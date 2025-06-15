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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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https://sarabic.ae/20250615/صحيفة-واشنطن-تدرس-إضافة-مصر-ودول-أخرى-لقائمة-حظر-السفر-1101678285.html
صحيفة: واشنطن تدرس إضافة مصر ودول أخرى لقائمة "حظر السفر"
صحيفة: واشنطن تدرس إضافة مصر ودول أخرى لقائمة "حظر السفر"
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، أمس السبت، أن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود سفر جديدة، تشمل مواطني 36 دولة إضافية، في خطوة قد تمثل توسيعا كبيرا لقرار حظر السفر الذي... 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T10:09+0000
2025-06-15T10:09+0000
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وبحسب ما كشفت عنه مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت عليها وسائل إعلام أمريكية، فإن القائمة المقترحة تضم 25 دولة أفريقية، من بينها مصر وجيبوتي، إضافة إلى دول في منطقة الكاريبي وآسيا الوسطى وجزر المحيط الهادئ.وتشير المذكرة إلى أن هذه الدول مهددة بفرض قيود على منح التأشيرات أو تدابير أخرى مشابهة، في حال عدم امتثالها لمعايير وضعتها الخارجية الأمريكية.وأوضحت المذكرة، الموقعة من جانب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن حكومات هذه الدول أمامها مهلة 60 يوما لتقديم خطة عمل تلبي المتطلبات الجديدة، على أن يكون الموعد الأولي لتسليم الخطط صباح الأربعاء المقبل الموافق 18 يونيو/ حزيران الجاري.وتشمل الأسباب التي دفعت إدارة ترامب إلى إدراج هذه الدول على القائمة قضايا، مثل غياب أنظمة فعالة لإصدار الوثائق المدنية، وانتشار الاحتيال الرسمي، ووجود أعداد كبيرة من المواطنين الذين تجاوزوا فترة تأشيراتهم في الولايات المتحدة، كما أُدرجت دول بسبب برامج تمنح الجنسية مقابل الاستثمار المالي، دون شرط الإقامة، أو بسبب مزاعم بأن مواطنين منها تورطوا في "أنشطة معادية للسامية أو مناهضة للولايات المتحدة".وفي بعض الحالات، ترى إدارة ترامب أن استعداد الدولة لقبول المرحّلين من دول ثالثة أو توقيع اتفاقية "دولة ثالثة آمنة"، قد يسهم في تهدئة المخاوف الأخرى.وتشمل قائمة الدول التي تواجه تدقيقا في المذكرة الأمريكية كلا من: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر (كابو فيردي)، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، ساحل العاج، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على تفاصيل المداولات الجارية، كما لم يصدر البيت الأبيض ردا رسميا حتى اللحظة، على ما ورد في التقرير.وفي حال تم تطبيق هذه القيود، فستكون امتدادا للإعلان الرئاسي الصادر في 4 يونيو 2025، الذي فرض قيودا شاملة على دخول مواطني 13 دولة، من بينها إيران واليمن والصومال وليبيا وأفغانستان، كما فرضت قيودا جزئية على دول أخرى، مثل كوبا وفنزويلا ولاوس وتوغو.ويعتبر منتقدو إدارة ترامب أن هذه السياسات تُعد معادية للأجانب وتمييزية، خاصة وأن القائمة تضم عددا كبيرا من الدول ذات الأغلبية المسلمة أو من دول الجنوب العالمي.وكانت محاولات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السابقة لحظر السفر في ولايته الأولى واجهت انتقادات واسعة وتحديات قانونية، قبل أن تقرّ المحكمة العليا النسخة الثالثة منها في عام 2018.ورغم إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، لهذا الحظر، يواصل ترامب، في حملته الحالية، التأكيد على أنه سيعيد تطبيقه، مشددا على أن النسخة القادمة ستكون "أوسع من أي وقت مضى".
https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يكشف-سبب-عدم-فرض-حظر-سفر-على-المصريين-1101356620.html
https://sarabic.ae/20250315/بينها-دول-عربية-إدارة-ترامب-تدرس-فرض-حظر-سفر-على-دول-عدة-1098676967.html
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مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

صحيفة: واشنطن تدرس إضافة مصر ودول أخرى لقائمة "حظر السفر"

10:09 GMT 15.06.2025
© AP Photo / Kathy Willensمطار جون كينيدي، مدينة نيويورك الأمريكية
مطار جون كينيدي، مدينة نيويورك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Kathy Willens
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كشفت تقارير أمريكية، أمس السبت، أن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود سفر جديدة، تشمل مواطني 36 دولة إضافية، في خطوة قد تمثل توسيعا كبيرا لقرار حظر السفر الذي أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطلع الشهر الجاري.
وبحسب ما كشفت عنه مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت عليها وسائل إعلام أمريكية، فإن القائمة المقترحة تضم 25 دولة أفريقية، من بينها مصر وجيبوتي، إضافة إلى دول في منطقة الكاريبي وآسيا الوسطى وجزر المحيط الهادئ.
وتشير المذكرة إلى أن هذه الدول مهددة بفرض قيود على منح التأشيرات أو تدابير أخرى مشابهة، في حال عدم امتثالها لمعايير وضعتها الخارجية الأمريكية.
وأوضحت المذكرة، الموقعة من جانب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن حكومات هذه الدول أمامها مهلة 60 يوما لتقديم خطة عمل تلبي المتطلبات الجديدة، على أن يكون الموعد الأولي لتسليم الخطط صباح الأربعاء المقبل الموافق 18 يونيو/ حزيران الجاري.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
ترامب يكشف سبب عدم فرض حظر سفر على المصريين
5 يونيو, 16:12 GMT
وتشمل الأسباب التي دفعت إدارة ترامب إلى إدراج هذه الدول على القائمة قضايا، مثل غياب أنظمة فعالة لإصدار الوثائق المدنية، وانتشار الاحتيال الرسمي، ووجود أعداد كبيرة من المواطنين الذين تجاوزوا فترة تأشيراتهم في الولايات المتحدة، كما أُدرجت دول بسبب برامج تمنح الجنسية مقابل الاستثمار المالي، دون شرط الإقامة، أو بسبب مزاعم بأن مواطنين منها تورطوا في "أنشطة معادية للسامية أو مناهضة للولايات المتحدة".
وفي بعض الحالات، ترى إدارة ترامب أن استعداد الدولة لقبول المرحّلين من دول ثالثة أو توقيع اتفاقية "دولة ثالثة آمنة"، قد يسهم في تهدئة المخاوف الأخرى.
وتشمل قائمة الدول التي تواجه تدقيقا في المذكرة الأمريكية كلا من: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر (كابو فيردي)، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، ساحل العاج، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
بينها دول عربية... إدارة ترامب تدرس فرض حظر سفر على دول عدة
15 مارس, 07:17 GMT
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على تفاصيل المداولات الجارية، كما لم يصدر البيت الأبيض ردا رسميا حتى اللحظة، على ما ورد في التقرير.
وفي حال تم تطبيق هذه القيود، فستكون امتدادا للإعلان الرئاسي الصادر في 4 يونيو 2025، الذي فرض قيودا شاملة على دخول مواطني 13 دولة، من بينها إيران واليمن والصومال وليبيا وأفغانستان، كما فرضت قيودا جزئية على دول أخرى، مثل كوبا وفنزويلا ولاوس وتوغو.
ويعتبر منتقدو إدارة ترامب أن هذه السياسات تُعد معادية للأجانب وتمييزية، خاصة وأن القائمة تضم عددا كبيرا من الدول ذات الأغلبية المسلمة أو من دول الجنوب العالمي.
وكانت محاولات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السابقة لحظر السفر في ولايته الأولى واجهت انتقادات واسعة وتحديات قانونية، قبل أن تقرّ المحكمة العليا النسخة الثالثة منها في عام 2018.
ورغم إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، لهذا الحظر، يواصل ترامب، في حملته الحالية، التأكيد على أنه سيعيد تطبيقه، مشددا على أن النسخة القادمة ستكون "أوسع من أي وقت مضى".
بينها 4 بلدان عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
بينها 4 بلدان عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة
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8 يونيو, 09:11 GMT
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