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خبير إيراني لـ"سبوتنيك": وكالة الطاقة الذرية كشفت أكاذيب إسرائيل والغرب... وانتصار طهران حتمي
خبير إيراني لـ"سبوتنيك": وكالة الطاقة الذرية كشفت أكاذيب إسرائيل والغرب... وانتصار طهران حتمي
سبوتنيك عربي
صرح المحلل الإيراني فادي السيد، بأن "الموقف المتذبذب للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعطى الذريعة للجانب الإسرائيلي من أجل الهجوم بدعم أمريكي مفتوح على المفاعل... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T13:34+0000
2025-06-18T13:34+0000
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وفي سياق متصل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه "لا دليل على وجود جهد ممنهج لتطوير سلاح نووي في إيران".وأوضح غروسي، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "ما ذكرناه هو أنه لم يكن لدينا أي دليل على وجود جهد ممنهج من قبل إيران للتحرك نحو امتلاك سلاح نووي".وعلق المحلل الإيراني فادي السيد، على تصريح غروسي، قائلا إن "العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، فتح الباب على مصراعيه في المنطقة، وكشف أهداف الاحتلال الإسرائيلي، التي لا تتمثل في التخلص من النووي كما يزعما، بل أبعد من ذلك، خاصة أن هناك فتوى من أعلى مرجعية دينية وهو المرشد الأعلى علي الخامنئي، بتحريم امتلاك إيران للسلاح النووي".وأشار السيد إلى أن "الهدف الإسرائيلي من الهجوم على طهران، هو منع تقدم التحالف الثلاثي الإيراني الروسي الصيني، الذي أضعف دور الولايات المتحدة في العالم أجمع، في ظل محاولاتها للاستفراد بالعالم وضرب كل قوى تشكل خطرا على نفوذها في العالم".وتابع: "في السابق، أقدمت واشنطن على احتلال العراق بذريعة السلاح النووي، وتكشف عدم وجود أي أسلحة دمار شامل، الأمر الذي يُعاد تصديره اليوم للعالم بشأن الهجوم على إيران".وشدد على أن "قصف المفاعلات النووية، يمكن أن يقضي على منطقة الخليج بشكل كامل وصولا للبنان".ونوّه إلى أن "العالم يجب أن يتحمل المسؤولية في هذه اللحظة، خاصة أن الأخطار المترتبة على قصف المفاعلات ستكون كارثية بشكل يفوق الحدود الإيرانية".وتابع: "لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قادرتان على الانتصار على إيران، لفعلتا ذلك مع حركة "أنصار الله" في اليمن، لكن ذلك لم يتحقق رغم الدعم الخليجي والحرب التي شنت على الحركة، ورضخ الجانب الآخر في النهاية لإرادة حركة "أنصار الله"، ووقع الاتفاق القاضي بعدم التعرض للسفن الأمريكية في باب المندب، واستمرت الحركة حتى اليوم بقصف الاحتلال الإسرائيلي".وشدد السيد على أن "الانتصار للجانب الإيراني يتأكد رغم الخسائر المادية التي تؤكد التضحيات من أجل الصمود والإرادة والوقوف في وجه العدوان على دولة لها سيادتها، وعدم خروجها على القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها".وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن "الأضرار التي تم تسجيلها في المنشأة النووية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم "فوردو"، كانت محدودة للغاية".
https://sarabic.ae/20250618/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لا-دليل-على-جهد-إيراني-لتطوير-سلاح-نووي-1101773611.html
https://sarabic.ae/20250617/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-تضرر-حجرات-تخصيب-اليورانيوم-تحت-الأرض-في-مفاعل-نطنز-الإيراني-1101748267.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, إيران, إسرائيل, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, إيران, إسرائيل, روسيا

خبير إيراني لـ"سبوتنيك": وكالة الطاقة الذرية كشفت أكاذيب إسرائيل والغرب... وانتصار طهران حتمي

13:34 GMT 18.06.2025
© AP Photoمفاعل نووي مدمر
مفاعل نووي مدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© AP Photo
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حصري
صرح المحلل الإيراني فادي السيد، بأن "الموقف المتذبذب للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعطى الذريعة للجانب الإسرائيلي من أجل الهجوم بدعم أمريكي مفتوح على المفاعل النووي في إيران".
وفي سياق متصل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه "لا دليل على وجود جهد ممنهج لتطوير سلاح نووي في إيران".
وأوضح غروسي، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "ما ذكرناه هو أنه لم يكن لدينا أي دليل على وجود جهد ممنهج من قبل إيران للتحرك نحو امتلاك سلاح نووي".
وعلق المحلل الإيراني فادي السيد، على تصريح غروسي، قائلا إن "العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، فتح الباب على مصراعيه في المنطقة، وكشف أهداف الاحتلال الإسرائيلي، التي لا تتمثل في التخلص من النووي كما يزعما، بل أبعد من ذلك، خاصة أن هناك فتوى من أعلى مرجعية دينية وهو المرشد الأعلى علي الخامنئي، بتحريم امتلاك إيران للسلاح النووي".

وتابع السيد في حديثه مع "سبوتنيك"، بقوله إن "من يفقه عقلية المنطق الديني الشيعي إن صح التعبير، يتأكد له أن إيران لا تعمل على امتلاك سلاح نووي، لكن الهجوم هدفه منع أي صوت خارج ركب الولايات المتحدة الأمريكية أو تهديد لأدواتها في المنطقة".

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا دليل على جهد إيراني لتطوير سلاح نووي
08:05 GMT
وأشار السيد إلى أن "الهدف الإسرائيلي من الهجوم على طهران، هو منع تقدم التحالف الثلاثي الإيراني الروسي الصيني، الذي أضعف دور الولايات المتحدة في العالم أجمع، في ظل محاولاتها للاستفراد بالعالم وضرب كل قوى تشكل خطرا على نفوذها في العالم".
وتابع: "في السابق، أقدمت واشنطن على احتلال العراق بذريعة السلاح النووي، وتكشف عدم وجود أي أسلحة دمار شامل، الأمر الذي يُعاد تصديره اليوم للعالم بشأن الهجوم على إيران".
وشدد على أن "قصف المفاعلات النووية، يمكن أن يقضي على منطقة الخليج بشكل كامل وصولا للبنان".
ونوّه إلى أن "العالم يجب أن يتحمل المسؤولية في هذه اللحظة، خاصة أن الأخطار المترتبة على قصف المفاعلات ستكون كارثية بشكل يفوق الحدود الإيرانية".

ويرى أن "إيران ستنتصر في المواجهة، بعد أن ظلت في مواجهة واشنطن طيلة نحو 5 عقود، منذ الثورة الإسلامية، رغم أنها في بدايتها لم يكن لديها القدرات العسكرية الحالية، رغم العقوبات المفروضة والحصار الغربي الكبير.

وتابع: "لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قادرتان على الانتصار على إيران، لفعلتا ذلك مع حركة "أنصار الله" في اليمن، لكن ذلك لم يتحقق رغم الدعم الخليجي والحرب التي شنت على الحركة، ورضخ الجانب الآخر في النهاية لإرادة حركة "أنصار الله"، ووقع الاتفاق القاضي بعدم التعرض للسفن الأمريكية في باب المندب، واستمرت الحركة حتى اليوم بقصف الاحتلال الإسرائيلي".
مفاعل نووي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تضرر حجرات تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في مفاعل نطنز الإيراني
أمس, 13:22 GMT
وشدد السيد على أن "الانتصار للجانب الإيراني يتأكد رغم الخسائر المادية التي تؤكد التضحيات من أجل الصمود والإرادة والوقوف في وجه العدوان على دولة لها سيادتها، وعدم خروجها على القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها".
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه في وقت سابق، بناء على تحليل صور الأقمار الصناعية، تم رصد تأثير مباشر في حجرات التخصيب تحت الأرض بمنشأة نطنز النووية في إيران، بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المنشأة، يوم الجمعة الماضية.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن "الأضرار التي تم تسجيلها في المنشأة النووية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم "فوردو"، كانت محدودة للغاية".
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Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
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