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https://sarabic.ae/20250618/جناح-البحرين-يجذب-ضيوف-منتدى-بطرسبورغ-بأجواء-شرقية-تمزج-بين-الفن-والتراث-1101800020.html
جناح البحرين يجذب ضيوف "منتدى بطرسبورغ" بأجواء شرقية تمزج بين الفن والتراث.. فيديو
جناح البحرين يجذب ضيوف "منتدى بطرسبورغ" بأجواء شرقية تمزج بين الفن والتراث.. فيديو
سبوتنيك عربي
تميّز جناح دولة البحرين، ضيف الشرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، بالأجواء الشرقية العربية الأصيلة، التي استقطبت الضيوف والمشاركين في المنتدى. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
سان بطرسبرغ
البحرين
الدول العربية
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ورصدت عدسة "سبوتنيك"، الأجواء داخل الجناح البحريني، حيث قام شابان بعزف موسيقى شرقية على اَلتي القانون والعود اللتين تعتبران من أقدم آلات العزف الشرقية، ما أثار اهتمام الزوار والمشاركين الذين أبدوا تفاعلهم مع الموسيقى التي تحاكي أصالة الدول العربية وروحها الثقافية.وانطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20250618/رئيس-غرفة-الصناعة-والتجارة-الروسية-البحرين-مركز-دخول-الشركات-الروسية-إلى-السوق-الخليجية--1101791478.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, سان بطرسبرغ, البحرين, الدول العربية
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, سان بطرسبرغ, البحرين, الدول العربية

جناح البحرين يجذب ضيوف "منتدى بطرسبورغ" بأجواء شرقية تمزج بين الفن والتراث.. فيديو

15:59 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 16:04 GMT 18.06.2025)
© Sputnikجناح البحرين، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
جناح البحرين، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Sputnik
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تميّز جناح دولة البحرين، ضيف الشرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، بالأجواء الشرقية العربية الأصيلة، التي استقطبت الضيوف والمشاركين في المنتدى.
ورصدت عدسة "سبوتنيك"، الأجواء داخل الجناح البحريني، حيث قام شابان بعزف موسيقى شرقية على اَلتي القانون والعود اللتين تعتبران من أقدم آلات العزف الشرقية، ما أثار اهتمام الزوار والمشاركين الذين أبدوا تفاعلهم مع الموسيقى التي تحاكي أصالة الدول العربية وروحها الثقافية.

كما التقى مراسل "سبوتنيك" بالحرفي البحريني السيد صالح، الذي تحدث عن فن صناعة السلال في بلاده، قائلا: "هذه الحرفة قديمة جدا، وقد ورثتها عن جدي"، مشيرًا إلى أن "هذه الصناعة كانت تقتصر في السابق على صناعة السلال والأطباق الكبيرة، لكنه أضاف عليها لمساته من خلال صناعة الإكسسوار من سعف النخيل".

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رئيس غرفة الصناعة والتجارة الروسية: البحرين مركز دخول الشركات الروسية إلى السوق الخليجية
13:37 GMT

وأوضح السيد صالح أنه من شدة تعلّقه بهذ الصناعة التقليدية، قام بتطويرها لتواكب الحداثة، مشيرًا إلى أنه أصبح يتفنّن في صناعة مختلف أنواع الإكسسوارات ليستقطب جيل الشباب.

وانطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
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