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السفارة الأمريكية في تل أبيب تتعرض لأضرار جراء القصف الإيراني
السفارة الأمريكية في تل أبيب تتعرض لأضرار جراء القصف الإيراني
سبوتنيك عربي
صرّح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم الاثنين، بأن فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب تعرض لأضرار طفيفة جراء القصف الإيراني على تل أبيب. 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T05:42+0000
2025-06-16T05:42+0000
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وقال هاكابي إن فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب تعرض لأضرار طفيفة جراء قصف صاروخي من إيران بالقرب من المبنى، في حين لم يصب أي من الموظفين.وكتب السفير هاكابي على منصة "إكس": "ستظل سفارتنا الأمريكية في إسرائيل والقنصلية مغلقة رسميًا اليوم بسبب الحاجة المستمرة للبقاء في الملاجئ. هناك بعض الأضرار الطفيفة جراء القصف الصاروخي الإيراني بالقرب من فرع السفارة في تل أبيب، ولكن لا توجد إصابات بين الموظفين الأمريكيين".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شن غارات على مراكز قيادة تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة).وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.إسرائيل تتحدث عن هجوم إيراني يمني مشترك... والجيش يؤكد استهداف بنى عسكرية في طهرانترامب: نأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل
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أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
السفارة الأمريكية في تل أبيب تتعرض لأضرار جراء القصف الإيراني
صرّح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم الاثنين، بأن فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب تعرض لأضرار طفيفة جراء القصف الإيراني على تل أبيب.
وقال هاكابي إن فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب تعرض لأضرار طفيفة جراء قصف صاروخي من إيران بالقرب من المبنى، في حين لم يصب أي من الموظفين.
وكتب السفير هاكابي على منصة "إكس": "ستظل سفارتنا الأمريكية في إسرائيل والقنصلية مغلقة رسميًا اليوم بسبب الحاجة المستمرة للبقاء في الملاجئ. هناك بعض الأضرار الطفيفة جراء القصف الصاروخي الإيراني بالقرب من فرع السفارة في تل أبيب، ولكن لا توجد إصابات بين الموظفين الأمريكيين".
وذكر موقع "واي نيت"، في وقت سابق، أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شن غارات على مراكز قيادة تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة).
وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران
في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب
بمئات الصواريخ.
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.