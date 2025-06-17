https://sarabic.ae/20250617/الكرملين-بوتين-سيعقد-اجتماعا-مع-رؤساء-وكالات-الأنباء-العالمية-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1101739781.html
الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T09:27+0000
2025-06-17T09:27+0000
2025-06-17T09:27+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"عندما سئل عما إذا كان سيعقد (الرئيس الروسي) اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء العالمية هذا العام، أجاب بالإيجاب: "نعم".وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن "الرئيس فلاديمير بوتين يستعد للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، الذي سيعقد في الفترة من 18 ـ 21 يونيو/حزيران الجاري.وسيكون الموضوع الرئيسي للمنتدى لعام 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". وستكون وكالة أنباء "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي للمنتدى.وأعلن مستشار رئيس روسيا الاتحادية والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى بطرسبورغ، أنطون كوبياكوف، في وقت سابق اليوم، أن ممثلين عن 140 دولة ومنطقة، أكدوا مشاركتهم في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.وكان أكد الرئيس بوتين، في وقت سابق، في رسالة ترحيبية بالمشاركين والمنظمين وضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين، أن "الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب، وأن روسيا تدافع باستمرار عن مبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للدول والشعوب".خبراء "فالداي" يناقشون قضايا الأمن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدوليمدينة سانت بطرسبورغ تستعد لاستقبال ضيوف منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"
https://sarabic.ae/20250616/الكرملين-بوتين-سيلقي-كلمة-خلال-افتتاح-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2025--1101708303.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم
الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
أعلن المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"عندما سئل عما إذا كان سيعقد (الرئيس الروسي) اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء العالمية هذا العام، أجاب بالإيجاب: "نعم".
يعقد الرئيس الروسي عادةً مثل هذا الاجتماع. في العام الماضي، شارك ممثلون عن وكالات "رويترز"، و"كيودو"، و"أسوشيتد برس"، ووكالة الأنباء الألمانية، و"إيفي"، ووكالة "فرانس برس".
وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن "الرئيس فلاديمير بوتين يستعد للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، الذي سيعقد في الفترة من 18 ـ 21 يونيو/حزيران الجاري.
وسيكون الموضوع الرئيسي للمنتدى لعام 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". وستكون وكالة أنباء "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي للمنتدى.
وأعلن مستشار رئيس روسيا الاتحادية والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى بطرسبورغ، أنطون كوبياكوف، في وقت سابق اليوم، أن ممثلين عن 140 دولة ومنطقة، أكدوا مشاركتهم في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.
وكان أكد الرئيس بوتين، في وقت سابق، في رسالة ترحيبية بالمشاركين والمنظمين وضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين، أن "الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب، وأن روسيا تدافع باستمرار عن مبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للدول والشعوب".