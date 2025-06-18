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المقهى الثقافي
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18:00 GMT
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الرئيس الروسي يعقد سلسلة من اللقاءات ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
الرئيس الروسي يعقد سلسلة من اللقاءات ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سبوتنيك عربي
يعقدالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، سلسلة من اللقاءات ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025". 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T16:47+0000
2025-06-18T17:52+0000
روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس"، على إعادة انتخابها رئيسة للبنك.وقال بوتين خلال لقائه مع روسيف: "يسعدني جدًا رؤيتك، وأود في البداية أن أهنئك على إعادة انتخابك رئيسة لبنك التنمية الجديد، وهذا يُظهر تقدير جميع المشاركين في البنك لعملك".وأشار بوتين إلى أن هذه القضايا نوقشت أيضًا في القمة الأخيرة لزعماء مجموعة "بريكس"، قائلا: "أعلم أنكم تدعمون كل هذه المبادرات، وآمل بشدة أن نعمل معًا في هذه المجالات".ويحفل برنامج أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، بالعديد من الفعاليات.وسيلتقي بوتين مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية، في إطار جدول أعماله خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.وانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري.مسؤول روسي: العلاقات بين موسكو وبكين تمثل أيديولوجية جديدةانطلاق اليوم الأول من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
https://sarabic.ae/20250618/بوتين-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-أصبح-أكثر-أهمية-بالنسبة-للشركاء-الأجانب-1101790231.html
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد سلسلة من اللقاءات ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سبوتنيك عربي
يحفل برنامج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 بالعديد من الفعاليات. وقد أعلن الكرملين أن الرئيس سيبقى في بطرسبورغ طوال الأسبوع لعقد اجتماعات رفيعة المستوى وإلقاء تصريحات مهمة. وسيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لـ"البريكس"، ديلما فانا روسيف في إطار أعماله ومع رؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

الرئيس الروسي يعقد سلسلة من اللقاءات ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

16:47 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 17:52 GMT 18.06.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يعقداجتماعًا مع أعضاء الحكومة الروسية
بوتين يعقداجتماعًا مع أعضاء الحكومة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Sputnik . POOL
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يعقدالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، سلسلة من اللقاءات ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025".
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس"، على إعادة انتخابها رئيسة للبنك.
© Ruptly
وقال بوتين خلال لقائه مع روسيف: "يسعدني جدًا رؤيتك، وأود في البداية أن أهنئك على إعادة انتخابك رئيسة لبنك التنمية الجديد، وهذا يُظهر تقدير جميع المشاركين في البنك لعملك".

وأضاف: "هناك قضايا تتطلب اهتمامًا خاصًا، مع الأخذ في الاعتبار توسيع إمكانيات التسويات بالعملات الوطنية، ومواصلة الجهود المشتركة لإنشاء منصة رقمية للتسويات والاستثمارات".

وأشار بوتين إلى أن هذه القضايا نوقشت أيضًا في القمة الأخيرة لزعماء مجموعة "بريكس"، قائلا: "أعلم أنكم تدعمون كل هذه المبادرات، وآمل بشدة أن نعمل معًا في هذه المجالات".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
بوتين: "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" أصبح أكثر أهمية بالنسبة للشركاء الأجانب
12:51 GMT
ويحفل برنامج أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، بالعديد من الفعاليات.

وأعلن الكرملين أن الرئيس بوتين، سيبقى في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، طوال الأسبوع، لعقد اجتماعات رفيعة المستوى.

وسيلتقي بوتين مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية، في إطار جدول أعماله خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري.
مسؤول روسي: العلاقات بين موسكو وبكين تمثل أيديولوجية جديدة
انطلاق اليوم الأول من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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