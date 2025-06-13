https://sarabic.ae/20250613/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-مقطع-فيديو-يقول-إنه-لاعتراض-طائرات-مسيرة-إيرانية-1101631351.html

الجيش الإسرائيلي ينشر مقطع فيديو يقول إنه لاعتراض طائرات مسيرة إيرانية

الجيش الإسرائيلي ينشر مقطع فيديو يقول إنه لاعتراض طائرات مسيرة إيرانية

سبوتنيك عربي

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لقطات مصورة يزعم من خلالها أنها من تدميره طائرات دون طيار إيرانية. 13.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-13T14:48+0000

2025-06-13T14:48+0000

2025-06-13T14:48+0000

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وكتب الجيش الإسرائيلي مع الفيديو، الذي نشره على منصة "إكس": "القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية تعترضان طائرات مسيرة أطلقت من إيران".ولكن وكالة أنباء "فارس" الإيرانية نقلت عن مصدر قوله، إنه "لم يقع هجوم إسرائيلي على مسيرات إيرانية".وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.وبدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد، قائلا: إن "رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي".كما لقي قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، حتفه، مع عدد من القادة العسكريين والعلماء في المجال النووي، جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في إيران.

https://sarabic.ae/20250613/إعلام-أمريكي-واشنطن-تنقل-سفنا-إلى-الشرق-الأوسط-بعد-الضربات-الإسرائيلية-على-إيران-1101629597.html

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