدو كأنه تابع لجهات مجهولة".
وتابع: "من غير المريح أن تعرف أن رئيس وزرائك أو رئيس بلدك يتلقى الأوامر من شخص آخر".
يشار إلى أن إيرول ماسك، قد تحدث في وقت سابق، خلال فعاليات "منتدى المستقبل 2050" في العاصمة الروسية موسكو.
وقال ماسك الأب، خلال مشاركته في أعمال "منتدى المستقبل 2050" في موسكو: "الصورة التي يروجها الإعلام في الولايات المتحدة عن روسيا، هي أنها مكان سيئ للغاية، يعيش فيه أناس مخيفون سيقتلونك إذا زرتها. هذا هراء تام. يجب وضع حد للأكاذيب التي ينشرها الغرب عن هذا البلد".
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
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وأضاف ماسك أنه تعرض لمحاولات ثنيه عن زيارة روسيا حتى في أوروبا، متسائلًا: "لماذا؟ عما يتحدثون؟ هذا لا معنى له".
ووصف إيرول ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "شخص مثير للإعجاب".
وعُقدت فعاليات "منتدى المستقبل 2050"، في مجمع "لومونوسوف" التعليمي التابع لجامعة موسكو الحكومية في العاصمة الروسية، وخُصصت أعماله لمناقشة الاتجاهات المستقبلية لتطور روسيا، خلال الـ25 عامًا المقبلة.
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