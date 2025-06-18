https://sarabic.ae/20250618/نتنياهو-نعاني-من-خسائر-فادحة-وأشكر-ترامب-على-دعمنا-1101805855.html
نتنياهو: نعاني من "خسائر فادحة" وأشكر ترامب على دعمنا
نتنياهو: نعاني من "خسائر فادحة" وأشكر ترامب على دعمنا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تعاني من خسائر فادحة في ظل الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T19:09+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، كلمة متلفزة لنتنياهو، جاء فيها: "نعاني من خسائر فادحة لكن الجبهة الداخلية قوية وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى".وأشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل تسيطر على سماء طهران، وتضرب المواقع النووية والصواريخ والمقار ورموز القوة في إيران"، منوّهًا إلى أن "إسرائيل تتقدم خطوة بخطوة نحو إزالة التهديد النووي وتهديد الصواريخ البالستية".وأضاف نتنياهو: "أشكره على وقوفه إلى جانبنا، وأشكره على دعم الولايات المتحدة في الدفاع عن أجواء إسرائيل".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 24 شخصًا وإصابة نحو 800 آخرين في الضربات الإيرانية، بينما أكدت إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250618/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استخدام-صواريخ-سجيل-لأول-مرة-في-الهجوم-على-إسرائيل-1101804739.html
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إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار
إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار
نتنياهو: نعاني من "خسائر فادحة" وأشكر ترامب على دعمنا
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تعاني من خسائر فادحة في ظل الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، كلمة متلفزة لنتنياهو، جاء فيها: "نعاني من خسائر فادحة لكن الجبهة الداخلية قوية وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى".
وأشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل تسيطر على سماء طهران، وتضرب المواقع النووية والصواريخ والمقار ورموز القوة في إيران"، منوّهًا إلى أن "إسرائيل تتقدم خطوة بخطوة نحو إزالة التهديد النووي وتهديد الصواريخ البالستية".
ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك، بل أعرب عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، قائلا: "أود أن أشكر الرئيس ترامب، الصديق العظيم لإسرائيل".
وأضاف نتنياهو: "أشكره على وقوفه إلى جانبنا، وأشكره على دعم الولايات المتحدة في الدفاع عن أجواء إسرائيل".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.
وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 24 شخصًا وإصابة نحو 800 آخرين في الضربات الإيرانية
، بينما أكدت إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.