الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
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مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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30 د
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02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
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27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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https://sarabic.ae/20250617/الكرملين-بوتين-سيعقد-اجتماعا-مع-رؤساء-وكالات-الأنباء-العالمية-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1101739781.html
الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T09:27+0000
2025-06-17T09:27+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"عندما سئل عما إذا كان سيعقد (الرئيس الروسي) اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء العالمية هذا العام، أجاب بالإيجاب: "نعم".وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن "الرئيس فلاديمير بوتين يستعد للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، الذي سيعقد في الفترة من 18 ـ 21 يونيو/حزيران الجاري.وسيكون الموضوع الرئيسي للمنتدى لعام 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". وستكون وكالة أنباء "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي للمنتدى.وأعلن مستشار رئيس روسيا الاتحادية والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى بطرسبورغ، أنطون كوبياكوف، في وقت سابق اليوم، أن ممثلين عن 140 دولة ومنطقة، أكدوا مشاركتهم في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.وكان أكد الرئيس بوتين، في وقت سابق، في رسالة ترحيبية بالمشاركين والمنظمين وضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين، أن "الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب، وأن روسيا تدافع باستمرار عن مبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للدول والشعوب".خبراء "فالداي" يناقشون قضايا الأمن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدوليمدينة سانت بطرسبورغ تستعد لاستقبال ضيوف منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"
https://sarabic.ae/20250616/الكرملين-بوتين-سيلقي-كلمة-خلال-افتتاح-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2025--1101708303.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم

الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

09:27 GMT 17.06.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلن المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"عندما سئل عما إذا كان سيعقد (الرئيس الروسي) اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء العالمية هذا العام، أجاب بالإيجاب: "نعم".

يعقد الرئيس الروسي عادةً مثل هذا الاجتماع. في العام الماضي، شارك ممثلون عن وكالات "رويترز"، و"كيودو"، و"أسوشيتد برس"، ووكالة الأنباء الألمانية، و"إيفي"، ووكالة "فرانس برس".

وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن "الرئيس فلاديمير بوتين يستعد للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، الذي سيعقد في الفترة من 18 ـ 21 يونيو/حزيران الجاري.
وسيكون الموضوع الرئيسي للمنتدى لعام 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". وستكون وكالة أنباء "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي للمنتدى.
الرئيس فلاديمير بوتين يمنح جوائز الدولة وميداليات بطل العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
الكرملين: بوتين سيلقي كلمة في الجلسة الموسعة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
أمس, 10:26 GMT
وأعلن مستشار رئيس روسيا الاتحادية والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى بطرسبورغ، أنطون كوبياكوف، في وقت سابق اليوم، أن ممثلين عن 140 دولة ومنطقة، أكدوا مشاركتهم في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025.
وكان أكد الرئيس بوتين، في وقت سابق، في رسالة ترحيبية بالمشاركين والمنظمين وضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين، أن "الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب، وأن روسيا تدافع باستمرار عن مبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للدول والشعوب".
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مدينة سانت بطرسبورغ تستعد لاستقبال ضيوف منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"
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