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رئيس مجلس الأعمال الأفريقي في جنوب أفريقيا: منتدى بطرسبورغ يعزز التعاون التجاري بين روسيا وأفريقيا
رئيس مجلس الأعمال الأفريقي في جنوب أفريقيا: منتدى بطرسبورغ يعزز التعاون التجاري بين روسيا وأفريقيا
سبوتنيك عربي
أكد إلياس موناج، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي في جنوب أفريقيا، أن "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، يلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات التجارية بين روسيا... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T16:11+0000
2025-06-18T16:11+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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وقال موناج لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات المنتدى: "الحدث يعزز العلاقات التجارية بين روسيا ودول أفريقيا، ويفتح فرصًا للتعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم وتدريب الشباب".وأضاف موناج أن "أفريقيا تمتلك إمكانات هائلة يمكن لروسيا استغلالها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ما يسهم في تحقيق مصالح مشتركة وتنمية مستدامة بين الطرفين".وانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري.موسكو: روسيا تقيم السوق المحلي عند اتخاذ قرار عودة العلامات التجارية الأجنبيةميدينسكي: أوروبا لا تسمح لكييف بالتوصل إلى اتفاقيات مناسبة من أجل عملية السلام
https://sarabic.ae/20250618/خبير-منتدى-بطرسبورغ-منصة-لعودة-روسيا-إلى-مكانتها-الاقتصادية-الطبيعية--1101798792.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس مجلس الأعمال الأفريقي في جنوب أفريقيا: منتدى بطرسبورغ يعزز التعاون التجاري بين روسيا وأفريقيا

16:11 GMT 18.06.2025
© Sputnik إلياس موناج، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي في جنوب أفريقيا
 إلياس موناج، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Sputnik
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أكد إلياس موناج، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي في جنوب أفريقيا، أن "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، يلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات التجارية بين روسيا ودول القارة الأفريقية".
وقال موناج لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات المنتدى: "الحدث يعزز العلاقات التجارية بين روسيا ودول أفريقيا، ويفتح فرصًا للتعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم وتدريب الشباب".
وأضاف موناج أن "أفريقيا تمتلك إمكانات هائلة يمكن لروسيا استغلالها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ما يسهم في تحقيق مصالح مشتركة وتنمية مستدامة بين الطرفين".
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
خبير: منتدى بطرسبورغ منصة لعودة روسيا إلى مكانتها الاقتصادية الطبيعية
15:28 GMT
وانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري.
موسكو: روسيا تقيم السوق المحلي عند اتخاذ قرار عودة العلامات التجارية الأجنبية
ميدينسكي: أوروبا لا تسمح لكييف بالتوصل إلى اتفاقيات مناسبة من أجل عملية السلام
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