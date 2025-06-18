جناح البحرين يجذب ضيوف "منتدى بطرسبورغ" بأجواء شرقية تمزج بين الفن والتراث.. فيديو
🟠 جناح البحرين ينقل زوار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إلى أجواء الحكايات الشرقية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 18, 2025
رصدت عدسة "سبوتنيك"، الأجواء الشرقية التي ينقلها جناح البحرين، ضيف الشرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، حيث يعكس الجناح طابعًا عربيًا مميزًا جذب أنظار الزوار بأصالته وروحه الثقافية.… https://t.co/VV26gp9Qaj pic.twitter.com/Po9hMeuajr
كما التقى مراسل "سبوتنيك" بالحرفي البحريني السيد صالح، الذي تحدث عن فن صناعة السلال في بلاده، قائلا: "هذه الحرفة قديمة جدا، وقد ورثتها عن جدي"، مشيرًا إلى أن "هذه الصناعة كانت تقتصر في السابق على صناعة السلال والأطباق الكبيرة، لكنه أضاف عليها لمساته من خلال صناعة الإكسسوار من سعف النخيل".
📹تحدث الحرفي البحريني السيد صالح، عن فن صناعة السلل في بلاده، قائلا لـ"سبوتنيك"، إن هذه الحرفة قديمة جدا، وهو أضاف عليها لمساته من خلال صناعة الإكسسوار من سعف النخيل.#SPIEF2025 https://t.co/9OARuKoxsh pic.twitter.com/YRnvaVl8ie— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 18, 2025
وأوضح السيد صالح أنه من شدة تعلّقه بهذ الصناعة التقليدية، قام بتطويرها لتواكب الحداثة، مشيرًا إلى أنه أصبح يتفنّن في صناعة مختلف أنواع الإكسسوارات ليستقطب جيل الشباب.